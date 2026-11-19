ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে FIR, প্রাক্তন মন্ত্রিদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ মহিলা পাচার ও যৌন হেনস্থার
Indranil Sen and Bratya Basu: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও পর্যটন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের ৷ মহিলাদের পাচার-জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় নামানো-আর্থিক দুর্নীতির মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : November 19, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সঙ্গীতশিল্পী তথা পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং রাজ্য সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে বাগুইআটি থানায় একটি 'জিরো এফআইআর' দায়ের করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধান নগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। এখনই কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয়।" তবে দুর্গাপুজো পাস দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী জেলবন্দি ইন্দ্রনীল।
পুলিশ সূত্রে খবর, রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা এই অভিযোগে রাজ্যের প্রথম সারির সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলা যৌন নির্যাতন, নারীপাচার ও আর্থিক দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর দাবি তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগপত্রে রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, নন্দন এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মতো ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
অভিযোগকারী রাজীব সরকারের দাবি, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ সময় ধরে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে। সেখানে মহিলাদের পাচার, জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় নামানো, আর্থিক দুর্নীতি এবং তোলাবাজির মতো গুরুতর অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালানো হত বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে ৷
অভিযোগপত্রে আরও জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীদের উপর চরম মানসিক ও যৌন নির্যাতন চালানো হত। চাকরি ও মাসিক বেতন বজায় রাখার শর্তে তাঁদের এই হেনস্থার শিকার হতে হত বলে দাবি করা হয়েছে। নিজের অভিযোগের সপক্ষে বেশ কিছু প্রমাণের কথাও উল্লেখ করেছেন রাজীব সরকার। অভিযোগপত্রে বিশিষ্ট শিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রকাশ্য সাক্ষাৎকার এবং ব্রাত্য বসুর প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী পৃথ্বীশের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টানা হয়েছে।
পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আর্জি জানিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিক দাবি পেশ করেছেন অভিযোগকারী। নির্যাতিতাদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ও সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং সিসিটিভি ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণের দাবি জানানো হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই তথ্যপ্রমাণ লোপাট না-হতে পারে। পুলিশ অভিযোগটি গ্রহণ করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ খতিয়ে দেখছে ৷ তবে এই বিষয়ে ব্রাত্য বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।