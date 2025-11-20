রাতে ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তা! প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা
মালদার চাঁচল-2 ব্লকের মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটেছে৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই চিকিৎসক৷ পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷
মালদা, 20 নভেম্বর: আরও একবার সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল৷ এবারের ঘটনা চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের মালতিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে৷ রাতে ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে এক রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে৷
গোটা ঘটনা জানিয়ে বৃহস্পতিবার স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হেনস্তার শিকার হওয়া চিকিৎসক৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ৷ যদিও অভিযুক্তদের কোনও সন্ধান না-পাওয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি৷ এই ঘটনায় ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে চাঁচল জুড়ে৷
ওই চিকিৎসক অনুরাধা মৈত্র বলেন, “গতকাল রাতে আমি হাসপাতালে ইমারজেন্সি ডিউটিতে ছিলাম৷ বেশি রাতে একজন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়৷ তিনি কাঁধের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন৷ তিনি প্রেশারের কোনও ওষুধ নেন কি না, তা আমি জিজ্ঞেস করি৷ তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, শুধু প্রেশার নয়, তিনি নিয়মিত ব্লাড সুগারের ওষুধ নেন৷ শুধু তাই নয়, তাঁর কিডনির সমস্যা রয়েছে৷ তাঁকে সেই ওষুধও প্রতিদিন নিতে হয়৷ আমি তাঁর ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করি৷ প্রেশার ঠিক থাকায় আমি তাঁর কাঁধের সমস্যার জন্য ওষুধ দিই৷”
অনুরাধা আরও বলেন, “পরিবারের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন এক মহিলা সেখানে আসেন৷ পরে জানতে পারি তিনি অসুস্থ ব্যক্তির মেয়ে৷ তিনি নিজের ব্যাগ থেকে একটি ইনজেকশন বের করে বলেন, ওই ইনজেকশন রোগীকে দিতে হবে৷ ওই ইনজেকশনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ‘ইনজেকশনটি খুব জরুরি’৷ এর আগে ওই ব্যক্তিকে নাকি ছ’টি ওই ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে৷ আমি তাঁকে প্রেশক্রিপশন দেখাতে বলি৷’’
ওই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘‘আমি জানিয়ে দিই, প্রেশক্রিপশন ছাড়া ওই ইনজেকশন আমি রোগীকে দেব না৷ তখনই ওই মহিলা অকথ্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ শুরু করেন৷ আমার কাছে তার প্রমাণও রয়েছে৷ আমাকে হেনস্তা করা হয়৷ আমরা বাইরে থেকে এসে চিকিৎসা করি৷ এমন ঘটনা চলতে থাকলে আমরা কীভাবে কাজ করব? এখানে চিকিৎসার কোনও গাফিলতি ছিল না৷ যেহেতু ওই রোগীর কিডনির সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল একমাত্র নিরাপদ ওষুধ৷ তার বাইরে আমি তাঁকে কিছু দিতে পারি না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আর ভুলভাল ইনজেকশন আমি কেন তাঁকে দেব? এতে রোগীর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তবে কি তাঁরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন? আমার রেজিস্ট্রেশনই তো বাতিল হয়ে যাবে৷ নিরাপত্তার বিষয় তো রয়েছেই৷ কিন্তু অন্যায় আবদার না-মানায় রোগীর বাড়ির লোক আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করবে, এটা মানা যায় না৷ আজ আমি চাঁচল থানায় অভিযোগ জানাচ্ছি৷ আমার মনে হয়, হাসপাতালে সুষ্ঠু পরিষেবার জন্য রোগী ও চিকিৎসক, দু’পক্ষকেই ভালোভাবে থাকতে হবে৷”
চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “ওই চিকিৎসক অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানতে পেরেছি৷ চাঁচল থানার পুলিশ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে৷”