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যে কাঁধে সংসার সেই কাঁধেই ঢাক, মায়ের পুজোয় বাদ্যি বাজিয়ে হাল ধরেন আরামবাগের মহিলা ঢাকিরা

FEMALE DHAKIS: যাঁরা আগে তিরস্কার করেছিলেন, তাঁরাই আজ সাধুবাদ দেন । অন্যান্য মহিলার কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

FEMALE DHAKIS FROM ARAMBAGH
আরামবাগের মহিলা ঢাকিরা । (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 6:00 PM IST

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আরামবাগ, 14 সেপ্টেম্বর: জীবনে অনটন ছিল ৷ ছিল গঞ্জনা-লাঞ্ছনাও ৷ সংসারের হাল ধরতে, জীবনটাকে আরও একটু মসৃণ করতে একদিন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা ৷ মনে ছিল অদম্য জেদ এবং বেপরোয়া ভাব ৷ তাই গঞ্জনা কানে এলেও তাতে কান দেননি ৷ 'মাস্টারমশাইয়ের' ভরসায় হাতে কাঠি আর কাঁধে ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ওঁরা ৷

পুজো এলেই ওঁদের ডাক পড়ে এখন ৷ সংসারের সব জোগাড় করে দিয়েই মায়ের মণ্ডপে পৌঁছে যান ৷ ওঁরা মহিলা ঢাকি ৷ আরামবাগের পার্বতীচকের মেয়েরা পরিবারের শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছেন দলে দলে ৷ ওঁরা আজ সফল । ঢাক বাজিয়ে কেউ চায়ের দোকান করেছেন, কেউ আবার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন । পুজো থেকে বিভিন্ন উৎসবে ডাক পাচ্ছেন আরামবাগের পার্বতীচকের মহিলা ঢাকিরা ।

আদিবাসী মহিলা-সহ দু'টি দলে 18 জন মহিলা ঢাক বাজান ৷ (ইটিভি ভারত)

মহিলা ঢাকি দল তৈরি করার মূল কান্ডারি হলেন ঢাকি দিলীপ দাস । তাঁরই প্রথম মহিলাদের ঢাকি দল গড়ার ইচ্ছে জেগেছিল । দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টায় চার জনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রশিক্ষণ । আদিবাসী মহিলা-সহ এখন দু'টি দলে মোট 18 জন মহিলা ঢাক বাজান । কলকাতা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঢাক বাজান এই মহিলারা ।

পুজো ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক আসে । আর সেই রোজগারের টাকায় ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করেন তাঁরা । যাঁরা আগে তিরস্কার করেছিলেন, তাঁরাই আজ মহিলা ঢাকিদের দেখে সাধুবাদ দেন । অন্যান্য মহিলাদের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন এই মহিলা ঢাকিরা ।

FEMALE DHAKIS
চলছে মহড়া ৷ (ইটিভি ভারত)

কীভাবে তৈরি হয়েছিল মহিলা ঢাকিদের দল ? পরিবারে তিন পুরুষ ধরে ঢাক বাজান প্রশিক্ষক দিলীপ দাস । পেশায় তিনি আরামবাগ বিডিও অফিসের অস্থায়ী কর্মী । ঢাক বাজানো তাঁর নেশা । বাবা কৃষ্ণপদ দাসের কাছেই তাঁর ঢাক বাজানোর হাতেখড়ি । নিজের প্রতিষ্ঠার চেয়েও মহিলাদের স্বনির্ভর করাই লক্ষ্য ছিল তাঁর ।

দিলীপ বলেন, "আরামবাগে 24 পরগনার গোকুলচন্দ্র দাসের মহিলা ঢাকির দলটি দেখে প্রথম উৎসাহ পাই । সেটা 2019 সাল ৷ ঢাকির দল তৈরির জন্য প্রথমে চম্পা মল্লিকের সঙ্গে কথা বলি । স্বামী ও পরিবারের আপত্তি ছিল ৷ প্রায় এক বছর সময় লেগে যায় চারজনকে ঢাকের প্রশিক্ষণ দিতে ।" চম্পা মল্লিকই পরে মহিলা ঢাকি জোগাড় থেকে সব কিছুতে সাহায্য করতেন দিলীপ বাবুকে ।

FEMALE DHAKIS
এগিয়ে চলেছে মহিলা ঢাকিদের দল ৷ (ইটিভি ভারত)

দিলীপের কথায়, "এখন পার্বতীচক ও বলরামপুর 'কালীমাতা মহিলা ঢাকি' ও বলরামপুরের 'নিউ কালীমাতা মহিলা ঢাকি'র দু'টি দল হয়েছে । তার মধ্যে 8 জন আদিবাসী মহিলা । পুরুষ মহিলা মিলে 22 জন রয়েছেন । মহিলারা ঢাক বাজানোর জন্য আলাদা শাড়ি কিনে প্রস্তুত হন । চতুর্থী থেকে পুজোর পুরোটাই আমাদের বুক রয়েছে বিভিন্ন পুজো কমিটিতে । এবছর সবচেয়ে বেশি ডাক পেয়েছি। সব মিলিয়ে দেড়শো দিন কাজ দিই মহিলাদের । আদিবাসী-সহ নিম্নবিত্ত মহিলাদের নিয়ে শুরু করেছিলাম । আমি যখন ঢাকের দল করেছি, তখন নানা আপত্তি এমনকি মারধর করার উপক্রমও হয়েছিল । এখন তাঁরাই আমার প্রশংসা করেন ।"

