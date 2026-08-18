সঞ্জীবের হাত ধরে 'উমা'র বিদেশযাত্রা, দক্ষিণ কোরিয়ায় পূজিত হবেন শিলিগুড়ির প্রতিমা

সঞ্জীবের হাত ধরে 'উমা'র বিদেশযাত্রা, দক্ষিণ কোরিয়ায় পূজিত হবেন শিলিগুড়ির প্রতিমা
প্রতিমা গড়ার আলাদা কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেননি সঞ্জীব সাহা । তবুও তাঁর হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমাই বিদেশ পাড়ি দিতে চলেছে ৷
Published : August 18, 2026 at 5:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 অগস্ট: শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া সংলগ্ন খেলাঘর মোড়ের একটি চেনা বাড়ি । বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে, এই সাধারণ বাড়ির ভেতরেই রাতদিন এক করে চলছিল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ । সেই বাড়ির ছোট্ট কর্মশালা থেকেই এবার হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে পাড়ি দিতে চলেছে মা দুর্গার প্রতিমা । নিজের শিল্পীসত্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সাড়ে চার ফুটের ফাইবারের দুর্গা প্রতিমাটি তৈরি করেছেন শিলিগুড়ির তরুণ ভাস্কর সঞ্জীব সাহা ।
ফাইবারের প্রতিমা গড়তে পরিশ্রম
বিদেশে পাঠানোর কথা মাথায় রেখেই মাটির পরিবর্তে আধুনিক ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করে প্রতিমাটি গড়া হয়েছে । মাটি দিয়ে বিদেশের দীর্ঘ যাত্রায় প্রতিমা অক্ষত রাখা প্রায় অসম্ভব, তাই এই বিকল্প পথ বেছে নেওয়া । তবে মাটির চেয়ে ফাইবারের প্রতিমা তৈরিতে পরিশ্রম এবং সময়-দুটোই অনেক বেশি লাগে । কাজটি মোটেই সহজ ছিল না, ছিল ধাপে ধাপে এগোনোর চ্যালেঞ্জ ।
কাজের জটিলতা প্রসঙ্গে শিল্পী সঞ্জীব সাহা বলেন, "মাটির প্রতিমাতে যেরকম পরিশ্রম আছে, ফাইবারের প্রতিমাগুলোতে আরও বেশি পরিশ্রম । এগুলো একেকটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ হয় । প্রথমে মাটি দিয়ে মডেল তৈরি করতে হয়, করার পর এগুলো মোল্ড করতে হয় । মোল্ড করার পরে তারপরে আমাদের যে সমস্ত ফাইবারের কেমিক্যাল সেগুলো দিয়ে কাজ করতে হয় । তারপর ফিনিশিংয়ের সমস্ত কাজ করে দিতে হয় ।"
সোশাল মিডিয়া মারফত বরাত
প্রায় তিন মাসের টানা প্রচেষ্টায় পূর্ণতা পেয়েছে দেবী দুর্গা-সহ পুরো কাঠামো । তবে এই আন্তর্জাতিক বায়না বা অর্ডার আসার নেপথ্যে ছিল সোশাল মিডিয়া । ছোটবেলা থেকেই শিল্পকর্মের প্রতি সঞ্জীবের আলাদা ঝোঁক ও নেশা ছিল । কিন্তু দীর্ঘদিন তা পেশা হিসেবে নেওয়ার কথা ভাবেননি । গত দেড় বছর ধরে নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে প্রফেশনালি মূর্তি, প্রতিমা ও ভাস্কর্য গড়া শুরু করেন তিনি ।
নিজের তৈরি সেই সব কাজের ছবি ও ভিডিয়ো নিয়মিত সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেন সঞ্জীব সাহা । সেই সোশাল মিডিয়া থেকেই একদিন আসে চমকপ্রদ খবর । সঞ্জীবের কাজের সূক্ষ্মতা নজরে আসে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বাঙালি সোসাইটির । সেখানে থাকা প্রবাসী বাঙালিরা প্রতি বছর একটি বারোয়ারি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন । নেটমাধ্যমেই সঞ্জীবের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা এই প্রতিমা তৈরির অর্ডার দেন ।
কবে বিদেশ পাড়ি উমার ?
