সিঙ্গুরে শিল্প সম্ভাবনায় মূল সমস্যা জমি অধিগ্রহণ ! তবে আশার কথাও শোনালেন অর্থমন্ত্রী
Food Processing Industry in Purba Bardhaman: পূর্ব বর্ধমান জেলায় ফুড প্রসেসিং বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরির ভাবনা রাজ্য সরকারের ৷
Published : November 24, 2026 at 9:51 PM IST
হাওড়া ও বর্ধমান, 24 নভেম্বর: সিঙ্গুরের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে এবার নয়া বার্তা দিলের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ আর তা হল জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ৷ সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো কারখানার জন্য যে জমি বাম আমল অধিগ্রহণ হয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিয়েছিল বিগত তৃণমূল সরকার ৷ তাই শিল্প স্থাপনের আগে নতুন করে সিঙ্গুরের সেই ফিরিয়ে দেওয়া জমি ফের অধিগ্রহণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে ৷ আর সেই কারণেই বিজেপি সরকারের শিল্পনীতির অংশ হিসেবে শিল্পের জন্য ব্যবহার হওয়া জমির ক্ষেত্রে দামের যে স্ল্যাব বা ঊর্ধ্বসীমা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন স্বপন ৷
মঙ্গলবার হাওড়ায় দেব দীপাবলির একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, সিঙ্গুরে শিল্প গড়ে তোলা নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ এটা পুরোপুরি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে ৷ তাই অশোক লেল্যান্ডই যে সিঙ্গুরের জমিতে শিল্প গড়ে তুলবে এমনটা চূড়ান্ত নয় ৷ এর নেপথ্য কারণও জানিয়েছেন তিনি ৷
স্বপন বলেন, "সিঙ্গুরের জমিতে শিল্প তৈরি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যেমন অশোক লেল্যান্ড কর্তৃপক্ষের কথা হয়েছে, তেমনই রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মারফত একটি কেমিক্যাল সংস্থাও শিল্প তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে ৷ তারা সিঙ্গুরে কেমিক্যাল হাব তৈরি করতে চায় ৷ তাই এই বিষয়টি এখন আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে ৷ যাদের সঙ্গে আলোচনা ফাইনাল হবে, তারাই শিল্প গড়বে ৷ তা সে অশোক লেল্যান্ড হোক বা কেমিক্যাল কোম্পানি ৷"
এরপরেই সিঙ্গুরের জমি সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সিঙ্গুরে শিল্প তৈরির আগেও একটা বড় সমস্যার সমাধান করতে হবে, সেটা হল জমি অধিগ্রহণ ৷ আবার নতুন করে সিঙ্গুরের কৃষকদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে ৷ কারণ বিগত সরকার কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিয়েছিল ৷ ফলে নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করা সহজ কাজ নয় ৷"
এই ইস্যুতে বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন অর্থমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিগত সরকার গত 15 বছর ধরে রাজ্যে একাধিক সমস্যা তৈরি করেছে ৷ আর সেগুলিকে জটিলও করে তুলেছে ৷ এছাড়া আর কোনও কাজ করেনি ৷ সিঙ্গুরের এই জমি অধিগ্রহণ করা সহজ হবে না ৷" তবে, সিঙ্গুরে টাটার কারখানার জন্য যেসব কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, ফের তাঁদের জমি অধিগ্রহণ করতে যাতে সমস্যা না-হয়, তার রাস্তাও রাজ্য সরকার ভেবেছে বলে জানান স্বপন ৷
তিনি বলেন, "শুধু সিঙ্গুরের শিল্প নয় ৷ আমরা সমগ্র রাজ্যের সার্বিক শিল্পের পরিবেশকে উন্নত করতে চাই ৷ আর তাই রাজ্য সরকারের শিল্পনীতির অংশ হিসেবে আমরা শিল্পের জমির যে দর, তার ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়েছি ৷" অর্থাৎ, চাষি থেকে সাধারণ মানুষ সকলে শিল্পের জন্য জমি দিলে মোটা অঙ্কের অর্থ পাবেন ৷ দামের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে নেওয়ায়, শিল্পের জন্য কোনও এলাকাকে নির্ধারণ করা হলে, সেখানকার জমির দর বৃদ্ধি পাবে ৷ জমিদাতারা অনেক বেশি দাম সরকারের থেকে পাবেন ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের কৃষিবলয় পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও শিল্প গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷ তবে, সেখানে ভারী শিল্প নয় ৷ ফুড প্রসেসিং বা খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৷ মন্ত্রী বলেন, "এই বিষয়ে একটি সংস্থার সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চলছে ৷ আলোচনা ইতিবাচক জায়গায় রয়েছে ৷ তবে কোথায় এই শিল্প গড়ে উঠবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷ জমি পাওয়ার উপরেই প্রকল্পের অবস্থান নির্ভর করবে ৷ বিষয়টি চূড়ান্ত হলে বিস্তারিত জানানো হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে তা ঘোষণা করবেন ৷"