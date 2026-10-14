যে কাঁধে সংসার সেই কাঁধেই ঢাক, মায়ের পুজোয় বাদ্যি বাজিয়ে হাল ধরেন আরামবাগের মহিলা ঢাকিরা

যে কাঁধে সংসার সেই কাঁধেই ঢাক, মায়ের পুজোয় বাদ্যি বাজিয়ে হাল ধরেন আরামবাগের মহিলা ঢাকিরা
FEMALE DHAKIS: যাঁরা আগে তিরস্কার করেছিলেন, তাঁরাই আজ সাধুবাদ দেন । অন্যান্য মহিলার কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 14, 2026 at 6:00 PM IST
আরামবাগ, 14 সেপ্টেম্বর: জীবনে অনটন ছিল ৷ ছিল গঞ্জনা-লাঞ্ছনাও ৷ সংসারের হাল ধরতে, জীবনটাকে আরও একটু মসৃণ করতে একদিন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা ৷ মনে ছিল অদম্য জেদ এবং বেপরোয়া ভাব ৷ তাই গঞ্জনা কানে এলেও তাতে কান দেননি ৷ 'মাস্টারমশাইয়ের' ভরসায় হাতে কাঠি আর কাঁধে ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন ওঁরা ৷
পুজো এলেই ওঁদের ডাক পড়ে এখন ৷ সংসারের সব জোগাড় করে দিয়েই মায়ের মণ্ডপে পৌঁছে যান ৷ ওঁরা মহিলা ঢাকি ৷ আরামবাগের পার্বতীচকের মেয়েরা পরিবারের শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছেন দলে দলে ৷ ওঁরা আজ সফল । ঢাক বাজিয়ে কেউ চায়ের দোকান করেছেন, কেউ আবার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন । পুজো থেকে বিভিন্ন উৎসবে ডাক পাচ্ছেন আরামবাগের পার্বতীচকের মহিলা ঢাকিরা ।
মহিলা ঢাকি দল তৈরি করার মূল কান্ডারি হলেন ঢাকি দিলীপ দাস । তাঁরই প্রথম মহিলাদের ঢাকি দল গড়ার ইচ্ছে জেগেছিল । দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টায় চার জনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রশিক্ষণ । আদিবাসী মহিলা-সহ এখন দু'টি দলে মোট 18 জন মহিলা ঢাক বাজান । কলকাতা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঢাক বাজান এই মহিলারা ।
পুজো ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাক আসে । আর সেই রোজগারের টাকায় ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করেন তাঁরা । যাঁরা আগে তিরস্কার করেছিলেন, তাঁরাই আজ মহিলা ঢাকিদের দেখে সাধুবাদ দেন । অন্যান্য মহিলাদের কাছেও দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন এই মহিলা ঢাকিরা ।
কীভাবে তৈরি হয়েছিল মহিলা ঢাকিদের দল ? পরিবারে তিন পুরুষ ধরে ঢাক বাজান প্রশিক্ষক দিলীপ দাস । পেশায় তিনি আরামবাগ বিডিও অফিসের অস্থায়ী কর্মী । ঢাক বাজানো তাঁর নেশা । বাবা কৃষ্ণপদ দাসের কাছেই তাঁর ঢাক বাজানোর হাতেখড়ি । নিজের প্রতিষ্ঠার চেয়েও মহিলাদের স্বনির্ভর করাই লক্ষ্য ছিল তাঁর ।
দিলীপ বলেন, "আরামবাগে 24 পরগনার গোকুলচন্দ্র দাসের মহিলা ঢাকির দলটি দেখে প্রথম উৎসাহ পাই । সেটা 2019 সাল ৷ ঢাকির দল তৈরির জন্য প্রথমে চম্পা মল্লিকের সঙ্গে কথা বলি । স্বামী ও পরিবারের আপত্তি ছিল ৷ প্রায় এক বছর সময় লেগে যায় চারজনকে ঢাকের প্রশিক্ষণ দিতে ।" চম্পা মল্লিকই পরে মহিলা ঢাকি জোগাড় থেকে সব কিছুতে সাহায্য করতেন দিলীপ বাবুকে ।
দিলীপের কথায়, "এখন পার্বতীচক ও বলরামপুর 'কালীমাতা মহিলা ঢাকি' ও বলরামপুরের 'নিউ কালীমাতা মহিলা ঢাকি'র দু'টি দল হয়েছে । তার মধ্যে 8 জন আদিবাসী মহিলা । পুরুষ মহিলা মিলে 22 জন রয়েছেন । মহিলারা ঢাক বাজানোর জন্য আলাদা শাড়ি কিনে প্রস্তুত হন । চতুর্থী থেকে পুজোর পুরোটাই আমাদের বুক রয়েছে বিভিন্ন পুজো কমিটিতে । এবছর সবচেয়ে বেশি ডাক পেয়েছি। সব মিলিয়ে দেড়শো দিন কাজ দিই মহিলাদের । আদিবাসী-সহ নিম্নবিত্ত মহিলাদের নিয়ে শুরু করেছিলাম । আমি যখন ