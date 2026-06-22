মহিলা থানা-মাতৃত্বকালীন সাহায্য, আশা কর্মীদের জন্য সুখবর! বাজেটে জোর নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে

মহিলা থানা-মাতৃত্বকালীন সাহায্য, আশা কর্মীদের জন্য সুখবর! বাজেটে জোর নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে
মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষায় অবিবাহিত ছাত্রীদের সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সাহায্য, মহিলা থানা গঠন-সহ একাধিক প্রস্তাব বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ৷
Published : June 22, 2026 at 2:25 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করল রাজ্যের নবনির্বাচিত সরকার ৷ আর বহু প্রতীক্ষিত এই বাজেটে নারী সুরক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষায় অবিবাহিত ছাত্রীদের সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সাহায্য, মহিলা থানা গঠন-সহ একাধিক প্রস্তাব করা হয়েছে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ৷
নারী ক্ষমতায়ন ও অন্নপূর্ণা যোজনা
এদিন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, "বিকাশের পথে সম-অংশীদার হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর এই বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এবং আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু করা হয়েছে । এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী 25 থেকে 60 বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া সুনিশ্চিত করা হচ্ছে । এই নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা উপভোক্তার আধার যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে ।" অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার 36 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে ৷
ছাত্রীদের জন্য সহায়তা
উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রীদের আরও উৎসাহ দিতে বাজেটে বিশেষ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী ৷ এদিন তিনি জানান, উচ্চশিক্ষায় ড্রপ-আউটের হার কমাতে সরকারি ও সরকার-পোষিত কলেজের অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন 50 হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে ।
মাতৃত্বকালীন সহায়তা
কর্মরতা ও স্তন্যদায়ী মায়েদের সংবেদনশীল শ্রেণিকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে মোট 21 হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করছে সরকার । এছাড়াও, গর্ভবতী মায়েরা ছ'টি পুষ্টি কিট পাবেন বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ।
বিনামূল্যে পরিবহণ ও পিংক কার্ড
সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে সফরের বিষয়টিও এদিন বাজেট বক্তৃতায় উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "রাজ্য সরকার এই রাজ্যের মহিলা যাত্রীদের জন্য একটি ভাড়ামুক্ত স্কিম এনেছে । 2026 সালের 1 জুন থেকে রাজ্য সরকার পরিচালিত বাসে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সকল মহিলাকে বিনামূল্যে পরিবহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । এর জন্য আমরা 550 কোটি টাকা বরাদ্দ করছি । এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি 'পিংক কার্ড' (Pink Card) চালু করা হবে ।
বয়স্ক ও বিধবা ভাতা বৃদ্ধি
বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকদের পাশাপাশি বিধবাদের জন্য পেনশনও বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকরা সমাজের সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত অংশ । এঁদের মাসিক পেনশন বাড়িয়ে 500 টাকা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে ।"
অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধি
এদিনের বাজেটে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন অর্থমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ছ'বছরের নীচে শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের পুষ্টির মাত্রা বাড়াতে এই কর্মীদের প্রচুর অবদান রয়েছে । আশা কর্মীরা প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন । এই সকল কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাকে স্বীকৃতি দিতে, তাঁদের মাসিক সাম্মানিক পাঁচ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ৷
নারী সুরক্ষা ব্যবস্থা
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই রাজ্যর নারী সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ সেই মতোই তাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেও এই ক্ষেত্রে বিশেষ ঘোষণা শোনা গেল অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের কণ্ঠে ৷ তিনি বলেন, "প্রতিটি মহকুমায় অন্তত একটি করে মহিলা থানা এবং প্রতি থানায় নারী সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করা হবে । শহরের ব্যস্ত এলাকা ও সর্বসাধারণের ব্যবহারের স্থানে টহল দেওয়ার জন্য মহিলা পুলিশ অফিসারদের নিয়ে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' গঠন করা হবে ।" তিনি আরও জানান, রাজ্য রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানি শিরোমণির নামে দুটি সম্পূর্ণ মহিলা ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হয়েছে ।