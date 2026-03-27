অর্থবর্ষের প্রথম 4 মাসের খরচে রাশ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও বেতনে 33 শতাংশ বরাদ্দের নির্দেশ নবান্নের

2026-27 অর্থবর্ষের শুরুতেই আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নবান্নের ৷ সরকারি খরচের রাশ টানার পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কর্মচারীদের বেতনে 33 শতাংশ বরাদ্দ ৷

Finance Department of WB Govt
নতুন অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের খরচের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)
Published : March 27, 2026 at 8:19 PM IST

কলকাতা, 27 মার্চ: নতুন অর্থবর্ষ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তার আগেই আগামী অর্থবর্ষের (2026-27) প্রথম চার মাসের অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের জন্য সরকারি খরচের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বেঁধে দিল রাজ্য সরকার ৷

বিধানসভায় সদ্যপাস হওয়া 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট'-এর ভিত্তিতে এই অর্থ বরাদ্দের নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের অর্থ দফতর ৷ শুক্রবার প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'জয় বাংলা'র মতো সামাজিক প্রকল্প থেকে শুরু করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 1 এপ্রিল থেকে রাজ্যে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে ৷

​নবান্নের জারি করা নির্দেশিকায় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্প এবং কর্মচারীদের বেতন ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্যের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এবং 'জয় বাংলা'র ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি সারা বছরের মোট বাজেটের সর্বাধিক 33 শতাংশ পর্যন্ত অর্থ এই চার মাসে ব্যবহার করতে পারবে ৷ তবে প্রতি মাসে প্রকৃত চাহিদার (অ্যাকচুয়াল রিকোয়ারমেন্ট) ভিত্তিতেই এই টাকা তুলতে হবে বলে কড়া শর্ত দেওয়া হয়েছে ৷

একইভাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, মজুরি এবং পরিবহণ নিগমের কর্মীদের বেতন ও পেনশনের জন্যও বার্ষিক বাজেটের 33 শতাংশ পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হাসপাতালগুলির চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ, রোগীদের পথ্য (ডায়েট) এবং জীবনদায়ী অক্সিজেনের খরচেও মোট বাজেটের 33 শতাংশ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ।

​বেতন ও সামাজিক প্রকল্প ছাড়াও দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছে অর্থ দফতর ৷ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেতন-বহির্ভূত (নন-স্যালারি) সাধারণ খরচ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের (আরআইডিএফ) কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার্ষিক বাজেটের সর্বাধিক 25 শতাংশ অর্থ ব্যবহার করা যাবে ৷ অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের নিজস্ব উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির (স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিম) ক্ষেত্রে সর্বাধিক 20 শতাংশ অর্থ খরচের ছাড়পত্র মিলেছে ৷

পাশাপাশি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বস্ত্র, তথ্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং পূর্ত দফতরের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কর্মীদের বেতন ও মজুরির জন্যও 33 শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । তবে নবান্নের স্পষ্ট নির্দেশ, এই সংস্থাগুলির নিজস্ব অ্যাকাউন্টে কোনও উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে, আগে তা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করতে হবে । তারপরই নয়া বরাদ্দের টাকা মিলবে।

​নিজস্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে খরচের এই সীমা বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির খরচে কড়া আর্থিক শৃঙ্খলার বার্তা দিয়েছে নবান্ন । নির্দেশিকায় সাফ জানানো হয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, সমস্ত কেন্দ্রীয় স্পনসর্ড স্কিম (সিএসএস) বা বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত (ইএপি) প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে অর্থ দফতরের বাজেট শাখার আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও ফান্ড রিলিজ করা যাবে না । ভর্তুকি বা ঋণের ক্ষেত্রেও অর্থ দফতরের পুর্ব-অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷

প্রশাসনিক মহলের মতে, বছরের শুরুতে সরকারি কাজ যাতে মসৃণভাবে এগোয় এবং কোষাগারের ওপর যাতে অযথা চাপ না পড়ে, তার মধ্যে ভারসাম্য রাখতেই এই সুনির্দিষ্ট আর্থিক রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ৷

