যত্রতত্র আবর্জনা বা থুতু ফেললেই জরিমানা, জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল
যত্রতত্র থুতু ফেলা, প্রকাশ্য স্থানে মলমূত্র ত্যাগ, আবর্জনা ফেলা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারে আর্থিক জরিমানা, ঘোষণা সরকারের ৷
Published : June 22, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: শহর ও সংলগ্ন এলাকাগুলিকে দূষণমুক্ত ও পরিষ্কার রাখতে এবার একেবারে কড়া শাস্তির পথে হাঁটল রাজ্য সরকার। যত্রতত্র থুতু ফেলা, প্রকাশ্য স্থানে মলমূত্র ত্যাগ, বেআইনিভাবে আবর্জনা ফেলা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের মতো আইনভঙ্গকারী কাজ রুখতে এবার কড়া আর্থিক জরিমানার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
সোমবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এই কড়া পদক্ষেপের কথা প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জরিমানা বা শাস্তির ভয় না-থাকায় সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে নাগরিক সচেতনতার যে চরম অভাব দেখা গিয়েছিল, তা দূর করতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই সরকারের এই কঠোর সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
এই নতুন নিয়ম কবে থেকে এবং কোথায় চালু হবে, সে বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি বিস্তারিত বার্তা দিয়ে রাজ্যবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "আগামী 1 জুলাই থেকে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি পুরসভা এলাকায় এই ধরনের উপদ্রবের বিরুদ্ধে আমরা জরিমানা আরোপ করতে চলেছি। আর আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়েই সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় এই একই নিয়ম কড়াভাবে কার্যকর করা হবে। আমাদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল একটি পরিচ্ছন্ন শহর, একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করা।"
দফতর সূত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রশাসনিক কর্তাদের মতে পাহাড়ের পরিবেশ অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ার কারণেই উত্তরবঙ্গ থেকে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম ধাপ শুরু হচ্ছে। আগামী 1 জুলাই থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পুরসভা এবং মিরিক নোটিফায়েড এলাকায় এই নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে লাগু হতে চলেছে। প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা বা নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার করলে অভিযুক্তকে 200 টাকা জরিমানা দিতে হবে। অন্যদিকে, রাস্তাঘাটে বা প্রকাশ্যে থুতু ফেলার জন্য ধার্য করা হয়েছে 100 টাকা জরিমানা। তবে জরিমানার এই টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এই জরিমানার টাকা সংশ্লিষ্ট পুরসভাকে অনলাইনের মাধ্যমে বা ডিজিটাল মোডেই সংগ্রহ করতে হবে, কোনও অবস্থাতেই নগদে জরিমানা নেওয়া চলবে না। প্রসঙ্গত, 2022 সালের জুলাই মাসেই কলকাতা-সহ রাজ্যে সিঙ্গল-ইউজ বা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু কড়া নজরদারির অভাবে বাজারে এখনও এর ব্যাপক রমরমা রয়েই গিয়েছে। নয়া নিয়মে জরিমানার খাঁড়া নামলে এবার অন্তত সেই প্রবণতা কমবে বলে আশা করছে প্রশাসন।
জরিমানার ঘোষণার দিন সকালেই আবার শহরের অন্যতম ব্যস্ত গড়িয়াহাট মার্কেট পরিদর্শনে যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এবং ক্রেতাদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য এই গড়িয়াহাট বাজারে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন তিনি। গড়িয়াহাট চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বেদখল এবং যত্রতত্র পসরা সাজিয়ে বসার প্রবণতা রুখতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গার বাইরে কোনওভাবেই দোকান বৃদ্ধি করা বা দখলদারি চালানো যাবে না। একই সঙ্গে বাজার চত্বরে থাকা দোকানগুলির ওপরে যে অবিন্যস্তভাবে ত্রিপল টাঙানো রয়েছে, তা অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন পুরমন্ত্রী। তাঁর এই আচমকা পরিদর্শন এবং কড়া নির্দেশে এদিন বাজার চত্বরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়।
শুধু দখলদারি রুখেই থেমে থাকেননি মন্ত্রী, ঐতিহ্যবাহী গড়িয়াহাট বাজারের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৌন্দর্যায়নের দিকেও এদিন বিশেষ নজর দিয়েছেন তিনি। বাজারের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি, শৌচালয়গুলির আধুনিকীকরণ এবং মেঝের সার্বিক সংস্কার করার জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। বাজারের ভেতরে যানজট এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে পার্কিং নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছেন তিনি।
এই প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, "মোটরসাইকেল এবং সাইকেল পার্কিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা এবং নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই বাজারের ভেতরে যেন এই সমস্ত যানবাহন পার্ক করা না হয়।" প্রশাসনিক কাজে ঢিলেমি বা নির্দেশ অমান্য করা যে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, তা বুঝিয়ে দিয়ে মন্ত্রী শেষে জানিয়েছেন, তাঁর দেওয়া নির্দেশিকা কতটা কার্যকর হল, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আগামী 15 দিনের মাথায় তিনি ফের গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শনে আসবেন।