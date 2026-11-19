সরকার বদলের ছ'মাসেই সিদ্ধান্ত, এক দশক পর রাজ্যের কাজে ফিরল একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা
Re-enlistment of Central PSUs: পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ছাঁটাই করা হয়েছিল ৷ বিজেপি সরকার তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে লাগাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল ৷
Published : November 19, 2026 at 9:14 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: রাজ্যে সরকার বদলের ছ’মাসের মধ্যেই নীতিগত বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ৷ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি নির্মাণ ও পরিকাঠামোগত কাজে ফের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে যুক্ত করার ছাড়পত্র দিল নতুন সরকার ৷ মঙ্গলবার এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য অর্থ দফতরের অডিট শাখা ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রথা ফিরিয়ে এনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে গতি আনাই এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ৷
সরকারি নথি অনুযায়ী, অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের স্বাক্ষরিত ওই মেমোরেন্ডামে (নম্বর: 4152-এফ(ওয়াই), তারিখ: 17.11.2026) জানানো হয়েছে, ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল রুলস’ (ডব্লিউবিএফআর)-এর 47ডি ধারার অধীনে ‘অ্যানেক্সার-ডি’ তালিকায় কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হল ৷ এর ফলে এখন থেকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও নির্মাণ প্রকল্পের বরাত পেতে আর কোনও বাধা রইল না কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ।
নতুন তালিকায় মোট চারটি প্রথম সারির কেন্দ্রীয় সংস্থার নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল— সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (সিপিডব্লিউডি), ন্যাশনাল বিল্ডিংস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (এনবিসিসি), রাইটস লিমিটেড এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইআইএল) ৷ এছাড়াও রাজ্য সরকার প্রয়োজন মনে করলে সময়ে সময়ে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা বা নিগমকেও এই তালিকায় যুক্ত করতে পারবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, 2012 সালের 25 জুন অর্থ দফতরের এক বিজ্ঞপ্তির (নম্বর: 5400-এফ(ওয়াই)) মাধ্যমে সরকারি কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ‘অ্যানেক্সার-ডি’ তালিকায় নথিভুক্ত করার নিয়ম চালু হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীকালে নীতিগত সংঘাতের জেরে ওই তালিকা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ছেঁটে ফেলা হয় ৷ রাজ্যের সরকারি কাজে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নিযুক্ত করার প্রথা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷
সরকার পরিবর্তনের পর সেই অবস্থান থেকেই সরে এল নবান্ন ৷ অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের প্রশাসনিক কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৷ চলতি বছরের 7 জুলাই রাজ্য পূর্ত দফতর একটি নির্দেশিকা (নম্বর: 1এম-24/26/134-আর/পিএল) জারি করে ৷ সেখানে রাজ্যের পূর্ত দফতরের অধীন সমস্ত রাস্তা ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে ‘পিডব্লিউডি (এনএইচ) শিডিউল অফ রেটস’-কে অভিন্ন দর হিসেবে গ্রহণ করা হয় ৷ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের কাজের দরের এই সামঞ্জস্যের কথা মাথায় রেখেই রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ফের কাজের সুযোগ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন ৷
তবে কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কড়া শর্তও বেঁধে দিয়েছে নবান্ন ৷ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তালিকাভুক্ত ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সমস্ত দরপত্র বা টেন্ডার প্রক্রিয়া রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের ই-টেন্ডার পোর্টাল অথবা ‘জেম’ (GeM) পোর্টালের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে ৷ পাশাপাশি, প্রকল্প রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সিভিসি)-এর নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
জনস্বার্থে জারি করা এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে বলে জানিয়েছে অর্থ দফতর ৷ ইতিমধ্যে এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, সমস্ত দফতরের সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমাশাসক, ট্রেজারি অফিসার এবং বিডিও-দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ দফতরের ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞপ্তিটি আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে রাজ্যে থমকে থাকা বড় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ হবে বলে আশা করছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