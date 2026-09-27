রাতে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ঢোকার চেষ্টা ! এফআইআর দায়ের বদলি হওয়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

রাতে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ঢোকার চেষ্টা ! এফআইআর দায়ের বদলি হওয়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে
Jalpaiguri Zilla School: ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ রাতেই চলে আসেন স্কুলে৷ স্কুলের প্রাক্তনী ও অন্যান্য শিক্ষকরাও আসেন। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকেও ।
Published : September 27, 2026 at 3:27 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 সেপ্টেম্বর: ফের বিতর্কে 150 বছরের জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল ৷ রাতের অন্ধকারে স্কুলে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগ উঠল বদলি হওয়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে । তিনি কোয়ার্টারে থাকা শিক্ষকদের থেকে স্কুলের চাবিও চান বলে অভিযোগ ৷ খবর পেয়ে রাতেই স্কুল চত্বরে যায় পুলিশ ৷ এই ঘটনায় থানায় বদলি হওয়া প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুইয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ ৷ খবর পেয়ে তিনিও রাতেই হাজির হন স্কুল চত্বরে ৷
সরকারি ভাবে প্রধান শিক্ষক ধর্মুচাঁদ বাড়ুইকে স্কুল থেকে রিলিজ করে দেওয়া হলেও তিনি এখনও রিলিজ নেননি । রিলিজ না-নিয়েই তিনি স্কুলে চলে আসেন । গত পরশু জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে শিক্ষা দফতর মেটেলিতে বদলি করে । শনিবার তিনি সেই স্কুলে গেলেও রিলিজ দেননি তিনি ।
অভিযোগ, তিনি শনিবার সন্ধ্যার দিকে আচমকাই জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে গিয়ে স্কুলে ঢুকতে চান । স্কুলের শিক্ষক মঙ্গল মুর্মুর কাছে স্কুলে ঢোকার চাবিও চাইতে যান । কিন্তু অনুমতি না-থাকায় মঙ্গল মুর্মু চাবি দেননি । এদিকে, খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বদলি হওয়া প্রধান শিক্ষক রাতের অন্ধকারে স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করছেন ৷ এরপরেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ চলে আসেন স্কুলে ৷ স্কুলের প্রাক্তনী ও অন্যান্য শিক্ষকরাও আসেন । খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকেও । এরপর রাতেই পুলিশ আসে জেলা স্কুলে । পাশাপাশি স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-কেও ফোন করে সব জানানো হয় ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, "রাতের বেলা কেন প্রধান শিক্ষক স্কুলে ঢুকতে চাইলেন বলতে পারছি না । আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ।"
এদিকে, স্কুলের শিক্ষক মঙ্গল মুর্মু বলেন, "আমরা স্কুলের কোয়ার্টারে থাকি । আজ সন্ধেয় আমার কাছে প্রধান শিক্ষক ধর্মচাঁদ বাড়ুই স্কুলে ঢুকতে চেয়ে চাবি চান ৷ আমি বলেছি, অনুমতি নেই তাই আমি চাবি দেব না । তিনি এরপর চলে যান । তিনি কেন রাতে স্কুলে ঢুকতে এলেন, বলতে পারছি না ।আমরা নিরাপত্তা চাই ।"
স্কুলের প্রাক্তনী কৌস্তভ বোস জানান, "আমরা আজ প্রাক্তনীরা রাত জেগে স্কুল পাহারা দেব । থানায় যাচ্ছি অভিযোগ জমা করতে ৷ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে । কী কারণে তিনি রাতের বেলা স্কুলে এলেন বলতে পারছি না ।"
উল্লেখ্য, গত 8 সেপ্টেম্বর মিড-ডে মিল খাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বচসা বাঁধে । এরপর প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের মারধর করেন বলে অভিযোগ । এরপরেই প্রধান শিক্ষককে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় ও মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ছাত্রদের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের ঘরের দরজার কাচ ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে । এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় ৷
শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধর্মুচাঁদ বাড়ুইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে গেলে ছাত্ররা পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় । নিন্দার ঝড় ওঠে শিক্ষা মহলে । এরপর স্কুলে পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী । প্রধান শিক্ষককে 15 দিনের ছুটিতে পাঠায় শিক্ষা দফতর । গত পরশু প্রধান শিক্ষককে বদলি করা হয় মেটেলির মডেল স্কুলে ।
অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নির্দেশ দেন, প্রধান শিক্ষককে মারধরে অভিযুক্ত চারজন ছাত্রকে টান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হবে । শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মতো ট্রান্সফার সার্টিফিকেটও দেওয়া হয় । এরই মাঝে পুলিশ চারজন ছাত্রকে আটক করে জ্যুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে তোলে । পরবর্তীতে তারা জামিন পায় ।