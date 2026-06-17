ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষমান মহিলাদের কটাক্ষ, মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপির

ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষমান মহিলাদের কটাক্ষ, মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপির
সম্প্রতি কৃষ্ণনগর আদালত চত্বরে ডিম-টমেটো হাতে কয়েকজন মহিলা অপেক্ষা করছিলেন ৷ তাঁদের মহুয়া যে পরামর্শ দিয়েছেন তাকে কেন্দ্র করে অশান্তি ছড়াতে পারে আশঙ্কা বিজেপির ৷
Published : June 17, 2026 at 3:08 PM IST
কৃষ্ণনগর, 17 জুন: উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপির ৷ নদিয়ার হোগালবেরিয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত গত 13 জুন ৷ সেদিন নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালত চত্বরে কয়েকজন মহিলা ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করছিলেন ৷ কৃষ্ণনগরের সাংসদের দাবি, ওই মহিলারা বিজেপির কর্মী-সমর্থক ৷ তাঁরা সাংসদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ মহুয়াকে আদালত চত্বরে দেখতে পেলেই তাঁরা ডিম-টমেটো ছুড়বেন, এমনটাই ঠিক ছিল ৷ বিজেপির কর্মী-সমর্থক মহিলাদের অনুমান ছিল, কোনও একটি পুরনো মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে আসতে পারেন মহুয়া । কৃষ্ণনগর আদালত চত্বরে মহিলাদের ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করার ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷
10 জুন কৃষ্ণনগর থেকেই গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ৷ গ্রেফতারির সময় ত্রাণ-কারচুপির অভিযোগে তাঁকে ঘিরে জনরোষের ছবি ধরা পড়ে ৷ তাঁকে নিশানা করে ডিম ছুড়তে দেখা যায় উত্তেজিত জনতাকে ৷ প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ ৷
এরপর মহুয়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, 'যে সমস্ত মহিলাদের ( ডিম হাতে ) দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তৈরি থাকুন ৷' তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷ থানা অভিযোগ না আদালত এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ পরের দিন অন্য একটি ভিডিয়োয় তিনি মহিলাদের নাম করে এফআইআর করার কথা বলেন ৷
মহুয়া আরও বলেন, "আপনারা একাই ডিম ছুড়তে পারেন না আমিও ওমলেট করতে জানি ৷ টাকা দিয়ে নিরাপত্তার লোভে বিজেপি পার্টি জয়েন করেছেন ৷ তাঁদের বউদের কাছ থেকে কয়েকটি বোরখা ধার করে নিয়ে আসুন ৷ তাহলে বোরখা পরে ডিমগুলো ভালো করে ছুড়তে পারবেন ৷ তখন কেউ চিনতে পারবে না ৷ আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআরও হবে না ৷ মামলা হবে না ৷"
এরপর করিমপুরে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে হোগালবেরিয়া থানায় মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি যে মন্তব্যগুলি বারংবার করছেন, সেগুলি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে ৷ পাশাপাশি সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে বিজেপি । তাই প্রশাসন যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সেই দাবি করা হয় গেরুয়া শিবিরের তরফে ৷
এ বিষয়ে বিজেপি নেতা হীরক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ সেখানে কয়েকটি মন্তব্য করেন ৷ আমরা মনে করছি, তাঁর এই মন্তব্যের জন্য আগামিদিনে সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে ৷ প্রশাসনের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছি, যাতে প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সঠিক সাজা দিক ৷"