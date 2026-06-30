ইলিশ এবার পুকুরে ! যুগান্তকারী সাফল্য মেলার অপেক্ষায় কাকদ্বীপ গবেষণাকেন্দ্র

ইলিশ এবার পুকুরে ! যুগান্তকারী সাফল্য মেলার অপেক্ষায় কাকদ্বীপ গবেষণাকেন্দ্র
এই গবেষণা মৎস্য বিজ্ঞান জগতে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে । ষষ্ঠ তথা শেষ ধাপে সাফল্য এলে বিশ্বজুড়ে মৎস্য চাষে নতুন ইতিহাস রচিত হবে ।
Published : June 30, 2026 at 1:31 PM IST
কাকদ্বীপ, 30 জুন: দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে শুরু হল এক যুগান্তকারী গবেষণার শেষ ধাপ, যা সফল হলে ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত পুকুরেও চাষ করা যাবে বাঙালির প্রিয় মাছ ইলিশ । শুধু তাই নয়, বাজারে নদী বা সমুদ্রের ইলিশের পাশাপাশি পুকুরে চাষ হওয়া ইলিশও বিক্রি হতে পারে । এমন সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে কাকদ্বীপের কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থার সাম্প্রতিক গবেষণাকে ঘিরে । বিজ্ঞানীদের দাবি, পুকুরে ইলিশ চাষের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পাঁচটি ধাপে সাফল্য মিলেছে । এবার শুরু হয়েছে ষষ্ঠ তথা শেষ ধাপের গবেষণা । এই ধাপে সাফল্য এলেই বিশ্বজুড়ে এক নতুন নজির গড়বে ভারত ।
শনিবার কাকদ্বীপের মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে অত্যাধুনিক স্যালিনিটি গ্রেডিয়েন্ট রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেমের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা এই নতুন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থার অধিকর্তা ডক্টর কুলদীপ কে লাল এবং কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ দেবাশিস দে-সহ একাধিক গবেষক ও আধিকারিক ।
গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় দশ বছর ধরে কাকদ্বীপের বিজ্ঞানীরা ইলিশ মাছকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে লালন-পালন এবং চাষের উপযোগী করে তুলতে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন । এই দীর্ঘ গবেষণায় ইতিমধ্যেই একাধিক সাফল্য এসেছে । বিজ্ঞানীরা পুকুরে ইলিশ মাছ বাঁচিয়ে রাখা, তার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং ওজন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন । এখনও পর্যন্ত পুকুরে চাষ করে সর্বোচ্চ 982 গ্রাম ওজনের ইলিশ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে বলে খবর ।
তবে গবেষণার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে ইলিশের কৃত্রিম প্রজনন । অর্থাৎ, ডিম থেকে সফলভাবে বাচ্চা ফোটানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা । এই ধাপেই এতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাফল্য আসেনি । কারণ, ইলিশ একটি পরিযায়ী মাছ । জীবনের একটি বড় অংশ সমুদ্রে কাটালেও প্রজননের সময় এটি নদীর উজানে উঠে আসে । স্বাভাবিক পরিবেশে লবণাক্ত জল থেকে মিঠে জলে আসার যে জৈব পরিবর্তন ঘটে, সেটিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ ।
এই সমস্যার সমাধানেই তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক স্যালিনিটি গ্রেডিয়েন্ট রিসার্কুলেটরি অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ধাপে ধাপে জলের লবণাক্ততার মাত্রা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে, যা ইলিশের স্বাভাবিক পরিযায়ী পরিবেশের অনুকরণ করবে । বিজ্ঞানীদের মতে, এই কৃত্রিম পরিবেশ ইলিশের প্রজননে সহায়ক হতে পারে । ফলে ডিম ছাড়া এবং বাচ্চা ফোটানোর প্রক্রিয়ায় সফলতার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়বে ।
প্রায় 60 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অত্যাধুনিক গবেষণা প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে । গবেষকদের আশা, নতুন এই প্রযুক্তি শুধু ইলিশ চাষের ক্ষেত্রেই নয়, মাছ সংরক্ষণ এবং প্রজাতি রক্ষার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নেবে । ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র দিন দিন সংকুচিত হওয়ায় এই গবেষণা ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।
সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা জানান, ইলিশ বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি মাছ । তাই পুকুরে ইলিশ চাষের এই গবেষণা সফল হলে তা শুধু বাংলার জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য বড় সাফল্য হবে । রাজ্য সরকার গবেষণার এই উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে ।
কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ দেবাশিস দে জানান, গবেষণার প্রথম পাঁচটি ধাপে ইতিবাচক ফল মিলেছে । এখন শেষ ধাপ অর্থাৎ কৃত্রিম প্রজননে সফল হওয়াই মূল লক্ষ্য । এই ধাপ সফল হলে আগামী দিনে বাণিজ্যিকভাবে পুকুরে ইলিশ চাষের রাস্তা খুলে যাবে ।