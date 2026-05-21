সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ মহুয়ার বিরুদ্ধে, FIR দায়ের বিজেপি নেতার

সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ মহুয়ার বিরুদ্ধে, FIR দায়ের বিজেপি নেতার
পশু জবাই সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নির্দেশিকা নিয়ে ফেসবুকে ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর বক্তব্য প্ররোচনামূলক বলে অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : May 21, 2026 at 1:45 PM IST
তেহট্ট, 21 মে: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ৷ এই অভিযোগে নদিয়ার করিমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক বিজেপি নেতা ৷ পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন (1950)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশিকা নিয়ে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া ৷
এই পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে করিমপুরে ৷ মহুয়ার ওই মন্তব্যকে 'উস্কানিমূলক' এবং 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা' বলে অভিযোগ তুলে করিমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক স্থানীয় বিজেপি নেতা ৷
অভিযোগের মূল উৎস গত 16 মে তারিখে মহুয়া মৈত্রের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের একটি ভিডিও পোস্ট ৷ সেখানে তিনি বলেন "রাজ্য সরকারের গোহত্যা সম্পর্কে নির্দেশিকা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ৷ একটা শ্রেণিকে খুশি করতে নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ ৷ যে কারণে এলাকার গোহাট গুলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ গ্রামেগঞ্জে যেখানে পশুহাট আছে সেখানে একটা আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে যে, এই ব্যবসা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হতে চলেছে ৷"
পোস্টে তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 2024-25 আর্থিক বছরে গোমাংস রফতানি করে প্রায় 40 হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য করেছে ৷ এমনকী বিদেশে মাংস রফতানিকারী এক বাণিজ্যিক সংস্থার কাছ থেকে 30 কোটি টাকা নেওয়ার উদাহরণ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সেক্ষেত্রে কোনও দোষ না-হলে, সাধারণ মানুষের গরু কেনাবেচার ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে সরকার কী প্রমাণ করতে চাইছে ?
সাংসদের এই পোস্টের তীব্র বিরোধিতা করে করিমপুর বিধানসভার মণ্ডল 3-এর সহ-সভাপতি গোলক বিশ্বাস করিমপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ গোলকের দাবি, সরকারি নির্দেশিকায় কোনও বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়নি ৷
মহুয়া মৈত্র সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে চাইছেন ৷ এই বিষয়ে করিমপুরের বিজেপি বিধায়ক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাংসদের কড়া সমালোচনা করে বলেন, "নির্দেশিকার কোথাও পশু হাট বন্ধ বা কেনাবেচা নিষিদ্ধ করার কথা বলা নেই । তাঁর এই মন্তব্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও উদ্দেশ্যমূলক ৷ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরুপাচার রুখতেই সরকার এই কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ অতীতে অনুব্রত মণ্ডলের মতো তৃণমূল নেতারাও এই পাচার মামলায় জড়িয়েছেন ৷ সাংসদের এই মন্তব্য সীমান্ত অঞ্চলের গরু পাচারকারীদের মদত দেওয়ার সামিল ৷"
বিধায়ক আরও অভিযোগ তোলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের আন্তর্জাতিক চোরাকারবারে মহুয়া মৈত্রের কোনও ইন্ধন রয়েছে কি না, তা পুলিশ ও প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত ৷ ঘটনার জল অবশ্য আরও গভীরে ৷
জানা গিয়েছে, চলতি মাসের 9 তারিখে বিজেপি নেতা গোলক বিশ্বাস নিজেই সোশাল মিডিয়া একটি পোস্ট করেছিলেন, যেখানে লেখা ছিল— "করিমপুর এরিয়াতে যে ব্যক্তি কালনাগিনী মহুয়াকে জমি বা বাড়ি ভাড়া অথবা বিক্রি করবে, তাকে এলাকার চরম শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে ৷" এই পোস্টের বিরুদ্ধে মহুয়া মৈত্র আগেই করিমপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷
এরই পাল্টা হিসেবে গোলক বিশ্বাসের দাবি, মহুয়া মৈত্র দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে পরিবেশ নষ্ট করছেন ৷ এমনকী বাড়িভাড়া নিয়ে স্থানীয় মালিকের সঙ্গেও তিনি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ৷ এই পুরো অভিযোগ প্রসঙ্গে মহুয়া মৈত্রের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি ৷
এই ঘটনায় কিছুটা অস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ও নেতার মতে "এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সাংসদের এই ধরনের মন্তব্য এড়িয়ে চলাই শ্রেয় ছিল ৷ কারণ এর ফলে মাঠপর্যায়ের সাধারণ কর্মীদের উপর হামলার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে ৷" আপাতত করিমপুর থানায় দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী অভিযোগকে কেন্দ্র করে সীমান্ত লাগোয়া এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ রীতিমতো তপ্ত ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