তোলাবাজদের থেকে দূরে থাকুন, শিল্পের মরুভূমিতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে; মন্তব্য অর্থমন্ত্রীর
অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে অনন্ত মহারাজের বিতর্কিত মন্তব্য, চুঁচুড়ায় বিজেপি বিধায়কের কার্যালয় উদ্বোধনে এসে একাধিক বিষয় নিয়ে কথা বললেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
Published : August 5, 2026 at 10:32 AM IST
চুঁচুড়া, 5 অগস্ট: : শিল্পের পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি তোলাবাজি বন্ধ করার চেষ্টা করছি । পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের ক্ষেত্রে মরুভূমি হয়ে ছিল । ধাপে ধাপে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে শিল্প আনার পরিকল্পনা চলছে ।" এভাবেই তোলাবাজ, সিন্ডিকেট রাজে যুক্তদের দূরে রাখার বার্তা দিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়ায় বিধায়ক সুবীর নাগের কার্যালয় উদ্বোধনে এসে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷
উদ্বোধন মঞ্চ থেকে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর বার্তা, তোলাবাজরা আমাদের অংশ নয় । মানুষকে সরকারি কাজের সমস্ত টাকার সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নিয়ে কী ভাবছে সরকার ?
পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ইস্পাত কারখানা প্রসঙ্গে স্বপন বলেন, "যে ইস্পাত কারখানা হচ্ছে সেটার অনেক সুবিধা আছে ৷ এখানে আকরিক লোহা পাওয়া যায় । আমরা বিনিয়োগকারীদের বিদ্যুৎ, উপযুক্ত পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা দেওয়ার চেষ্টা করছি । তোলাবাজি হয় না এমন পরিবেশে কাজ করতে চান শিল্পপতিরা । আবাঙালি দক্ষ কারিগররা বাংলার বাইরে চলে গিয়েছেন কর্মসূত্রে । তাঁদের ফেরত আনাটা আমাদের কর্তব্য । যাঁরা আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ করছেন, তাঁদের স্বাগত । মাসে একটা দুটো করে বিনিয়োগের কথা হচ্ছে । বড় শিল্পপতিরা এখনও আসেননি ৷ তাঁরা পর্যবেক্ষণ ও সার্ভে করছেন ।"
ডানলপ কারখানা ও রাজ্যে বিনিয়োগ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী
সিঙ্গুরে ডানলপ কারখানা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, "এখনও সেরকম প্রকল্প হয়নি ঠিকই, কিন্তু আগামী দিনে হবে । ডানলপ আগের অবস্থায় না ফিরে এলেও কারখানার জমি রাষ্ট্রীয় সম্পদ । পড়ে থাকা জায়গাগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে । শিল্পের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হবে । এটা আমাদের দায়িত্ব ।"
তাঁর কথায়, "প্রতি সপ্তাহে শিল্পমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছে । হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এলে সেটা সাধারণভাবে নেওয়া যায় না ।বিনিয়োগকারীরা চিন্তাভাবনা করছেন, আমরা কী দিতে পারি, সেটা ওঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন । আমাদের কাছে সুবিধা এবং সমস্যাও আছে । আমাদের রাজ্যে ঋণের বোঝা ৷ শিল্পপতিদের ট্যাক্স মকুব করতে পারি কিনা, সেটাও দেখা হচ্ছে । আমাদের রাজ্যে শিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে । সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা একটু এলোমেলো হয়ে আছে । আমরা উন্নত শিল্প, ব্যবসা ও প্রযুক্তির পক্ষে ।"
