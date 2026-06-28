পড়ুয়া-অধ্যাপকের মধ্যে 'আত্মিক সম্পর্ক' গড়ে তোলায় জোর, ইন্ডাস্ট্রি- অ্যাকাডেমিয়ার সংযোগের পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর

পড়ুয়া-অধ্যাপকের মধ্যে 'আত্মিক সম্পর্ক' গড়ে তোলায় জোর, ইন্ডাস্ট্রি- অ্যাকাডেমিয়ার সংযোগের পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর
অপরিকল্পিতভাবে সিট সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কোথাও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ নির্মাণ নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী ৷
Published : June 28, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের গুণমান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে ৷ অনেক পড়ুয়া ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য ৷ বহু কলেজে আসন ফাঁকা ৷ কেন এমনটা ঘটছে ? এর মধ্যে প্রধান সমস্যা কলেজে পঠন-পাঠনের অনুকূল পরিবেশের অভাব ৷ রবিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল'স কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে ৷
বৈঠকে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গৌরবময় ইতিহাস ফেরানোর বার্তাও দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বলেন, "সিট সংখ্যার সঙ্গে পড়ুয়ার সংখ্যার অনুপাত নিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলতে পারবেন ৷ কিন্তু আমি দেখছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে পুনর্নির্মাণ করতে গেলে উচ্চশিক্ষায় থাকা ব্যবস্থার সংশোধন এবং উন্নয়ন প্রয়োজন । একসময় আমাদের রাজ্যের উচ্চশিক্ষার প্রতি অন্যদের আকর্ষণ ছিল ৷ বিভিন্ন কারণে আজ শিক্ষাক্ষেত্র বদনাম হয়ে গিয়েছে ৷ দুর্নীতি থেকে শুরু করে আধুনিক ব্যবস্থার অভাবের মতো নানা কারণে পড়ুয়ারা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বটাও কমেছে ৷ আমাদের সেগুলি নিয়ে ভাবতে হবে ৷ মানসিকভাবে টার্গেট নিতে হবে যে আমরা ক্যাম্পাসের মধ্যে পড়াশুনোর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করব ৷ এভাবে পড়াশোনার গুরুত্বটা আবার ফিরে আসে ৷"
তার জন্যে সরকার এআই বা মেশিন লার্নিংয়ের বিষয়ে কোর্স করানোর কথা ভাবছে ? প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, "প্রযুক্তিগত শিক্ষা সংক্রান্ত কোর্স অবশ্যই দরকার। কিন্তু সবার আগে পড়াশোনার পরিবেশটা ঠিক করতে হবে ৷ এখানে পরিবেশটাই ঠিক নেই ৷ পরিবেশটা আগে ঠিক করি, তারপরে দেখবেন, কোর্সের বিষয় সব ঠিক হয়ে যাবে ৷ ইন্ডাস্ট্রি ও অ্যাকাডেমির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জরুরি ৷"
মন্ত্রীর কথায়, "শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে পঠনপাঠনের এখনও পর্যন্ত খুব একটা সংযোগ এখানে নেই ৷ সেটা করতে হবে ৷ অনেক ছোট ছোট পদক্ষেপ করতে হবে ৷ একটা সময়ে বাঙালি সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব ছিল। সেই গুরুত্বটা বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে চলে গিয়েছে ৷ সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ৷"
সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করলে হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ অর্থমন্ত্রীর দাবি, "আমাদের টার্গেটগুলি বড্ড সীমিত ছিল এতদিন ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা সময় সারা দেশেক মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিভার্সিটি ছিল ৷ এখন প্রভিন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি হয়ে গিয়েছে ৷ ওই পুরনো স্থান ফেরত পেতে হলে কী কী করতে হবে সেটা শিক্ষকদের কাছ থেকেই আসবে ৷ এগুলো তো রাজনৈতিক পরিসরে একটা প্রস্তাবে হয় না ৷ তাই ওঁরাই বলতে পারবেন, কী কী দরকার ৷ "