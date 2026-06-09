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'মা-বাবাকে মেরে ফেলব', ছাত্রীকে হুমকি দিয়ে সেলুনে-পার্কে গণধর্ষণ চন্দননগরে

বাবা ও মায়ের যদি ক্ষতি হয় ! এমনটা ভেবে তরুণী কাউকেই কিছু বলতে পারেননি ৷ তাঁর শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাত দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের।

GANG RAPE IN CHANDANNAGAR
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 7:15 PM IST

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চন্দননগর, 9 জুন: প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ নাম জড়িয়েছে প্রেমিক-সহ 5 জনের ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে ও তাদের আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, চন্দননগরের এক যুবক চুঁচুড়ায় একটি সেলুন চালাত। ওই এলাকার এক তরুণীকে সে কয়েক মাস ধরে প্রেমের জালে ফাঁসায়। তারপর শারীরিক সম্পর্কও হয় দু'জনের মধ্য়ে। শুধু ওই যুবকই নয়, জোর করে ভয় দেখিয়ে একাধিক যুবকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করত ওই যুবক। কিন্তু, মেয়েটি কিছুই বলতে পারেননি ভয়ে ৷ নিজ সেলুনে ও বিভিন্ন পার্কে নিয়ে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেখিয়ে ধর্ষণ করা হত তরুণীকে।

গত পরশু রবিবার মেয়েটির শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাত দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের। পরদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ওই সেলুন মালিক-সহ মোট 5 জন তাঁকে গণধর্ষণ করেছে। এরপরই চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের পরই পুলিশ চুঁচুড়া ও চন্দননগর থানা এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত 4 জন যুবককে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার তাদের চন্দননগর আদালতে তোলা হয়। তাদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত ৷

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ACP-1 সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বছর উনিশের তরুণী স্কুলে পড়াশোনার সঙ্গে যোগব্যায়াম করতেন। সদ্য তিনি উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করেছেন। ক'য়েক মাস ধরে ওই যুবক বন্ধুত্ব পাতায়। নিজে তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক করে তাঁকে বাকি বন্ধুদের হাতে তুলে দিত। একাধিক যুবক মেয়েটিকে পার্কে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দিনের পর দিন এই কাণ্ড ঘটাচ্ছিল ওরা। রবিবার মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের। শেষমেশ সোমবার তরুণী সবটা খুলে বলেন ৷ নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতে 4 যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় প্রতিবেশী এক মহিলা বলেন, "এক যুবক জোর করে মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং তার বন্ধুবান্ধবদের দিয়েও তা করায়। বিভিন্ন রকমভাবে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছিল। 7-8 বার মেয়েটিকে অত্যাচার করে। মেয়েটির বাবা, মা দু'জনেই কর্মরত। বাবা, মা ও মেয়েকে খুন করে দেওয়ার হুমকি দিত যুবকরা। সেই ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। আরজি করের নির্যাতিতার মতো এত বড় ঘটনার পরও এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা এর সুবিচার চাই।"

সঙ্কট মোচন নামের সামাজিক ও পরিবেশবাদী সংস্থা তরফের পিয়ালী পাল বলেন, "আমরা গণধর্ষণের কথা জানতে পারায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করাই। মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় সমাজে যে অবক্ষয় হচ্ছে। মেয়েটির যাতে সুবিচার পায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। মেয়েটি ভয় পেয়ে কাউকে কিছু বলেনি। অত্যাচারের শেষ মুহূর্তে বাবা, মাকে ও আমাদের জানায়। আমরাও চেষ্টা করছি মেয়েটি যাতে বিচার পায়।"

TAGGED:

চন্দননগরে গণধর্ষণ
প্রাণনাশের হুমকি
FOUR YOUTH ARRESTED
CHANDANNAGAR GANG RAPE CASE
GANG RAPE IN CHANDANNAGAR

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