প্রতিমার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে সঞ্জীব সাহা বলেন, "এটার এখন কাজ প্রায় শেষের পথে । আর কাজ এটাতে সেরকম কিছু একটা নেই । এটা দু-চার দিনের মধ্যেই বের হয়ে যাবে, শিলিগুড়ি থেকে বের হয়ে যাবে । ওদের ওখানে পৌঁছতে ওই এক মাসের মতো সময় লাগতে পারে । এটা আমরা এখান থেকে ওই কুরিয়ারের শিপিংয়ের যে ব্যাপার আছে, এগুলোতেই পাঠানো হবে ।"
ছোটবেলায় প্রতিমা গড়ার আলাদা কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষা নেননি সঞ্জীব সাহা । বিভিন্ন বড় বড় কারখানায় কারিগরদের কাজ দেখতে দেখতেই কৌশলে হাত পাকিয়েছেন তিনি । এখন তাঁর কর্মশালায় মাটি, সিমেন্ট কিংবা ফাইবার - সব মাধ্যমেরই কাজ হয় । কিন্তু নিজে হাতে গড়া মা দুর্গার এই দুর্গামূর্তি বিদেশে পাড়ি দেওয়া তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় প্রাপ্তি বলে জানান তিনি ।
শিলিগুড়ির গর্ব শিল্পী
নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগঘন শিল্পী সঞ্জীব সাহা বলেন, "এটা খুবই ভালো লাগার একটা বিষয় । এটা আমার একটা পছন্দের কাজ, একটা ভালোবাসার কাজ ৷ আমার গড়া দুর্গা প্রতিমা আমাদের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে যখন বাইরে চলে যাবে বিদেশে, এটা আমাদের বাঙালিদের জন্য গর্ব । আর তারপরে আমরা শিলিগুড়িতে থাকি ৷ আমাদের শিলিগুড়ি থেকে এই প্রতিমাটা যাচ্ছে, আমাদের শিলিগুড়ির শহরবাসীর জন্যও এটা একটা ভীষণ ভালো লাগার বলে আমি মনে করি ।"
আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা । তারপরই সমুদ্রপথে এক থেকে দেড় মাসের যাত্রা শেষে বঙ্গতনয়ার রূপ নিয়ে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার এই ফাইবার দুর্গা পৌঁছে যাবেন দক্ষিণ কোরিয়ায় । ভোরের আলোয় বিদেশের মাটিতে যখন ঢাকে কাঠি পড়বে, তখন কোরিয়ার মণ্ডপে পূজিত হবেন শিলিগুড়ির শিল্পীর দরদ দিয়ে তৈরি এই মৃন্ময়ী মা । ঘরোয়া কর্মশালা থেকে হাজার মাইল দূরের উৎসবমঞ্চে পৌঁছনোর এই গল্প এখন গোটা শিলিগুড়ির কাছেও এক নতুন গর্বের শিরোনাম ।
শিল্পীর পাশে পরিবার
ছেলের এই শিল্পকলায় খুশি সঞ্জীব সাহার বাবা ৷ শুভ্র সাহা বলেন, "ছোট বেলা থেকেই আমার ছেলের মুর্তি গড়ার প্রতি একটা আলাদা টান ছিল । মাটি নিয়ে খেলতো । অনেকবার ওকে অন্য কিছুতে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি । কিন্তু কোনওকিছুতে মন বসেনি ৷ এই মূর্তি গড়াতেই ওর সব । আমি খুব খুশি ও গর্বিত । আমার ছেলের গড়া মূর্তি বিদেশে যাচ্ছে ৷"