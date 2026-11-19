পুকুর বুজিয়েই বিপদ হয়েছে বাংলায়, জল সঙ্কটের জন্য পূর্ববর্তী সরকারকেই দায়ী করলেন মন্ত্রী
Minister Ajay Poddar blames TMC Govt: বিগত আমলের অব্যবস্থা ও জলাশয় বুজিয়ে ফেলা নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন মন্ত্রী জল সংরক্ষণের পরামর্শ দেন ৷
Published : November 19, 2026 at 10:52 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: জল আছে তো জীবন আছে । কিন্তু একের পর এক পুকুর বুজিয়ে ফেলায় আজ চরম জলসঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা । সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জল জমার সমস্যা । কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে এক আলোচনা সভায় রাজ্যের বর্তমান জলসঙ্কটের জন্য নাম না করে পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারকেই বুধবার কাঠগড়ায় তুললেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার ।
ভারত চেম্বার অফ কমার্স ও ইলেকট্রোস্টিলের উদ্যোগে আয়োজিত 'ওয়াটার কনজারভেশন অ্যান্ড এ সার্কুলার ওয়াটার ইকোনমি: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিজ' শীর্ষক সম্মেলনে জল সংরক্ষণকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দেন তিনি ।
এদিনের এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নরেশ পাচিসিয়া, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিনিধি ও ইলেকট্রোস্টিলের আধিকারিকেরা । উদ্বোধনী অধিবেশনে অজয় পোদ্দার জানান, ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত নামছে । পশ্চিমবঙ্গ শস্য-শ্যামলা রাজ্য হলেও জলের ভাণ্ডার মাত্র 4 শতাংশ । তাই জল ধরে রাখার বিকল্প নেই ।
বিগত আমলের অব্যবস্থা ও জলাশয় বুজিয়ে ফেলা নিয়ে এদিন তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন মন্ত্রী । তাঁর নিশানায় ছিল পূর্ববর্তী সরকার । অজয় পোদ্দার বলেন, "এর আগের 50 বছরে না কোনও ভাবনা ছিল, না গভীরতা, না বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিন্তা । বাংলার সংস্কৃতি ছিল পুকুর ও জলাশয়ের । কিন্তু পুকুর বুজিয়ে বাংলাকে অনুর্বর করার চেষ্টা হয়েছে । পুকুর বুজিয়ে প্রচুর নির্মাণ হয়েছে । আগে এক পুকুরের জল অন্য পুকুর হয়ে নদীতে পড়ত । মাঝের পুকুরগুলি বুজিয়ে ফেলায় এখন জল জমা এবং জলসঙ্কট—দুই সমস্যা একসঙ্গে দেখা দিচ্ছে ।"
রাজ্যের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কথাও এদিন তুলে ধরেন তিনি । বাঁকুড়া ও বীরভূমে একাধিক নদী থাকলেও চেক ড্যাম না থাকায় জল ধরে রাখা যাচ্ছে না । তাঁর মতে, অন্তত দু'মিটার উচ্চতার চেক ড্যাম তৈরি হলে সেচ ও পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে । পুরুলিয়ার ঝুরঝুরে মাটিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পুকুর খুঁড়ে তলদেশে বিশেষ আস্তরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি । দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যে পাহাড়ি এলাকার জলস্তর পুনরুজ্জীবন ও উপকূলে নোনা জলের সমস্যা সমাধানে জোর দেওয়ার কথাও জানান ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নমামি গঙ্গে' ও 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের প্রশংসা করে মন্ত্রী জানান, জলের অপচয় রুখতে মিটার বসানো জরুরি । তবে কর আদায়ের জন্য নয়, জলের ব্যবহার ও অপচয় চিহ্নিত করতেই এই পদক্ষেপ । গুজরাতে নর্মদার জল 1400 কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে প্রতি এক কিলোমিটার অন্তর পুকুর তৈরি করে সবুজায়ন ঘটানোর উদাহরণ দেন । পাশাপাশি, রাজস্থানের মতো ছাদ থেকে বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ এবং নদী-খাল সংস্কার করে জলপথ পরিবহণ সস্তা করার উপর জোর দেন ।
সবশেষে সাধারণ মানুষের সচেতনতার উপরেই এদিন জোর দেন মন্ত্রী । তাঁর কথায়, "জলের উৎস পুনরুজ্জীবন হোক বা রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কিছুই সম্ভব নয় । জলের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধে ভারসাম্য আনতে হবে আমাদেরই ।" জল বাঁচলে তবেই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে বলে বার্তা দেন অজয় পোদ্দার ।