আদালতের নির্দেশ অমান্য ও পুলিশের কাজে বাধার অভিযোগ, মমতার বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় FIR

আদালতের নির্দেশ অমান্য ও পুলিশের কাজে বাধার অভিযোগ, মমতার বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় FIR
টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে আদালতের নির্দেশ অবমাননা করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : August 29, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগঠনের আয়োজকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল কলকাতার হেস্টিংস থানায় ৷ এদিনের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা হেস্টিংস থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে ৷ পুলিশের অভিযোগ, মমতা-পন্থী তৃণমূল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছে ৷
ক্যাথিড্রাল রোডে টিএমসিপি'র এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জমায়েতের একাংশ পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে দেয় ৷ কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তাঁদের ধাক্কাধাক্কি হয় এবং ক্যাথিড্রাল রোডের একাংশে যান চলাচল ব্যাহত হয় বলে অভিযোগ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে 28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ক্যাথিড্রাল রোডে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল ৷ কর্মসূচির সময়সীমা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আদালতের নির্দেশ ছিল ৷ অভিযোগ, সেই নির্দেশের পরও কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়নি ৷
এই ঘটনায় হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সাব-ইনস্পেক্টর অপু বৈদ্য ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই 28 অগস্ট হেস্টিংস থানায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ অভিযোগে জানানো হয়েছে, কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও কর্মী ক্যাথিড্রাল রোডে জমায়েত করেন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এবং ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কর্মসূচি চলাকালীন ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয় বলে ৷ কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও বচসার পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে পুলিশের দাবি ৷