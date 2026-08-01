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রাজস্ব আদায় 50 শতাংশ বাড়ানোর টার্গেট ! জিএসটি কর্তাদের কড়া বার্তা আনন্দময়ের

বৈঠকে অর্থ প্রতিমন্ত্রী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে প্রায় 50 শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান দফতরের আধিকারিকদের ৷

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জিএসটি কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 11:04 AM IST

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শিলিগুড়ি, 1 অগস্ট: রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকে মূল হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল অর্থ দফতর । মাটিগাড়ায় বাণিজ্য কর দফতরের উত্তরবঙ্গীয় আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় ৷ সেখানে এই বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ।

তিনি বলেন, "বর্তমান জমানায় কাটমানি কিংবা সিন্ডিকেটের মতো অনৈতিক লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ, তাই সরকারি কোষাগার মজবুত করতে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই ।"

উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার জিএসটি আধিকারিকদের উপস্থিতিতে হওয়া এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিগত বছরের রাজস্ব আদায়ের খতিয়ান তুলে ধরা হয় । গত অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ থেকে সরকারের ঘরে এসেছিল 2500 কোটি টাকা । মন্ত্রী এই রাজস্ব সংগ্রহের বহর দেখে অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানান ।

আলোচনার একপর্যায়ে আধিকারিকরা মন্ত্রীকে নিশ্চিত করেন, নজরদারি জোরদার করে তাঁরা রাজস্ব সংগ্রহ অন্তত 20 থেকে 25 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে মরিয়া ৷ তবে, অর্থ প্রতিমন্ত্রী সেই লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়িয়ে প্রায় 50 শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান । বৈঠকে কর ফাঁকি রোধে আধিকারিকদের ভূমিকার কথাও বিস্তারিত আলোচিত হয় ।

আধিকারিকরা জানান, প্রায়শই বিভিন্ন বড় গুদাম, বিভিন্ন বাণিজ্যিক দফতর এবং কর ফাঁকিবাজদের আস্তানায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে নজরদারি ব্যবস্থা সচল রাখা হচ্ছে । তবে, তাঁদের তরফে কর্মী অভাবের বিষয়টি তুলে ধরে নিয়োগের আবেদন জানানো হয় । মন্ত্রী বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়ে জানান, সমস্ত সমস্যা লিখিত আকারে পেশ করা হলে দফতর তা দ্রুত খতিয়ে দেখবে ।

আলোচনার পাশাপাশি হালকা মেজাজে হলেও দফতরের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম নিয়ে কড়া বার্তা দিতে ছাড়েননি মন্ত্রী । আনন্দময় বলেন, "দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করে বিভাগে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে রাজস্বের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে ৷" বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সরকার পরিচালনার পাশাপাশি নানা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সঠিকভাবে চালাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ।" কাটমানি ও সিন্ডিকেটমুক্ত পরিবেশে উত্তরবঙ্গের দক্ষ আধিকারিকরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবেন বলে তিনি আশাবাদী ।

TAGGED:

GST MEETING
ANANDAMAY BARMAN
রাজস্ব আদায়
প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন
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