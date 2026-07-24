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15 অগস্টের মধ্যেই শিল্প নীতি ঘোষণা, ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর ! শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে জোর

'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যকে শিল্পবান্ধব করে তুলতে শিল্পের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করাই সরকারের লক্ষ্য ।

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'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 7:23 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: 15 অগস্টের মধ্যেই রাজ্যে শিল্পনীতি ঘোষণা করতে পারে বিজেপি সরকার । এর ফলে রাজ্যের ব্যবসায়ী এবং উদ্যোগপতিদের অনেকটাই সাহায্য হবে । শুক্রবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ।

এদিন 'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যকে শিল্পবান্ধব করে তুলতে শিল্পের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দেওয়াই হল সরকারের লক্ষ্য । নিজের বক্তব্যে বারেবারেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী । পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, তৃণমূলের আমলে আইনশৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটেছিল, তার ফলে শিল্পের পরিবেশ তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ সেবিষয়ে বারবার সরব হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি । এবার পালাবদল হয়েছে । বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশ দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর বলে জানান স্বপন দাশগুপ্ত ৷

শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে জোর অর্থমন্ত্রীর (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তাঁর কথায়, "আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে এবং তাতে ব্যবসার ক্ষতি হয় ৷ কারণ ব্যবসায়ীরা টার্গেট হয়ে যান । তাই এই রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সিন্ডিকেট রাজকে বন্ধ করতে হবে । ইতিমধ্যেই সরকার এই বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ৷ এটা ঠিক যে, এখনও 100 শতাংশ করা হয়ে ওঠেনি ৷ কিন্তু অনেক জায়গায় এই ধরনের সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করা গিয়েছে । অল্প দিন হয়েছে সরকারের ৷ কয়েকদিনের মধ্যেই এবিষয়ে আরও উন্নতি দেখা যাবে ।"

রাজ্যের পাটশিল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এদিন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান যে, "এই সরকার প্রাথমিকভাবে সাবসিডি বা ভর্তুকি দিলেও সাবসিডি দেওয়ার থেকেও বিভিন্ন সেক্টরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উপর বেশি গুরুত্ব দেবে । আর শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে একটা সুস্থ পরিবেশ সরকারকে দিতে হবে । দু-একটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য হয়তো সাবসিডির প্রয়োজন রয়েছে ৷ সেটা যদি কেন্দ্রীয় স্কিমে দেওয়া হয়, তাহলে ভালো হবে ।" তাঁর মতে, "ডিপ টেকনোলজি সেক্টরে হয়তো সাবসিডির প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে সরকার পরিবেশ ও পরিকাঠামো ঠিক করার দিকেই অনেক বেশি নজর দেবে ।"

শিল্পের উন্নয়নে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজ্যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন তৈরি করতে হবে বলেও মনে করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । তাঁর কথায়, "গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারস (GCCs)-এর কোনও আইন আমাদের নেই । সেটা করতে হবে । এই আইনে প্রয়োজনে নিজে থেকেই এসইজেড হয়ে যায় । সরকার এটা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছে । ধৈর্য্য ধরতে হবে । আগামী 15 অগস্টের মধ্যে যে শিল্প নীতি ঘোষণা হবে, তার মধ্যেই এই বিষয়গুলি থাকবে ।"

বিগত সরকারের রেখে যাওয়া বড় মাপের ঋণের বোঝা সামলে রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানান মন্ত্রী । তিনি বলেন, "বিগত সরকারের প্রায় 8 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে ৷ তা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য আমাদের অনেকটা সুবিধে করবে । কারণ আগে এই আর্থিক সহায়তা আসত না । পাশাপাশি রাজ্যের অনেকটাই 'গ্রোথ' হবে এবং তার ফলে রেভিনিউও অনেকটাই বাড়বে । গত তিন-চার মাসে প্রায় 15 শতাংশ গ্রোথ বেড়েছে । আগে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ছাড় দেওয়া হতো, সেটা বন্ধ করতে হবে ।"

এর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী 1976 সালের 'আর্বান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট'-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এটা পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব মিলেছে ৷ যা এতদিন বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল । তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্প সংস্থাগুলির জন্য সরাসরি জমি ক্রয়ের সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ।

সব মিলিয়ে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষক নিয়োগ, সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (DA), সিভিক ও ভিলেজ পুলিশের বেতন বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমুখী খরচের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি উন্নয়নমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার আশ্বাস দেন অর্থমন্ত্রী ।

TAGGED:

FINANCE MINISTER
INDUSTRIAL POLICY
স্বপন দাশগুপ্ত
শিল্প নীতি
SWAPAN DASGUPTA

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