FEMALE DHAKIS
একসাথে দল বেঁধে ৷ (ইটিভি ভারত)

আগে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জিনিস বন্ধক দিয়ে সংসার চালাতে হতো এই মহিলাদের । এখন আর মহাজনের কাছে টাকা ধার নিতে হয় না । দিলীপ দাস জানালেন, এক এক জন মহিলা প্রায় 20 হাজার টাকা আয় করেন ঢাক বাজিয়ে । এখন সচ্ছলতার সঙ্গেই সংসার চালাচ্ছেন তাঁরা । সরকারি তরফে 18 জন মহিলারা শিল্পী ভাতাও পান । সরকারি অনুষ্ঠানে গেলে টাকা পান তাঁরা।

দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো বিভিন্ন উৎসবে ঢাক বাজাতে ছুটে যান মহিলারা । সকলেই আরামবাগের পার্বতীচক ও বলরামপুরের বাসিন্দা । মহিলা ঢাকি চম্পা মল্লিক বলেন, "দিলীপবাবু আমাকে বলেছিলেন ঢাকির দল তৈরি করার জন্য চারজন মহিলা জোগাড় করতে । মহিলা হয়ে ঢাক বাজানোর কথা শুনে তখন হেসে ফেলেছিলাম ! স্বামীকে বললে তিনিও আপত্তি করেছিলেন । কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল ৷ স্বামীর বারণ সত্ত্বেও চারজন মহিলা জোগাড় করে মাস্টারমশাইয়ের কাছে ঢাক বাজানো শিখি । তারপর থেকেই বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে বাজাতে যাই । আগে থেকেই চাষবাস ও বাদাম কলে কাজ করতাম । এবারেও আলু চাষ করে লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে । ঢাক বাজানোর যখনই ডাক আসে আমরা বেরিয়ে পড়ি । প্রথমদিকে তো 300 টাকা করে পেতাম, এখন 800 -1000 টাকা আমাদের মজুরি হয় । সংসারের কাজ করেই ঢাক বাজাতে বিভিন্ন জায়গায়, অনেক কষ্ট করেছি । দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে সারা বছরই আমাদের ডাক আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে । সংসার, ছেলেপুলে সামলে এই দলটাকে তৈরি করেছি । আগামী দিনেও চালিয়ে যাব ।"

FEMALE DHAKIS
সব প্রতিকূলতা দূরে সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা ৷ (ইটিভি ভারত)

আর এক আদিবাসী মহিলা ঢাকি, বুলটি মান্ডি বলেন,"রাত তিনটেয় উঠে সমস্ত সংসার সামলে আমরা ঢাক বাজাতে যাই । নিজেদের সমস্ত কষ্ট ভুলে মানুষকে আনন্দ দিতে ও কিছু রোজগারের আশায় ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছি । আগে স্বামী আপত্তি করত লোকসমাজের জন্য । স্বামী যে টাকা রোজগার করে, তার বেশিটাই নেশা করতে চলে যায়। আমরা নিজেরা যেটুকু রোজগার করি, সেই টাকায় সংসার চালানো থেকে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা, সবকিছুই টানি । পুজোর জামা কাপড় থেকে সমস্ত চিন্তা ভাবনাই আমাদের ।"

FEMALE DHAKIS
ঢাক বাজানোর ফাঁকে আড্ডা ৷ (ইটিভি ভারত)

বুলটি যোগ করেন, "দেড় মাস কাজ করি । মাঠে খেটে, ঢাক বাজিয়ে যেটুকু সঞ্চয় করেছিলাম সেটা দিয়ে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানও করেছি । মাস্টারমশাইয়ের জন্যই এই ঢাক বাজানোর কাজে যুক্ত হয়েছি । বাঁকুড়া, ঘাটাল, তারকেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় ঢাক বাজাতে যাই। কলকাতা থেকেও আমাদের প্রচুর ডাক আসে। আগামী দিনে আমরা মহিলারা চাই আরও প্রশিক্ষণ নিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতে ।"

FEMALE DHAKIS
সংসারের কাজেও বিরাম নেই ৷ (ইটিভি ভারত)

মহালয়ার অনুষ্ঠানে ইডেনও গিয়েছিলেন বুলটিরা। বন্যার সময় তাঁদের বাড়ি ভেসে যায় । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বুলটির অনুরোধ, বাড়ি তৈরি ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করে দিন । ভবিষ্যৎটা এভাবেই উজ্জ্বল করতে চাইছে পার্বতীচকের মহিলা ঢাকির দল ৷

TAGGED:

FEMALE DHAKIS
আরামবাগের মহিলা ঢাকি
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FEMALE DHAKIS FROM ARAMBAGH

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