উৎকণ্ঠার অবসান ! অবেশেষে ধরা পড়ল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বাঘিনী
Tigress Captured for Buxa: মঙ্গলবার বিহারের বাল্মিকী রিজার্ভ ফরেস্টে ওই বাঘিনীকে ধরা হয় ৷ 2 অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘিনীটিকে ৷
Published : September 29, 2026 at 11:41 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 29 সেপ্টেম্বর: শেষপর্যন্ত সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান । ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে খাঁচাবন্দি করা হল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত বাঘিনীকে । ফলে আগামী শুক্রবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ওই বাঘিনীকে ছাড়তে আর কোনও সমস্যা রইল না বন দফতরের ৷ এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ দলের সব সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ ৷
উল্লেখ্য, বন দফতর পরিকল্পনা করেছে আগামী 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে সকাল সাড়ে 9টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে একটি বাঘিনীকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের 2.2 হেক্টর আয়তনের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে সফট রিলিজ করা হবে । সেই মতো বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভে একটি বাঘিনীকে বেছে নেওয়া হয় ৷ কিন্তু সেটিকে ধরতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিলেন বনাধিকারিক ও কর্মীরা ৷
টানা এক সপ্তাহ প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে বাঘিনীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল বন দফতর, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং টাইগার কনজারভেশন অথরিটির বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত প্রায় 70 জনের দল । 2 অক্টোবর যত এগিয়ে আসছিল, ততই চিন্তা বাড়ছিল বন দফতরের ৷ শেষ ঠিক হয় বাঘিনী না পেলে একটি বাঘ ধরা হবে ৷ সেটিকেই ছাড়া বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় ৷
তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যা নামার আগেই শিকারের সময় বাঘিনীকে ‘ডার্ট’ করতে সফল হন ট্র্যাঙ্কুলাইজার বিশেষজ্ঞরা । প্রায় তিন বছর বয়সি ওই বাঘিনীকে ধরার জন্য সোমবার জঙ্গলে টোপ হিসেবে একটি পূর্ণবয়স্ক মোষ রাখা হয়েছিল । মোষটিকে শিকার করে বাঘিনী সেটিকে জঙ্গলের গভীরে টেনে নিয়ে যায় । সেই শিকারের সূত্র ধরেই মঙ্গলবার দিনভর অভিযান চালিয়ে বাঘিনীর নাগাল পান বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা । শিকার খাওয়ার সময় একবারের চেষ্টাতেই সেটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয় । এরপরই বাঘিনীর গলায় পরানো হয় রেডিও কলার ।
প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অন্য প্রস্তুতি শেষ করে মঙ্গলবার রাতেই স্বয়ংক্রিয় খাঁচায় করে বাঘিনীকে গোরখপুর বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার কথা । সেখান থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17 হেলিকপ্টারে করে বুধবার ভোরের মধ্যে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে আনার পরিকল্পনা রয়েছে । আকাশপথে যাত্রার সময় প্রতি দশ মিনিট অন্তর বাঘিনীর শারীরিক অবস্থার বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করবেন দুই বন্যপ্রাণ চিকিৎসক ও বাঘ বিশেষজ্ঞ ।
হাসিমারায় নামার পর ফের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে । এরপর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সড়কপথে বাঘিনীকে নিয়ে যাওয়া হবে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে । বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে গোরখপুর বিমানবন্দরের দূরত্ব প্রায় 125 কিলোমিটার । অন্যদিকে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের দূরত্ব প্রায় 37 কিলোমিটার ।
আগন্তুক বাঘিনীকে ঘিরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে । প্রকল্পের মূল প্রবেশপথে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । বন দফতরের তরফে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ । কলকাতা থেকে বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ বলেন, ‘‘দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশেষ দলের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাফল্য এসেছে । আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ।’’
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