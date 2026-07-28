উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ-পর্যটনে নয়া দিগন্ত ! শিল্পপতি-সম্মেলনে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী-পর্যটনমন্ত্রীর

উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ-পর্যটনে নয়া দিগন্ত ! শিল্পপতি-সম্মেলনে বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রী-পর্যটনমন্ত্রীর
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে শিলিগুড়িতে আয়োজিত 'দ্য ডন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: শিলিগুড়ি চ্যাপ্টার' সম্মেলনে শিল্পপতিদের মুখোমুখি হলেন স্বপন দাশগুপ্ত ও শঙ্কর ঘোষ।
Published : July 28, 2026 at 5:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 জুলাই: বিগত সরকারের রাজনৈতিক বাধা কিংবা অতীতের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উত্তরবঙ্গকে রাজ্যের অর্থনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে একগুচ্ছ রূপরেখা ঘোষণা করল রাজ্য । মঙ্গলবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) উদ্যোগে শিলিগুড়িতে আয়োজিত 'দ্য ডন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল: শিলিগুড়ি চ্যাপ্টার' সম্মেলনে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের নীতি ও ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা স্পষ্ট করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পাশাপাশি আগামী দিনে নিউ-টেক, হাই-টেক, ডিপ-টেক এবং লজিস্টিকসের মতো আধুনিক শিল্পকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে আসাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য । একসময় উত্তরবঙ্গকে মূলত টি, টিম্বার, ট্যুরিজম বা চা, কাঠ এবং পর্যটন - এই তিন 'টি'-এর চোখেই দেখা হতো । কিন্তু সময় বদলেছে । অতীতের ভৌগোলিক পরিচয় কিংবা কৌশলগত 'চিকেনস নেক' ধারণার বাইরে বেরিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে উত্তরবঙ্গকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চায় রাজ্য ।"
তিনি আরও বলেন, "দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গে জমি অধিগ্রহণের জটিলতা নেই এবং এখানকার পরিবেশও বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত অনুকূল । উত্তরবঙ্গ এতদিন শুধু ছুটি কাটানোর জায়গা হলেও এখন যাতে মানুষ এখানে থাকতে আসেন, ব্যবসা করতে আসেন এবং নতুন উদ্যোগ তৈরি করেন, সেই পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে । তার জন্য শুধু রাস্তাঘাট নয়, শিক্ষা ও আবাসন সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে ।"
অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে । এর ফলে উত্তরবঙ্গ কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবেই নয়, বরং সমগ্র বাংলার নতুন প্রবেশদ্বার হিসেবে উঠে আসবে । আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ রাজ্য অর্থনীতির কেন্দ্রে থাকবে এবং সার্বিক পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন করতে নিয়মিত পর্যালোচনা ও পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি ।
অঞ্চলে নতুন শিল্পের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চা-শিল্পের বিদ্যমান সংকট নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী । একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হওয়া এবং চা-শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "সংকট পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়ার আগেই রাজ্য সরকার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে বেশ কিছু কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে । চা-শিল্পের গুরুত্ব ধরে রাখতে ও তা আরও বাড়াতে খুব শীঘ্রই কলকাতা, শিলিগুড়ি বা দার্জিলিংয়ে শিল্পের সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করা হবে । পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টর ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার মতো আধুনিক শিল্পের উপযোগী ব্যবসাবান্ধব পরিকাঠামো ও নীতি তৈরি করে দেবে সরকার, যাতে বেসরকারি পুঁজি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনিয়োগ হতে পারে । সিন্ডিকেটরাজমুক্ত ও শান্ত পরিবেশে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আগামী দিনে রাজ্য সরকার সব দিক থেকেই এগোবে ।"
অন্যদিকে, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রকে বিশ্বের মানচিত্রে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তুলে ধরেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । তিনি বলেন, "গত কয়েক মাসে রাজ্য সরকারের নেওয়া নানা সিদ্ধান্ত ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে । কেন্দ্রের 'গ্লোবাল ডেস্টিনেশন' প্রকল্পের অধীনে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সুন্দরবনকে নতুন ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলার মৌখিক অনুমোদন মিলেছে । পাশাপাশি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে বাণিজ্যিকভাবে তুলে ধরতে এক বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্যাবিনেটের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশ করা হবে ।"
পর্যটন খাতের আধুনিকীকরণে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিয়ে পর্যটনমন্ত্রী জানান, আইআইটি খড়গপুরের সঙ্গে সরকারের প্রাথমিক বৈঠক হয়েছে । পর্যটকদের ভ্রমণ অভ্যাসের নিখুঁত ডেটা ব্যাংক তৈরি করে গবেষণানির্ভর বিপণন চালানো হবে, যাতে বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকদের রুচি অনুযায়ী সঠিক পর্যটনকেন্দ্র চিহ্নিত করে তাঁদের আকৃষ্ট করা যায় । খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটি সমন্বিত পর্যটন অ্যাপ চালু হতে চলেছে বলেও জানান পর্যটন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘নিধি’ পোর্টালে নিবন্ধিত হোটেলগুলোর পাশাপাশি রাজ্যের অনুমোদিত ট্যুর অপারেটর, ট্যাক্সি পরিষেবা ও বুকিং এজেন্টদের এই অ্যাপের অন্তর্ভুক্ত করা হবে । সরকারি গ্যারান্টিতে এই পরিষেবা পরিচালিত হওয়ায় পর্যটকরা কোনও ধরনের প্রতারণার শিকার হবেন না ।
উভয় মন্ত্রীর বক্তব্য ও বণিকসভার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঘিরে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়িক মহলে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে । পর্যটন ও চা-শিল্পের পাশাপাশি উৎপাদন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, টেক্সটাইল এবং এমএসএমই খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে দেবে বলেই মনে করছেন পর্যটন ও শিল্পমহল ।