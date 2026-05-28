গুজরাতি সম্প্রদায়কে 'গ্যাং' বলে মন্তব্য! অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভবানীপুর থানায়

গুজরাতি সম্প্রদায়কে 'গ্যাং' বলে মন্তব্য! অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভবানীপুর থানায়
অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে 'গ্যাং' শব্দে আক্রমণ করা সমাজে বিভাজন ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করতে পারে ।
Published : May 28, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 28 মে: ফের বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সামাজিক মাধ্যমে করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে গুজরাতি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে এবং তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে পারে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা অর্ণবকান্তি দাস নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগ দায়ের করেছেন । অভিযোগ, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের একটি পোস্টের জবাব দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কিছু মন্তব্য করেন, যেখানে গুজরাতি সম্প্রদায়কে 'গ্যাং' বলে উল্লেখ করা হয়েছে । সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে ।
যদিও এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে এই ধরনের শব্দে আক্রমণ করা সমাজে বিভাজন ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করতে পারে । পাশাপাশি দেশের সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে অভিযোগে । অভিযোগকারীর দাবি, একজন সাংসদের দায়িত্বশীল পদে থেকে এ ধরনের মন্তব্য করা উচিত হয়নি ।
পুলিশ সূত্রের খবর, গত 2 মে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য একটি পোস্ট করেছিলেন । সেই পোস্টে পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপিকে । সেই পোস্টের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়েই আপত্তি তোলা হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজ্যে শাসকদল ও বিরোধী শিবিরের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । সোশাল মিডিয়ার পোস্ট ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একের পর এক অভিযোগ, পালটা অভিযোগ সামনে আসছে । এই ঘটনাও তারই নতুন সংযোজন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ।
উল্লেখ্য, এর আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল । বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে করা একাধিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে । বাগুইআটির বাসিন্দা রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি ই-মেলের মাধ্যমে সেই অভিযোগ পাঠিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনারেটের কাছে ।
অভিযোগে বলা হয়েছিল, 27 এপ্রিল থেকে 3 মে-র মধ্যে একাধিক নির্বাচনী সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়াতে পারে । অভিযোগকারীর তরফে একাধিক বক্তৃতার ভিডিয়ো লিঙ্কও জমা দেওয়া হয়েছিল । পরে সেই অভিযোগ বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ফরওয়ার্ড করা হয় বলে জানা গিয়েছে । নতুন অভিযোগ সামনে আসার পর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । বিরোধী শিবির এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে নিশানা করতে শুরু করেছে ।