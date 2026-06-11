নজরে চা-বাগান ও জিএসটি ট্রাইব্যুনাল, উত্তরকন্যায় শিল্পমহলের সঙ্গে প্রি-বাজেট বৈঠক অর্থমন্ত্রীর

নজরে চা-বাগান ও জিএসটি ট্রাইব্যুনাল, উত্তরকন্যায় শিল্পমহলের সঙ্গে প্রি-বাজেট বৈঠক অর্থমন্ত্রীর
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপস্থিতিতে এই বৈঠক আয়োজনের জন্য রাজ্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের শিল্পমহল ৷
Published : June 11, 2026 at 4:37 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 জুন: আগামী 20 জুন রাজ্য সরকারের আগামী আটমাসের বাজেট পেশ হওয়ার কথা । তার আগে রাজ্যের বণিক ও শিল্পমহলের মতামতকে গুরুত্ব দিতে তৎপর নতুন সরকার । সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় রাজ্যের অর্থ দফতরের তরফে আয়োজিত হল প্রি-বাজেট বৈঠক ।
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠক করার জন্য রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের শিল্প ও বণিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা । কলকাতার পর এবার উত্তরবঙ্গের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে এই আলোচনা সেরে আগামী সপ্তাহে দুর্গাপুরেও একই ধরনের বৈঠক করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ।
এদিনের বৈঠকে আইসিসি, ফোসিন, টি-বোর্ড-সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । ডোর-স্টেপ গভর্নেন্স বা দুয়ারে প্রশাসনিক পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । শিল্পের প্রতিনিধিদের কথায়, এই বৈঠক থেকে যে বার্তা পাওয়া গেল, তা আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের শিল্প মানচিত্রে এক নতুন দিশা দেখাতে পারে ।
বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "আমরা একটি 'প্রো-বিজনেস' ও 'বিজনেস ফ্রেন্ডলি' সরকার । ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হলে অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি হবে । আগে বাজেট তৈরি হত অনেকটা ট্রেডমিলের ওপর দৌড়ানোর মতো, যা আমরা এবার করছি না । বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । সমস্ত গোষ্ঠী ও মানুষের পরামর্শ শোনা আমাদের লক্ষ্য । সব সমস্যার সমাধান হয়তো রাতারাতি সম্ভব নয়, তবে আমরা প্রতিটি দাবি ও প্রস্তাব মন দিয়ে শুনেছি ।" তিনি আরও বলেন, "আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যে বিবাদের পরিবেশ ছিল, তা কাটিয়ে উন্নয়নের জন্য সমন্বয় বজায় রাখা হবে । উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে ।"
এদিন শিল্পমহলের তরফে সবথেকে জোরালো দাবিটি উঠে এসেছে জিএসটি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে । বণিক ও শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের দাবি, ব্যবসায়ীদের হয়রানি কমাতে শিলিগুড়িতে একটি 'জিএসটি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল' গড়ে তোলা হোক । এতে কলকাতায় না-গিয়ে শিলিগুড়িতেই জিএসটি সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তাঁরা ।
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান হর্ষ বরেলিয়া বলেন, "বাজেটের আগে এ ধরনের সরাসরি আলোচনা অভূতপূর্ব । জিএসটি ট্রাইব্যুনালের পাশাপাশি আমরা দার্জিলিং চায়ের মান ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং শিল্প স্থাপনে ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি জানিয়েছি ।"
উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড চা-শিল্পের সংকট নিয়েও এদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে । টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (উত্তরবঙ্গ)-র সম্পাদক সুমিত ঘোষ জানান, "সরকার যেভাবে বাজেট পেশের আগে চা শিল্পের অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করছে, তাতে তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী । চা-বাগানগুলির লিজ সংক্রান্ত সমস্যা এবং ভর্তুকি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ও রুগ্ন চা-বাগানগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে সরকারের কাছে একটি বিশেষ প্যাকেজের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ।" অর্থমন্ত্রী অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বাজেটে চা-শিল্প নিয়ে একাধিক দাবি থাকলেও সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় তা কতটা জায়গা পাবে, তা দেখার বিষয় ।