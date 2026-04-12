প্রথম দফায় যোগ্য 3.60 কোটিরও বেশি ভোটার, সোমে রাজ্যে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

প্রথম দফায় যোগ্য 3.60 কোটিরও বেশি ভোটার, সোমে রাজ্যে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার
দশ দিন পর রাজ্যে প্রথম দফার ভোট ৷ কারা ভোট দিতে পারবেন তার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল কমিশন ৷ সোমবার রাজ্যে কমিশনের কর্তারা ৷
Published : April 12, 2026 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগামিকাল সোমবার রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী । সঙ্গে থাকবেন অভিনব আগরওয়াল এবং এসবি যোশী ।
জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে অন্ডাল এবং সেখান থেকে সড়কপথে পশ্চিম বর্ধমানে যেতে পারেন তাঁরা। সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেই থাকবেন ৷ এরপর মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি সেরে কলকাতায় ফিরবেন ৷ এরপর বুধবার জরুরি বৈঠক করবেন সিইও দফতরে । সেদিন রাতে ফের দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁদের ৷
SIR পর্বে কমিশনের নির্দেশকে মান্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যে সাতটি জেলার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ যার মধ্যে বিশেষ করে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান ও হুগলির নাম জড়িয়েছিল । সেই কারণে এই তিন জেলায় যাবেন কমিশনের কর্তারা ৷
হাতে মাত্র আর কটা দিন আর তারপরেই রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। প্রথম দফায় এই তিন জেলায় ভোট হবে। সেই কারণেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষত এই তিন জেলায় যাতে কোনও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় এবং নির্বাচনের গাইডলাইনকে যথাযথ ভাবে মানা হয় সেই বিষয়টি আরও একবার মনে করিয়ে দিতে পারেন জ্ঞানেশ ভারতী ।
প্রথম দফার ভোটার তালিকার বিস্তারিত তথ্য দিল কমিশন
অন্যদিকে, শনিবার নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 23 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় 16টি জেলার 3 কোটি 60 লক্ষেরও বেশি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন । যার মধ্যে 1 কোটি 84 লক্ষ পুরুষ, 1 কোটি 75 লক্ষ মহিলা এবং 465 জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ।
প্রথম দফায় যে সমস্ত জেলাগুলিতে ভোট হবে তার মধ্যে মুর্শিদাবাদে ভোটারের সংখ্যা সর্বাধিক—50.26 লক্ষ; এরপরই রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর 41.60 লক্ষ এবং পশ্চিম মেদিনীপুর 37.70 লক্ষ। অন্যদিকে, কালিম্পং জেলায় ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে কম 2.01 লক্ষ ।
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারে ভোটারের সংখ্যা 22.63 লক্ষ ৷ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে 17.19 লক্ষ এবং 11.64 লক্ষ । দার্জিলিং জেলায় ভোটারের সংখ্যা 11.10 লক্ষ । উত্তর দিনাজপুরে ভোটারের সংখ্যা 19.68 লক্ষ, আর দক্ষিণ দিনাজপুরে 11.59 লক্ষ । মালদায় ভোটারের সংখ্যা 27.91 লক্ষ ।
পশ্চিমাংশের জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়ায় ভোটারের সংখ্যা 29.19 লক্ষ, পুরুলিয়ায় 22.52 লক্ষ এবং ঝাড়গ্রামে 9.10 লক্ষ । পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভোটারের সংখ্যা 19.65 লক্ষ আর বীরভূম জেলায় এই সংখ্যা 26.91 লক্ষ ।
নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, নির্ভুলভাবে যথাযথ সংশোধন ও যাচাই-বাছাইয়ের পর এই ভোটার তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে । যোগ্য ভোটাররা যাতে কোনওরকম অসুবিধা ছাড়াই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । প্রথম ধাপে 152টি আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে ৷ আর 29 এপ্রিল দ্বিতীয় ধাপে ভোট হবে 142টি আসনে । গণনা 4 মে ।