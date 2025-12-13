বিজেপির পুলিশ কমিশনারেট দফতর ঘেরাও অভিযান নিয়ে FIR পুলিশের

বিজেপির পুলিশ কমিশনারেট দফতর ঘেরাও অভিযান নিয়ে FIR পুলিশের
পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল বলে অভিযোগ ।
Published : December 13, 2025 at 6:24 PM IST
আসানসোল, 13 ডিসেম্বর: আসানসোলে পুলিশ কমিশনারেট অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগে বিজেপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ । পুলিশের বক্তব্য, সেদিনের কর্মসূচি নিয়ে বিজেপি আগাম কোনও অনুমতি নেয়নি । উপরন্তু পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল বলে অভিযোগ ।
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার । আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের টিরাট গ্রামে জনসংযোগ কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । অভিযোগ, সেখানে তাঁকে তৃণমূলের এক নেতা তাঁর দলবল নিয়ে আটকে রাখেন ও হেনস্তা করেন । প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাঁকে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে । এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট দফতর ঘেরাও করার ডাক দেয় বিজেপি ।
বিএনআর মোড় থেকে প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থক হাজির হন ৷ তাঁরা মিছিল ক'রে পুলিশ কমিশনারেটের দফতরের দিকে এগোতে শুরু করেন । পুলিশ অশান্তির আগাম আঁচ পেয়ে রাস্তার উপরে ব্যারিকেড তৈরি করে । কিন্তু বিজেপি নেতা-কর্মীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে দেন । এরপর পুলিশ বাধা দিতে গেলে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের । এতে দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হন ।
এই ঘটনার পর গতকাল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি নেতা সৈকত হাজরা-সহ ছয়জন নেতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে । এছাড়াও শতাধিক অজ্ঞাত কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে । অশান্তি পাকানো, জমায়েত করা, অশান্তিতে ইন্ধন দেওয়া-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, "ওইদিন বিজেপির কর্মসূচির আগাম কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি । কর্মসূচি ঘিরে ব্যারিকেড ভাঙা, পুলিশকে হেনস্তা-সহ অশান্তি করা হয়েছে । সেই কারণেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ।"