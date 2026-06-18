ডায়মন্ড হারবারে প্রাক্তন পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর, ইলেকট্রিক শক দিয়ে নির্যাতনের বিস্ফোরক অভিযোগ
তমাল হালদারের অভিযোগ, তৎকালীন ডায়মন্ড হারবারের অ্যাডিশনাল এসপি তথা এসডিপিও মিতুন কুমার দে'র নেতৃত্বে থানার ভিতরে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করেন ৷
Published : June 18, 2026 at 7:22 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 18 জুন: ডায়মন্ড হারবারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে প্রাক্তন এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ৷ ডায়মন্ড হারবার পুলিশের প্রাক্তন অ্যাডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দে'র বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ অভিযোগ দায়ের করেছেন ডায়মন্ড হারবার পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর তমাল হালদার ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
অভিযোগকারী তমাল হালদারের দাবি, 2023 সালের 10 ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবার পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পর তাঁকে জোর করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় তিনি পুরসভার বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলে দাবি করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদের জেরেই তাঁকে টার্গেট করা হয় এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় ৷
তমাল হালদারের আরও অভিযোগ, তৎকালীন অ্যাডিশনাল এসপি তথা এসডিপিও মিতুন কুমার দে'র নেতৃত্বে থানার ভিতরে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয় ৷ তাঁকে মারধর করা হয় বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷ শুধু তাই নয়, তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ— তাঁকে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল ৷ একজন জনপ্রতিনিধির উপর এমন নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আসতেই তা ঘিরে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে ৷
দীর্ঘদিন পর কেন অভিযোগ সামনে এল, সেই প্রশ্নও উঠছে রাজনৈতিক মহলে ৷ তমাল হালদার জানান, এতদিন তিনি ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত ছিলেন না ৷ তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদল এবং প্রশাসনিক পরিবেশে পরিবর্তনের পর তিনি নতুন করে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সাহস পান। তাঁর কথায়, “এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার চেয়ে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে 15 তারিখ ডায়মন্ড হারবার থানায় ডাকা হয়।”
তিনি জানান, থানায় গিয়ে তাঁকে নতুন করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়। সেই অনুযায়ী তিনি বিস্তারিত অভিযোগ দাখিল করেন। এরপরই পুলিশের পক্ষ থেকে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। তমাল হালদার বলেন, “আমি চাই, ওই অফিসার তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে রক্ষক হয়েও যে অন্যায় করেছেন, তার কঠোর শাস্তি হোক।”
শুধু নিজের ঘটনা নয়, ডায়মন্ড হারবার এলাকার আরও বহু সাধারণ মানুষের উপর অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক অত্যাচার চালিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তমাল। তাঁর বক্তব্য, “আমি একা নই। ডায়মন্ড হারবারের বহু মানুষ তাঁর অত্যাচারের শিকার হয়েছে ৷ সকলের স্বার্থেই আইনি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷”
অভিযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট ৷ কারণ অভিযোগকারী নিজে একসময় শাসকদলের জনপ্রতিনিধি ছিলেন। ফলে একজন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের মুখে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসায় নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা শুধু ব্যক্তিগত অভিযোগ নয়, বরং প্রশাসনিক জবাবদিহির প্রশ্নও সামনে নিয়ে এসেছে ৷
তমাল হালদার নতুন প্রশাসনের উপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, “আমি যখন অভিযোগ জানাই, তখন একটাই বিশ্বাস ছিল—'ভয় আউট, ভরসা ইন'৷ নতুন সরকারের কাছে আমার বিশ্বাস আছে, আমি সুবিচার পাব।” তাঁর এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত প্রাক্তন অ্যাডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দে'র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ সমগ্র ঘটনাকে ঘিরে ডায়মন্ড হারবার মহকুমাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিশি নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে এই মামলা আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।