মন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা কেন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞ । পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই আর্থিক বছরে 70 হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে কোনও না কোনও প্রকল্পে দিয়েছে । এটা কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে, দেখা হচ্ছে । নানা ইনসেন্টিভ পলিসি তৈরি করা হচ্ছে । বিশেষত এআই, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ডেটা সেন্টার যাতে আনা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে । এবং যেগুলো আসবে তার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসা উচিত । এটা নিয়ে আমাদের কী করণীয় এবং কেন্দ্র এ ব্যাপারে কী বলছে সেটা নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ।"
অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে নিত্যদিনের ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনা আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে । আগে যে আবেদন করত সেই পেত । কোটিপতিও যদি আবেদন করত, সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেত । অন্নপূর্ণা যোজনায় কিন্তু সেটা হবে না । আশা করছি সমস্যাগুলি শীঘ্রই মেটাতে পারব ।"
জেন-জি ক্ষোভ নিয়ে মোহন ভাগবতের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা বলেছে আরএসএস । এই বিষয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "আলোচনার পথ সব সময় খোলা রাখা দরকার । তাঁদের অনেক চাহিদা রয়েছে । শিক্ষা নিয়ে অনেকরকম বক্তব্য থাকতে পারে । সুষ্ঠু পরিবেশে শোনাটা আমাদের দায়িত্ব ।"
রাস্তা খারাপ প্রসঙ্গে
বর্ষায় রাজ্যের অধিকাংশ খারাপ রাস্তার সংস্কার নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, "রাস্তা খারাপ হলে গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষতি হবে । ব্যবসায় অসুবিধা , চলাচলে সমস্যা হয় । বর্ষা নতুন কিছু নয় । কিন্তু প্রতিবছর বর্ষার সময় রাস্তার এরকম অবস্থা কেন হয়, কোন সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে দেখতে হবে । ভুষি, নাকি পিচ দিয়ে, সেটা দেখা দরকার । সব রাস্তা সারানো হবে । বিশেষ করে জাতীয় সড়কগুলি দ্রুত মেরামত করা হবে।"
অনন্ত মহারাজের বক্তব্য নিয়ে
নেতাজির পর শিবাজী নিয়ে অনন্ত মহারাজের মন্তব্য প্রসঙ্গে স্বপন বলেন, "উনি নিশ্চয় ইতিহাসের বিরাট বড় ছাত্র । তাই নতুন নতুন তথ্য বের করছেন এবং সেগুলি দিচ্ছেন । এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, উনি ইতিহাসের বিশাল বড় একজন ছাত্র । এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ।"
ব্লাড ব্যাঙ্কে দুর্নীতি ও অভিষেকের আপ্ত সহায়ক প্রসঙ্গে
ব্লাড ব্যাঙ্কের দুর্নীতি প্রসঙ্গে স্বপন বলেন, "অনেক ধরনের দুর্নীতি দেখছি । পশ্চিমবঙ্গেও অনেক ধরনের দুর্নীতি রয়েছে । সব জায়গাতেই একটি করে সিন্ডিকেট রাজ চলছে । সেই সিন্ডিকেট ব্লাড ব্যাঙ্কেও রয়েছে । আমার কেন্দ্র রাসবিহারীতে দেখলাম শ্রাদ্ধের ফুল নিয়ে দুর্নীতি । দুর্নীতির কোথাও কোনও সীমা নেই । আমাদের ক্লাবগুলিতে দুর্গাপুজোয় দুর্নীতি হয়েছে । শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি কম নয় ৷ আমাদের কাছে এখন মুশকিল হয়ে গিয়েছে, দুর্নীতিটা ঠিক করব, নাকি ময়নাতদন্ত করব । অনেক সময় যে আমলাদের আমরা বলি তদন্ত করুন, দেখা যাচ্ছে তাঁরাই ওই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ।"
অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় প্রসঙ্গে স্বপন দাশগুপ্তের বক্তব্য, "উনি কোথায় আছেন জানি না । তাঁরা তো অনেক জায়গায় থাকেন । আগে একজন কোন দ্বীপে লুকিয়ে ছিলেন ৷ দেখুন ইনিও ভ্রমণ করতে গিয়েছেন হয়ত ।"