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হয় না দুর্গাপুজো, 5 দিন ধরে লক্ষ্মীর আরাধনা ! শতাব্দীপ্রাচীন পুজোয় রামায়ণের চরিত্ররা

Lakshmi Puja 2026: দুর্গাপুজোর প্রচলন নেই । মা লক্ষ্মীর আরাধনা চলে পাঁচদিন ধরে ৷ লক্ষ্মীপুজোতেই হয় নতুন জামা ৷ সঞ্জয় রায়ের প্রতিবেদন ৷

Lakshmi Puja 2026
দুর্গাপুজো নয়, 5 দিন ধরে লক্ষ্মীর আরাধনা ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2026 at 4:37 PM IST

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বালুরঘাট, 24 অক্টোবর: গোটা বাংলা যখন দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতে, তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের দুর্লভপুর গ্রাম অপেক্ষা করে থাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর জন্য । এই গ্রামে দুর্গাপুজোর প্রচলন নেই । তবে মা লক্ষ্মীর আরাধনা চলে পাঁচদিন ধরে ৷ এই সময়টায় উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা । লক্ষ্মীপুজোতেই হয় নতুন জামা ৷ দূর-দূরান্ত থেকে বাড়ি ফেরেন পরিবার পরিজনেরা ৷ প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই পুজো ঘিরে এখন জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি ।

দুর্লভপুরের প্রায় 70টি পরিবার সম্মিলিতভাবে এই পুজোর আয়োজন করে । কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে টানা পাঁচদিন ধরে চলে দেবীর আরাধনা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । গ্রামের বারোয়ারি মণ্ডপে প্রতিদিন দু’বেলা পুজোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় বসে লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর । স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনেই সাজানো হয় অনুষ্ঠানের সূচি । থাকে যাত্রাপালাও । মণ্ডপ সাজানো থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের কাজ নিয়েই এখন ব্যস্ত গ্রামের মানুষ ।

শতাব্দীপ্রাচীন লক্ষ্মীপুজোয় রামায়ণের চরিত্ররা (ইটিভি ভারত)

এখানে দুর্গাপুজো হয় না ৷ পাঁচদিন ধরে চলা লক্ষ্মীপুজোর উৎসবেই গা ভাসান গ্রামবাসীরা ৷ নতুন পোশাকে সেজে পুজোয় যোগ দেন ছোট থেকে বড় সকলেই । এই সময়ে বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজনেরাও গ্রামে আসেন । ফলে পুজোকে কেন্দ্র করে দুর্লভপুরে তৈরি হয় মিলনমেলার পরিবেশ ।

প্রতিমার কাঠামোয় রামায়ণের চরিত্ররা

দুর্লভপুরের লক্ষ্মীপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানকার প্রতিমা । একচালা প্রতিমার আদলে তৈরি হয় মূর্তি । গ্রামবাসী সায়ন মণ্ডল জানালেন, "শুধু লক্ষীর আরাধনা নয়, একই কাঠামোয় লক্ষীর সঙ্গে থাকে রাম, লক্ষণ, লব, কুশ এবং হনুমানজি । মাঝখানে থাকেন দেবী লক্ষ্মী । তাঁর দু’পাশে রাম ও লক্ষ্মণ । সামনের দিকে থাকে লব-কুশের মূর্তি । সঙ্গে রয়েছে ঘোড়ার মূর্তিও । দেবীর পায়ের কাছে থাকে তাঁর বাহন পেঁচা । পাশাপাশি পূজিত হন হনুমানজিও ।"

Lakshmi Puja 2026
প্রতিমার কাঠামোয় রামায়ণের চরিত্ররা (ইটিভি ভারত)

লক্ষ্মীপ্রতিমার সঙ্গে রামায়ণের চরিত্রগুলির উপস্থিতি এই পুজোকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে । তবে কেন এই রীতি চালু হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানেন না বর্তমান প্রজন্মের গ্রামবাসীরা । দীর্ঘদিনের প্রথা মেনেই প্রতি বছর একই কাঠামোয় তৈরি হয় প্রতিমা । পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা এই রীতি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন তাঁরা ।

কৃষির সমৃদ্ধির কামনায় পুজো

দুর্লভপুরের অধিকাংশ বাসিন্দাই কৃষিজীবী । বিশেষ করে ধান চাষের উপর নির্ভরশীল তাঁদের জীবনযাত্রা । শস্যের ভালো ফলন ও পরিবারের সমৃদ্ধি কামনা করেই একশো বছরেরও বেশি আগে এই পুজোর সূচনা হয় বলে জানা যায় । সেই থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে মা লক্ষ্মীর আরাধনা ।

Lakshmi Puja 2026
70টি পরিবার সম্মিলিতভাবে এই পুজোর আয়োজন করে (ইটিভি ভারত)

আর এক গ্রামবাসী নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, "কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে শুরু হয়ে টানা পাঁচ দিন ধরে উৎসবে চলে গান ও যাত্রাপালা । প্রতিদিন দু’বেলা পুজোর ভোগ হয়, আরতি হয় ৷ পাশাপাশি হয় লক্ষ্মীমঙ্গলের গান । সন্ধ্যা নামলেই বারোয়ারি মণ্ডপে বসে গানের আসর । পাশাপাশি থাকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।"

যাত্রাপালা-লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর

এবারের পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ গ্রামের শিল্পীদের পরিবেশনায় যাত্রাপালা । স্থানীয় শিল্পীদের এই অনুষ্ঠান ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে । রীতি মেনেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসবে লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর ।

Lakshmi Puja 2026
প্রতিমার রঙ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে (ইটিভি ভারত)

রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো । তার আগে দুর্লভপুরে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে । কেউ ব্যস্ত মন্দির রং করার কাজে, কেউ মণ্ডপ চত্বর পরিষ্কার করছেন । অন্যদিকে চলছে প্রতিমা তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ । গ্রামের ছোট থেকে বড়, সকলেই হাত লাগিয়েছেন পুজোর আয়োজনে ।

লক্ষ্মীপুজোতেই নতুন জামা

এই গ্রামেরই মহিলা ছবি দাস বলেন, "পুজো উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনেরাও আসতে শুরু করেছেন গ্রামে । আগামী পাঁচদিন বারোয়ারি মণ্ডপ ঘিরে জমবে ভিড় । দুর্গাপুজোয় আমরা নতুন জামা কাপড় পরি না ৷ এই লক্ষ্মী পুজোর সময়ই আমরা নতুন বস্ত্র পরে আনন্দে মাতি ৷ আত্মীয়রা এই সময় গ্রামে আসেন । লক্ষ্মীমঙ্গলের গান ও যাত্রাপালা হয় - সব মিলিয়ে দুর্লভপুরের বাসিন্দারা এখন উৎসবের অপেক্ষায় ।"

দুর্গাপুজো না-হলেও লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে দুর্লভপুরের এই পাঁচদিনের উৎসব গ্রামবাসীদের কাছে বছরের অন্যতম বড় আনন্দের উপলক্ষ । কৃষিসমৃদ্ধির প্রার্থনা থেকে শুরু হওয়া শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো আজও ধরে রেখেছে গ্রামের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে । সেই ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই ফের মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠতে প্রস্তুত দুর্লভপুর ।

TAGGED:

LAKSHMI PUJA 2026
FIVE DAYS LAKSHMI PUJA
DURLABHPUR
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো 2026
লক্ষ্মীপুজোয় উৎসব

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