বিধানসভায় একসঙ্গে পেশ 28টি ক্যাগ রিপোর্ট, রাজ্যের 8 লক্ষ কোটি টাকার দেনা নিয়ে সরব অর্থমন্ত্রী
শনিবার বিধানসভায় প্রথমবার পেশ হল ক্যাগ রিপোর্ট ৷ গত কয়েক বছর ধরে অর্থাৎ তৃণমূল জমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলি বিধানসভায় পেশ করা হয়নি ৷
Published : July 25, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথামতো শনিবার বিধানসভায় প্রথমবার পেশ হল ভারতের মহা হিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের (ক্যাগ) একাধিক রিপোর্ট ৷ এদিন প্রথমার্ধের অধিবেশনে রাজ্য সরকার সম্পর্কিত মোট 28টি ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ গত কয়েক বছর বিধানসভায় এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলি পেশ করা হয়নি ৷ সেই বিপুল বকেয়া রিপোর্ট এদিন একসঙ্গেই পেশ করেন তিনি ।
দীর্ঘদিন ধরে ক্যাগের রিপোর্ট পেশ না-হওয়ার ঘটনাকে এদিন বিধানসভার অন্দরে বড়সড় সাংবিধানিক ত্রুটি বলে আখ্যা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ৷ এদিন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, "আপনারা জানেন, সংবিধানে কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের রিপোর্টের একটা সাংবিধানিক গুরুত্ব আছে ৷ সব সরকারের দায়িত্ব সেটা বিধানসভায় পেশ করা ৷" আগে কেন এই কাজ নিয়ম মেনে করা হয়নি, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী । বিধানসভার অধিবেশনে তিনি বলেন, "কোনও জানা এবং অজানা কারণে গত কয়েক বছর ধরে এই সিএজি রিপোর্টগুলি আমাদের বিধানসভায় পেশ করা হয়নি ৷ এটা একটা বড় সাংবিধানিক ল্যাপস ৷"
এদিন যে 28টি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে 2021 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত একাধিক অর্থবর্ষের অডিট ৷ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, আদিবাসী এলাকায় জমি ব্যবস্থাপনা, অঙ্গনওয়াড়ি ও আইসিডিএস পরিষেবা, জলদূষণ রোধে সরকারের পদক্ষেপ এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির উপর ক্যাগের পারফরম্যান্স অডিট রিপোর্ট এদিন পেশ করা হয় ৷ এছাড়াও ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর সম্পর্কিত একাধিক অডিট রিপোর্ট ৷
রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি ও বিপুল দেনা নিয়েও এদিন সরব হতে দেখা যায় অর্থমন্ত্রীকে ৷ সরকারের কাজকর্মের স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকারের যে কোনও ত্রুটি মানুষের কাছে সর্বজনীন রূপে তুলে ধরাই তাঁদের কর্তব্য ৷ পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে বর্তমানে যে বিপুল ঋণের বোঝা চেপে রয়েছে, তার কারণ ক্যাগের এই রিপোর্টগুলি থেকে স্পষ্ট হবে বলে দাবি করেন তিনি ৷ বিরোধী থেকে শাসক, সকল বিধায়কদের উদ্দেশে স্বপন বলেন, "এই রিপোর্টগুলি দেখে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন, কেন আজ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ডেফিসিট 8 লক্ষ কোটিরও বেশি ৷"
একসঙ্গে 28টি রিপোর্ট পেশ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বিধায়কদের জন্য এটি একটি বড় কাজ বা 'হোমওয়ার্ক' বলে মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী ৷ তবে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় আগামী দিনে এ নিয়ে বিধানসভায় বিস্তারিত আলোচনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের ৷ এবিষয়ে অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, "আমরা সামনের দিনে পুরো একটা স্পেশাল অধিবেশন, স্পেশাল সেশন করতে চাই, যেখানে এই সিএজি রিপোর্টগুলি নিয়ে আলোচনা হবে ৷ কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷" এই সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই এদিন বক্তব্য শেষ করেন অর্থমন্ত্রী ৷