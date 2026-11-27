SSR প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ 8 ফেব্রুয়ারি, খসড়া তালিকা 15 ডিসেম্বর
SSR Final list: কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 15 ডিসেম্বর থেকে পরের বছরের 14 জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে ।
Published : November 27, 2026 at 5:09 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার (SSR) নতুন সময়সূচি ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । জানা গিয়েছে, 8 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত তালিকা ৷
পশ্চিমবঙ্গে 'স্পেশাল সামারি রিভিশন' বা SSR প্রক্রিয়ার আওতায় খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দু'টিরই প্রকাশের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । আজ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে আগামী 15 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা । আর তারপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 2027 সালের 8 ফেব্রুয়ারি ।
কমিশন যে নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, আগামী 15 ডিসেম্বর থেকে পরের বছরের 14 জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে । সেই দাবি ও আপত্তিগুলি খতিয়ে দেখে তার নিষ্পত্তি করতে হবে 2027-এর 1 ফেব্রুয়ারির মধ্যে । এরপর 8 ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ।
এছাড়াও বুথ পুনর্বিন্যাসের কাজ আগামী 3 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন । ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে একাধিক বিশেষ প্রচার অভিযানের দিনও নির্ধারণ করা হয়েছে । আগামী 19, 20, 26 ও 27 ডিসেম্বর এবং 2, 3, 9 ও 10 জানুয়ারি পর্যন্ত এই দিনগুলিতে ভোটারদের সচেতন করার জন্য রাজ্যের সর্বত্র প্রচার অভিযান চালানো হবে । ওই দিনগুলিতে সংশ্লিষ্ট বুথে উপস্থিত থাকবেন বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রা ।
গত অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 17টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই স্পেশাল সামারি রিভিশনের ঘোষণা করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে ৷ নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, আগামী 1 জানুয়ারিকে কোয়ালিফাই ডেট (যে তারিখ ধরে কাজ করা হবে) ধরে কয়েকটি ধাপে চলবে এই এসএসআর ৷
যারা আগামী বছর অর্থাৎ 2027 সালের 1 জানুয়ারি 18 বছর বয়সে পা দেবে, তাঁরা নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন জানাতে পারবেন ৷ আবার 2027 সালের 1 এপ্রিল, 1 জুলাই এবং 1 অক্টোবর যে সমস্ত নাগরিক যোগ্যতা অর্জন করবেন, তাঁরাও অগ্রিম আবেদন জমা করতে পারবেন ৷