জমা পড়েনি শ্রমিকদের PF-এর টাকা, আলিপুরদুয়ারের চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

জমা পড়েনি শ্রমিকদের PF-এর টাকা, আলিপুরদুয়ারের চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
এক বছরের বেশি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না-করার অভিযোগ ৷ এর আগে আরও চারটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে পিএফ জমা না করায় এফআইআর ৷
Published : August 28, 2026 at 3:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 অগস্ট: চা শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগ বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ তাই চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করল জলপাইগুড়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতর ৷ অভিযোগ, চা-শ্রমিকদের বেতন থেকে পিএফ-এর টাকা কেটে নিয়েও তা জমা করেনি কর্তৃপক্ষ ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেসার্স মেরিকো টি ইস্টেট লিমিটেড বা চিঞ্চুলা চা-বাগানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছে PF দফতর ৷
2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে 2026 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে 1 কোটি 5 লক্ষ 3 হাজার 43 টাকা পিএফ বাবদ কেটেছে কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু, সেই টাকা চিঞ্চুলা চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করেনি ৷ এমনই অভিযোগে এর আগে গেরগেণ্ডা চা-বাগান, তুলসিপাড়া চা-বাগান, সুভাষিনী চা-বাগান, নিমতিঝোড়া চা-বাগানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে জলপাইগুড়ি পিএফ দফতর ৷
চলতি বছর জুলাই মাসের ছয় তারিখে সুভাষিনী চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানায় প্রফিডেন্ট ফান্ড দফতর ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার বিজয়নগর টি কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে থাকা মেসার্স সুভাষিনী টি এস্টেটের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তাদের বিরুদ্ধে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে 2026-এর মে মাস পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন থেকে 75 লক্ষ 41 হাজার 993 টাকা কেটে নেওয়া হলেও, তা প্রভিডেন্ট ফান্ডের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷
পাশাপাশি, গত 20 অগস্ট নিমতিঝোড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে জলপাইগুড়ি প্রফিডেন্ড ফান্ড দফতর ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেসার্স খয়েরবাড়ি টি কোম্পানির অন্তর্গত নিমতিঝোড়া টি এস্টেট 2023 সালের জুন মাস থেকে 2026-র মার্চ মাস পর্যন্ত কর্মীদের বেতন থেকে 1 কোটি 53 লক্ষ 81 হাজার 129 টাকা কাটলেও, তা পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করেনি বলে অভিযোগ ৷
জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিক পবন কুমার বনসল বলে, "আমরা আলিপুরদুয়ার জেলার চিঞ্চুলা চা-বাগানের বিরুদ্ধে কালচিনি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি ৷" জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি রিজিওনাল প্রফিডেন্ট ফান্ড দফতর 2026 সালে চারটি চা-বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। ইতিমধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পর শ্রমিকদের 54 কোটি টাকারও বেশি অর্থ আদায় করা হয়েছে ৷