হয় না দুর্গাপুজো, 5 দিন ধরে লক্ষ্মীর আরাধনা ! শতাব্দীপ্রাচীন পুজোয় রামায়ণের চরিত্ররা

হয় না দুর্গাপুজো, 5 দিন ধরে লক্ষ্মীর আরাধনা ! শতাব্দীপ্রাচীন পুজোয় রামায়ণের চরিত্ররা
Lakshmi Puja 2026: দুর্গাপুজোর প্রচলন নেই । মা লক্ষ্মীর আরাধনা চলে পাঁচদিন ধরে ৷ লক্ষ্মীপুজোতেই হয় নতুন জামা ৷ সঞ্জয় রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 24, 2026 at 4:37 PM IST
বালুরঘাট, 24 অক্টোবর: গোটা বাংলা যখন দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতে, তখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের দুর্লভপুর গ্রাম অপেক্ষা করে থাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর জন্য । এই গ্রামে দুর্গাপুজোর প্রচলন নেই । তবে মা লক্ষ্মীর আরাধনা চলে পাঁচদিন ধরে ৷ এই সময়টায় উৎসবে মেতে ওঠেন গ্রামের বাসিন্দারা । লক্ষ্মীপুজোতেই হয় নতুন জামা ৷ দূর-দূরান্ত থেকে বাড়ি ফেরেন পরিবার পরিজনেরা ৷ প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই পুজো ঘিরে এখন জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি ।
দুর্লভপুরের প্রায় 70টি পরিবার সম্মিলিতভাবে এই পুজোর আয়োজন করে । কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে টানা পাঁচদিন ধরে চলে দেবীর আরাধনা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । গ্রামের বারোয়ারি মণ্ডপে প্রতিদিন দু’বেলা পুজোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় বসে লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর । স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনেই সাজানো হয় অনুষ্ঠানের সূচি । থাকে যাত্রাপালাও । মণ্ডপ সাজানো থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরির শেষ মুহূর্তের কাজ নিয়েই এখন ব্যস্ত গ্রামের মানুষ ।
এখানে দুর্গাপুজো হয় না ৷ পাঁচদিন ধরে চলা লক্ষ্মীপুজোর উৎসবেই গা ভাসান গ্রামবাসীরা ৷ নতুন পোশাকে সেজে পুজোয় যোগ দেন ছোট থেকে বড় সকলেই । এই সময়ে বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজনেরাও গ্রামে আসেন । ফলে পুজোকে কেন্দ্র করে দুর্লভপুরে তৈরি হয় মিলনমেলার পরিবেশ ।
প্রতিমার কাঠামোয় রামায়ণের চরিত্ররা
দুর্লভপুরের লক্ষ্মীপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানকার প্রতিমা । একচালা প্রতিমার আদলে তৈরি হয় মূর্তি । গ্রামবাসী সায়ন মণ্ডল জানালেন, "শুধু লক্ষীর আরাধনা নয়, একই কাঠামোয় লক্ষীর সঙ্গে থাকে রাম, লক্ষণ, লব, কুশ এবং হনুমানজি । মাঝখানে থাকেন দেবী লক্ষ্মী । তাঁর দু’পাশে রাম ও লক্ষ্মণ । সামনের দিকে থাকে লব-কুশের মূর্তি । সঙ্গে রয়েছে ঘোড়ার মূর্তিও । দেবীর পায়ের কাছে থাকে তাঁর বাহন পেঁচা । পাশাপাশি পূজিত হন হনুমানজিও ।"
লক্ষ্মীপ্রতিমার সঙ্গে রামায়ণের চরিত্রগুলির উপস্থিতি এই পুজোকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে । তবে কেন এই রীতি চালু হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানেন না বর্তমান প্রজন্মের গ্রামবাসীরা । দীর্ঘদিনের প্রথা মেনেই প্রতি বছর একই কাঠামোয় তৈরি হয় প্রতিমা । পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা এই রীতি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন তাঁরা ।
কৃষির সমৃদ্ধির কামনায় পুজো
দুর্লভপুরের অধিকাংশ বাসিন্দাই কৃষিজীবী । বিশেষ করে ধান চাষের উপর নির্ভরশীল তাঁদের জীবনযাত্রা । শস্যের ভালো ফলন ও পরিবারের সমৃদ্ধি কামনা করেই একশো বছরেরও বেশি আগে এই পুজোর সূচনা হয় বলে জানা যায় । সেই থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে মা লক্ষ্মীর আরাধনা ।
আর এক গ্রামবাসী নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, "কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে শুরু হয়ে টানা পাঁচ দিন ধরে উৎসবে চলে গান ও যাত্রাপালা । প্রতিদিন দু’বেলা পুজোর ভোগ হয়, আরতি হয় ৷ পাশাপাশি হয় লক্ষ্মীমঙ্গলের গান । সন্ধ্যা নামলেই বারোয়ারি মণ্ডপে বসে গানের আসর । পাশাপাশি থাকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।"
যাত্রাপালা-লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর
এবারের পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ গ্রামের শিল্পীদের পরিবেশনায় যাত্রাপালা । স্থানীয় শিল্পীদের এই অনুষ্ঠান ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে । রীতি মেনেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসবে লক্ষ্মীমঙ্গলের গানের আসর ।
রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো । তার আগে দুর্লভপুরে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে । কেউ ব্যস্ত মন্দির রং করার কাজে, কেউ মণ্ডপ চত্বর পরিষ্কার করছেন । অন্যদিকে চলছে প্রতিমা তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ । গ্রামের ছোট থেকে বড়, সকলেই হাত লাগিয়েছেন পুজোর আয়োজনে ।
লক্ষ্মীপুজোতেই নতুন জামা
এই গ্রামেরই মহিলা ছবি দাস বলেন, "পুজো উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনেরাও আসতে শুরু করেছেন গ্রামে । আগামী পাঁচদিন বারোয়ারি মণ্ডপ ঘিরে জমবে ভিড় । দুর্গাপুজোয় আমরা নতুন জামা কাপড় পরি না ৷ এই লক্ষ্মী পুজোর সময়ই আমরা নতুন বস্ত্র পরে আনন্দে মাতি ৷ আত্মীয়রা এই সময় গ্রামে আসেন । লক্ষ্মীমঙ্গলের গান ও যাত্রাপালা হয় - সব মিলিয়ে দুর্লভপুরের বাসিন্দারা এখন উৎসবের অপেক্ষায় ।"
দুর্গাপুজো না-হলেও লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে দুর্লভপুরের এই পাঁচদিনের উৎসব গ্রামবাসীদের কাছে বছরের অন্যতম বড় আনন্দের উপলক্ষ । কৃষিসমৃদ্ধির প্রার্থনা থেকে শুরু হওয়া শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো আজও ধরে রেখেছে গ্রামের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে । সেই ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই ফের মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠতে প্রস্তুত দুর্লভপুর ।