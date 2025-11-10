জলপাইগুড়ির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সরকার, দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য

জলপাইগুড়ির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সরকার, দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য
বন্যায় পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিকে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত 1643টি বাড়ির বাসিন্দাদের 70 হাজার টাকা করে দেওয়া হল।
Published : November 10, 2025 at 8:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 নভেম্বর: জলপাইগুড়িতে বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও কৃষকদের সরকারি সুবিধা প্রদান করা হল। জলপাইগুড়ি জিলাপরিষদের হল ঘর থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের সরকারি সুবিধা প্রদান করা হল।ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরন থেকে শুরু করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিককে বাড়ি তৈরীর টাকা দেওয়া হল। বন্যায় পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত মোট 2528টি পাকা বাড়ি আর 1643টি বন্যায় আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিককে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হল। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অডিটোরিয়ামে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সুবিধা প্রদান করা হল।
এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "আজ উত্তরকন্যা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি সুবিধা দেবার বিষয়টি ঘোষণা করেন। আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষের বাড়ির জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হল। বন্যায় যে 2528টি পাকা বাড়ির পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছিল, তাদের 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত 1643টি বাড়ি বাসিন্দাদের 70 হাজার টাকা করে দেওয়া হল।"
তিনি জানান, এছাড়াও যে সকল জমিতে পলি পড়ে গিয়েছে সেই সকল কৃষকদের 355 জনকে 17 লক্ষ 10 হাজার টাকা দেওয়া হল। জলপাইগুড়ি জেলায় সবজি চাষের জন্য 1128টি কিট আজ দেওয়া হল, আরও 18000 কিট দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলাতে 1467 জনকে পাট্টা দেওয়া হল। এই জেলায় চা বাগানে 8টি ক্রেস ও 4টি বাগানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা দেওয়া শুরু হল ।
এদিন জলপাইগুড়ি জিলাপরিষদের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন, জিলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, জেলাপরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মণ, পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহাল, মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক-সহ জেলায় বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানরা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "উত্তরকন্যা থেকে থেকে মুখ্যমন্ত্রী আজ বন্যা দুর্গতদের বাড়ির তৈরীর জন্য টাকা দিলেন। পাশাপাশি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণও দিলেন ৷ বন্যার পর মুখ্যমন্ত্রী ছুটে আসেন জলপাইগুড়িতে। শিলিগুড়িতে রিচার নামে স্টেডিয়াম করা হবে এটা আমাদের বড় পাওনা।"
তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি চন্দন ভৌমিক বলেন, "ভোটের আগে SIR করা হচ্ছে। তাতে অনেকে মানুষের ভোটাধিকার কেটে যাবে। আমাদের জেলা চা বাগিচা আছে। রাজ্য সরকার অসহায় চা শ্রমিকদের সন্তানদের পড়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করলেন। কাউকে আতঙ্কিত হতে হবে না। আমাদের সবাইকে আস্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কাউকে হতাশ হতে হবে না। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বৈরথে এখন নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে গিয়েছে। আমাদের সহায়তা ক্যাম্পের মাধ্যমে SIR-এর সহায়তা করা হবে।"