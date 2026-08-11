আরজি কর কাণ্ড: তড়িঘড়ি নির্যাতিতার দেহ পোড়ানোয় নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর

আরজি কর কাণ্ড: তড়িঘড়ি নির্যাতিতার দেহ পোড়ানোয় নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআর
আরজি করের তরুণীর মৃতদেহ পোড়ানোয় হুড়োহুড়ি কেন ? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের ৷
Published : August 11, 2026 at 9:09 PM IST
পানিহাটি, 11 জুলাই: জোর করে তাড়াতাড়ি আরজি করের নির্যাতিতার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সঙ্গে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগও উঠেছিল ৷ গত রবিবার নির্যাতিতার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে হুড়োহুড়ি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ পোড়ানোর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
এরপরই উত্তর 24 পরগনার খড়দা থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর করলেন নির্যাতিতার বাবা ৷ যদিও নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ মঙ্গলবার নির্যাতিতা তরুণীর মা পানিহাটির বিধায়ক শুধু বলেন, "খড়দা থানায় নতুন একটি এফআইআর হয়েছে ৷ তার বেশি কিছু আমি বলব না।"
নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, পানিহাটি বিধানসভার অন্তর্গত ঘোলা থানার নাটাগড় কদমতলা শ্মশানঘাটে নির্যাতিতা তরুণীর দেহ পোড়ানোর কাজে প্রশাসন অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করেছিল, যা অস্বাভাবিক ৷ বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পুরসভার কাউন্সিলর সোমনাথ দে ও নির্যাতিতা তরুণীর প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় তড়িঘড়ি দেহ পোড়ানোর ব্যবস্থা করছিলেন ৷
2024 সালের 9 অগস্ট শ্মশানে নির্যাতিতা তরুণীর আগে আরও দু'টি দেহ পোড়ানোর জন্য লাইনে ছিল ৷ ওই দেহ দু'টি টপকে আরজি করের নির্যাতিতার তরুণীর দেহ আগে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ শুধু তাই নয়, দেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে শ্মশানঘাটের ফি পরিবারের লোকেদের আগে অন্য কেউ জমা দিয়ে দিয়েছিলেন ৷ ঘটনায় পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কাউন্সিলর সোমনাথ দে ও তৃণমূল নেতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে নির্যাতিতা তরুণীর পরিবার আগেই প্রশ্ন তুলেছিল ৷ অবশেষে তাঁদের তিন জনের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় নির্যাতিতা তরুণীর বাবা নতুন করে এফআইআর দায়ের করলেন ৷
খড়দা থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগে নির্যাতিতা তরুণীর বাবা জানিয়েছেন, "সেদিন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কাউন্সিলর সোমনাথ দে ও তৃণমূল নেতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়রা ঘটনার পর দল বেঁধে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন ৷ মেয়ের মৃতদেহ দ্রুত শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা আমাদের চাপ দিচ্ছিলেন ৷ আমাদের পরিবারের লোকেরা ওদের তাড়াহুড়োর কারণে মেয়েকে ঠিকভাবে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেননি ৷"
খড়দা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্মল ঘোষ-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের তদন্ত খুব দ্রুত শুরু হবে ৷ পানিহাটি শ্মশানের সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হবে ৷ ওই দিন শ্মশানে কারা উপস্থিত ছিলেন, প্রয়োজনে তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন ৷
প্রসঙ্গত, 2024 সালের 9 আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চার তলায় সেমিনার হলে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া যায় ৷ জানা যায়, চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয় ৷
গত রবিবার ছিল তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ৷ ওই দিন পানিহাটিতে নির্যাতিতা তরুণীর স্মরণ সভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত ছিলেন ৷ সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে নির্যাতিতা তরুণীর মৃতদেহ কীভাবে পোড়ানো হয়েছিল, সে বিষয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেন ৷ ঠিক তার পরপরই নির্যাতিতা তরুণীর বাবা খড়দা থানায় নতুন একটি এফআইআর দায়ের করেছেন ৷
পুলিশ সূত্রের খবর, ওই এফআইআরে তিনি পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, নির্মল ঘোষ-সহ তৃণমূল নেতারা জোর করে নির্যাতিতা তরুণীর দেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ৷