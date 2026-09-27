হাওড়া ও বালির প্রায় 5 হাজার কোটির নিকাশি প্রকল্পের ফাইল গেল দিল্লিতে

হাওড়া ও বালির প্রায় 5 হাজার কোটির নিকাশি প্রকল্পের ফাইল গেল দিল্লিতে
Drainage Project: প্রকল্পের 'প্রিলিমিনারি প্রজেক্ট রিপোর্ট' তৈরি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ।
Published : September 27, 2026 at 10:54 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বর্ষা এলেই জলমগ্ন হয়ে পড়া হাওড়া ও বালির চেনা ছবি বদলাতে বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । দুই শহরের জলযন্ত্রণা দূর করতে তৈরি করা হয়েছে 4,702 কোটি টাকার একটি মেগা নিকাশি প্রকল্প । প্রকল্পের প্রাথমিক রূপরেখা বা 'প্রিলিমিনারি প্রজেক্ট রিপোর্ট' (পিপিআর) তৈরি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ।
প্রকল্পের ব্যয়ের সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় 70 শতাংশ অর্থ ঋণ হিসেবে দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা এডিবি (ADB)। বাকি 30 শতাংশ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার নিজেই । আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও বৈদেশিক ঋণের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমেই কার্যকর করতে হয় । তাই রাজ্য মন্ত্রিসভার সবুজ সংকেত মেলার পরেই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
নবান্নের এক পদস্থ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, "হাওড়া পুরনিগম এবং বালি পুরসভা এলাকার সামগ্রিক পরিকাঠামোর কথা মাথায় রেখেই প্রকল্পটি সাজানো হয়েছে । এটি মোট 67 বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে কার্যকর হবে এবং খরচ ধরা হয়েছে 4,702 কোটি টাকা । রাজ্য মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়ে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরে পাঠিয়েছে ।"
পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীন কেএমডিএ (KMDA) এই প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছে । বর্তমানে তারা প্রকল্পের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বা 'ডিটেল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) তৈরির কাজ চালাচ্ছে । দীর্ঘদিনের পুরনো এই দুই জনপদে নিকাশির অন্যতম প্রধান সমস্যা হল খোলা নর্দমা । আবর্জনা জমে প্রায়শই নিকাশিনালা আটকে গিয়ে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা ভেসে যায় । কেএমডিএ-র এক ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, "হাওড়া এবং বালির বিস্তীর্ণ অংশে এখনও খোলা নর্দমা রয়েছে । এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই দুই অঞ্চলের গোটা নিকাশি নেটওয়ার্কই ভূগর্ভস্থ বা ঢাকা ব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে ।"
প্রকল্পের খসড়ায় পুরো এলাকায় মোট 16টি নতুন নিকাশি পাম্পিং স্টেশন গড়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে । পাশাপাশি যে পাম্পিং স্টেশনগুলি বর্তমানে চালু রয়েছে, সেগুলির জল নিষ্কাশন ক্ষমতা বাড়ানো হবে । গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি খালগুলির সংস্কার এবং পলি তোলার কাজও এই প্রকল্পের বড় অঙ্গ । শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের কাছে নাজিরগঞ্জে একটি বিশেষ ক্যানাল পাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এর পাশাপাশি শহরের যে সব স্থানীয় জলাশয় ভরাট হয়ে গিয়েছে বা শুকিয়ে জলধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে সংস্কার করা হবে, যাতে ভারী বৃষ্টির জল সহজে সেখানে ধরে রাখা যায় ।
হাওড়া ও বালির বিস্তীর্ণ অংশে পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা না-থাকায় বর্ষার সময়ে বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় । নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিক হলে সেই দীর্ঘদিনের ভোগান্তি মিটবে বলে মনে করছে পুর প্রশাসন । পুরো কাজটি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়, তারও সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে ।
নবান্নের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জানান, "আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে, পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে । পরবর্তী দু'বছর রাখা থাকবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ।"