বাজেটে চাকরির ঝড়! 50 হাজার শিক্ষক, পুলিশে 20 হাজার; বাকি কোথায় কত নিয়োগ

বাজেটে চাকরির ঝড়! 50 হাজার শিক্ষক, পুলিশে 20 হাজার; বাকি কোথায় কত নিয়োগ
বাজেটে মাস্টারস্ট্রোক ! চাকরি, সংরক্ষণ, বয়সে ছাড় ! বাজেটে যুবসমাজের জন্য একগুচ্ছ সুখবর, সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ ৷
Published : June 22, 2026 at 2:31 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: রাজ্যের লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর জন্য বড় বার্তা এল নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে । এক ধাক্কায় 1 লক্ষ সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । শুধু নিয়োগই নয়, মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ, চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমায় অতিরিক্ত ছাড়ও ঘোষণা করা হয়েছে । প্রসঙ্গত, এই এক লক্ষ নিয়োগের মধ্যে 50 হাজার হবে শুধু শিক্ষক পদে ৷ ফলে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে পঠনপাঠনের 'শ্রী' ফিরবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
সোমবার বিধানসভায় 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে দীর্ঘদিন ধরে থাকা শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা হবে । মোট 1 লক্ষ নিয়োগের মধ্যে 20 হাজার পদ পুলিশ বিভাগে, 50 হাজার শিক্ষক, অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মী, 1 হাজার ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস (ইএফআর) এবং বাকি পদগুলি বিভিন্ন সরকারি দফতরে পূরণ করা হবে ।
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নারী ক্ষমতায়নকে । বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, মোট শূন্যপদের 33 শতাংশ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে । অর্থাৎ ঘোষিত 1 লক্ষ সরকারি চাকরির মধ্যে 33 হাজার মহিলা প্রার্থী সরাসরি সুযোগ পাবেন ।
শুধু নতুন নিয়োগ নয়, বয়সসীমা নিয়েও বড় স্বস্তি দেওয়া হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের । সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যে 5 বছরের বয়সের ছাড় ইতিমধ্যেই চালু ছিল, তার মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হয়েছে । ফলে বয়সের কারণে এতদিন আবেদন করতে না-পারা বহু প্রার্থী ফের সুযোগ পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা আরও মজবুত করতে পুলিশে 20 হাজার নিয়োগের সিদ্ধান্তকেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল । একই সঙ্গে যেখানে প্রযোজ্য, সেখানে অগ্নিবীরদের জন্য10 শতাংশ সংরক্ষণ রাখার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে । এছাড়া সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের জন্য মাসে ন্যূনতম 20 দিনের কাজ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে ।
পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যও একগুচ্ছ ঘোষণা করেছে সরকার । তাঁদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের আওতায় আনা, এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরির পরিকল্পনার কথাও বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে । বাজেট বক্তৃতার শুরুতে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "সমৃদ্ধ কিন্তু সংবেদনশীল, আধুনিক কিন্তু ঐতিহ্যভিত্তিক এবং উন্নত ভারতের অংশ হিসেবে উন্নত বাংলা গড়ে তোলাই নতুন সরকারের লক্ষ্য ।"
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, একদিকে সরকারি কর্মীদের জন্য 20 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা, অন্যদিকে 1 লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি- দুই মিলিয়ে কর্মসংস্থান ও কর্মচারী অসন্তোষ, উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক বার্তা দিতে চেয়েছে সরকার । এখন নজর থাকবে, এই বিপুল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি কত দ্রুত প্রকাশিত হয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও সময়মতো সম্পন্ন করা যায় তার উপর ।