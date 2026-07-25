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অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল নিয়ে আলোচনায় তৃণমূল আমলে আর্থিক নয়ছয় ! বিধানসভায় সরব অর্থমন্ত্রী

বিধানসভায় জবাবি ভাষণ দিতে উঠে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ।

Swapan Dasgupta
রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 3:19 PM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই: বিধানসভা অধিবেশনে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল নিয়ে জোর তরজা চলল শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে । তৃণমূল সরকারের আমলে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে সরব হলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷

বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট তুলে ধরে পূর্বতন সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে এক নম্বরে ছিল বলে শনিবার দাবি করেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । অন্যদিকে, আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণ দিতে উঠে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত প্রথমেই সেই দাবি খারিজ করে দেন । উলটে তিনি পূর্বতন সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলার অভাব, বিপুল ঋণের বোঝা, ভুয়ো তথ্য এবং বিভিন্ন দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে পালটা তোপ দাগেন । তাতেই জমজমাট হয়ে উঠল অ্যাপ্রোপিয়েশন বিল নিয়ে আলোচনা ।

প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এ দিন বিধানসভায় বর্তমান সরকারের দিকে আঙুল তুলে বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লোন, চেক এবং পেনশন প্রসেসিং সেন্টারগুলি বাংলা থেকে মুম্বইয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা আটকাতে সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি ।"

পূর্বতন সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী বড় শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের প্রথম তিনে উঠে এসেছিল আমাদের সময় । কেন্দ্রের পঞ্চায়েত মন্ত্রকও মমতার সরকারকে 'হাই পারফরম্যান্স স্টেট'-এর স্বীকৃতি দিয়েছিল । মমতা সরকারের আমলে দেশের মধ্যে অপুষ্টি কাটিয়ে ওঠা রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা ছিল এক নম্বর । কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেশের যে 12টি রাজ্য অপুষ্টিতে ভুগছে, তার মধ্যে 10টিই আপনাদের শাসিত রাজ্য ।" তাঁর অভিযোগ, "আপনারা কেবল ভাঙতে আর গালাগাল দিতে শিখেছেন ।"

শোভনদেব আরও দাবি করেন, তাঁদের আমলেই বাংলা ধান, পাট উৎপাদন ও ক্রপিং ইনটেনসিটিতে দেশে প্রথম এবং আলু ও মাছ উৎপাদনে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল । পাশাপাশি, শুক্রবার ঘটে যাওয়া ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে শোভনদেব সাংবাদিকদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন । তবে, নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর 'গুণ্ডাদমন'-এর মতো কঠোর আইন প্রয়োগের সমালোচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার আর্জি জানান তিনি ।

এরপরই জবাবি ভাষণ দিতে ওঠেন অর্থমন্ত্রী । তিনি বিরোধী পক্ষের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের তোলা 'টাকা নয়-ছয় হবে না তার গ্যারান্টি কী' প্রশ্নের সূত্র ধরে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করেন । অর্থমন্ত্রী বলেন, "বাজেটে যে ধরনের আর্থিক শৃঙ্খলা থাকা উচিত, আপনারা তা ভঙ্গ করেছিলেন । আমরা এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল করছি, মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল নয় । পূর্বতন সরকারের আমলে রাজ্যে আর্থিক নয়-ছয় বা মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করাই ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।"

শোভনদেবের 'বাংলা এক নম্বর' দাবির কড়া সমালোচনা করে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, "কেন্দ্রকে রাজ্য সরকার যে তথ্য পাঠায়, তার ভিত্তিতেই এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি হয় । সেই তথ্য সঠিক হলে বাংলা এতদিনে মহারাষ্ট্র বা গুজরাতকেও ছাপিয়ে যেত ।" এরপরই রাজ্যের এমএসএমই (MSME) খাতের ভুয়ো পরিসংখ্যানের পর্দাফাঁস করেন তিনি ।

অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, সরকারি তথ্যে পশ্চিমবঙ্গে 93 লক্ষ এমএসএমই থাকার কথা বলা হয়েছিল । অথচ, পরে দেখা যায় মাত্র 22 লক্ষ এমএসএমই 'উদ্যম' পোর্টালে রেজিস্টার করা রয়েছে । এর মধ্যে সাড়ে 4 লক্ষের প্যান কার্ডের কোনও অস্তিত্বই নেই ! চূড়ান্ত হিসেবে দেখা যায়, রাজ্যে মাত্র 99 হাজার এমএসএমই আদতে কার্যকরী । 93 লক্ষ আর 99 হাজারের এই বিরাট পার্থক্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "এই কারণেই ব্যবসায়ীরা বাংলা ছেড়ে পালাচ্ছিল ।"

কেন্দ্রীয় অনুদান এবং রাজ্যের ঘাড়ে থাকা ঋণের প্রসঙ্গ তুলে অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, "কেন্দ্রের তরফ থেকে 70 হাজার কোটি টাকা এসেছে । এই টাকাটা না-এলে আজ পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে হত । আমাদের অনেক প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হত । আপনারা 8 লক্ষ কোটি টাকার যে বিপুল ঋণের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তা আমাদের মেটাতে হচ্ছে ।"

পূর্বতন সরকারের বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টের ব্যর্থতার মাশুল যে বর্তমান সরকারকে চোকাতে হচ্ছে, সে কথাও স্পষ্ট করেন স্বপন । তিনি বলেন, "আপনারা সিঙ্গুরে যা করেছেন তার সুপ্রিম কোর্ট ও আরবিট্রেশনের অ্যাওয়ার্ডের টাকা আমাদের মেটাতে হবে । হলদিয়াতে যেসব অকাজ করেছেন, তার মাশুলও আমরা গুনছি । আপনারা মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে গিয়েছেন, আর আমাদের তা শোধরাতে হচ্ছে ।"

TAGGED:

FINANCE MINISTER
APPROPRIATION BILL
স্বপন দাশগুপ্ত
অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল
SWAPAN DASGUPTA

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