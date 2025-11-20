ETV Bharat / state

রাতে ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তা! প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা

মালদার চাঁচল-2 ব্লকের মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক৷ পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷

মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 8:22 PM IST

মালদা, 20 নভেম্বর: আরও একবার সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল৷ এবারের ঘটনা চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে৷ রাতে ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে এক রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে৷

গোটা ঘটনা জানিয়ে বৃহস্পতিবার স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হেনস্তার শিকার হওয়া চিকিৎসক৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ৷ যদিও অভিযুক্তদের কোনও সন্ধান না-পাওয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি৷ এই ঘটনায় ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে চাঁচল জুড়ে৷

ওই চিকিৎসক অনুরাধা মৈত্র বলেন, “গতকাল রাতে আমি হাসপাতালে ইমারজেন্সি ডিউটিতে ছিলাম৷ বেশি রাতে একজন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়৷ তিনি কাঁধের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন৷ তিনি প্রেশারের কোনও ওষুধ নেন কি না, তা আমি জিজ্ঞেস করি৷ তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, শুধু প্রেশার নয়, তিনি নিয়মিত ব্লাড সুগারের ওষুধ নেন৷ শুধু তাই নয়, তাঁর কিডনির সমস্যা রয়েছে৷ তাঁকে সেই ওষুধও প্রতিদিন নিতে হয়৷ আমি তাঁর ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করি৷ প্রেশার ঠিক থাকায় আমি তাঁর কাঁধের সমস্যার জন্য ওষুধ দিই৷”

অনুরাধা আরও বলেন, “পরিবারের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন এক মহিলা সেখানে আসেন৷ পরে জানতে পারি তিনি অসুস্থ ব্যক্তির মেয়ে৷ তিনি নিজের ব্যাগ থেকে একটি ইনজেকশন বের করে বলেন, ওই ইনজেকশন রোগীকে দিতে হবে৷ ওই ইনজেকশনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘ইনজেকশনটি খুব জরুরি’৷ এর আগে ওই ব্যক্তিকে নাকি ছ’টি ওই ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে৷ আমি তাঁকে প্রেশক্রিপশন দেখাতে বলি৷’’

অভিযোগ জানাতে চাঁচল থানায় চিকিৎসক অনুরাধা মৈত্র৷ (নিজস্ব ছবি)

ওই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘‘আমি জানিয়ে দিই, প্রেশক্রিপশন ছাড়া ওই ইনজেকশন আমি রোগীকে দেব না৷ তখনই ওই মহিলা অকথ্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ শুরু করেন৷ আমার কাছে তার প্রমাণও রয়েছে৷ আমাকে হেনস্তা করা হয়৷ আমরা বাইরে থেকে এসে চিকিৎসা করি৷ এমন ঘটনা চলতে থাকলে আমরা কীভাবে কাজ করব? এখানে চিকিৎসার কোনও গাফিলতি ছিল না৷ যেহেতু ওই রোগীর কিডনির সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল একমাত্র নিরাপদ ওষুধ৷ তার বাইরে আমি তাঁকে কিছু দিতে পারি না৷’’

চিকিৎসক অনুরাধা মৈত্র৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আর ভুলভাল ইনজেকশন আমি কেন তাঁকে দেব? এতে রোগীর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তবে কি তাঁরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন? আমার রেজিস্ট্রেশনই তো বাতিল হয়ে যাবে৷ নিরাপত্তার বিষয় তো রয়েছেই৷ কিন্তু অন্যায় আবদার না-মানায় রোগীর বাড়ির লোক আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করবে, এটা মানা যায় না৷ আজ আমি চাঁচল থানায় অভিযোগ জানাচ্ছি৷ আমার মনে হয়, হাসপাতালে সুষ্ঠু পরিষেবার জন্য রোগী ও চিকিৎসক, দু’পক্ষকেই ভালোভাবে থাকতে হবে৷”

অভিযোগ জানাতে চাঁচল থানায় চিকিৎসক অনুরাধা মৈত্র৷ (নিজস্ব ছবি)

চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “ওই চিকিৎসক অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানতে পেরেছি৷ চাঁচল থানার পুলিশ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে৷”

