মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্যের জের, হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে টালা থানায় এফআইআর

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্যের জের, হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে টালা থানায় এফআইআর
FIR lodged against Humayun Kabir: রাজনৈতিক প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত।
Published : October 7, 2026 at 11:01 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে এবার টালা থানায় এফআইআর দায়ের করল বিজেপি। সম্প্রতি রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। তা নিয়েই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বিজেপির ৷
এর আগে একই বিষয় নিয়ে বিধাননগর সাইবার থানাতেও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এবার কলকাতার টালা থানায় নতুন করে এফআইআর হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া আরও জোরাল হল। অভিযোগের সূত্রপাত সম্প্রতি হুমায়ুন কবীরের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে।
রেজিনগরের উপনির্বাচন চলাকালীন রাজ্য প্রশাসন এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন নওদার বিধায়ক। সেই সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আপত্তি জানায় বিজেপি। অভিযোগ, প্রকাশ্যে পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে তিনি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন, যা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অবমাননাকর এবং আপত্তিকর।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাগুইআটির এক বাসিন্দা। অভিযোগকারীর দাবি, সংবাদমাধ্যমের সামনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় হুমায়ুন কবীর মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন। ওই বক্তব্যের ভিডিও এবং সংবাদমাধ্যমে তার সম্প্রচারের বিষয়টিও অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
এর পর একই ঘটনার প্রেক্ষিতে টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি। দলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশ্যে এ ধরনের মন্তব্য করা নিয়ে আইনি পদক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই টালা থানায় এফআইআর রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পৃথক থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। এবার টালা থানায় এফআইআর হওয়ায় পুলিশি তদন্ত কোন পথে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
রেজিনগরের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই হুমায়ুন কবীরের ওই মন্তব্য সামনে আসে। মন্তব্যকে ঘিরে তৃণমূল এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্যও শুরু হয়। এবার বিষয়টি থানার এফআইআর পর্যন্ত গড়ানোয় রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি আইনি দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। টালা থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, বিধায়ককে নোটিশ দেওয়া হয় কি না এবং তাঁর বক্তব্যের ভিডিও-সহ অন্যান্য তথ্য তদন্তে কীভাবে ব্যবহার করা হয়, এখন সেদিকেই নজর। একই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া কোন দিকে এগোয়, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।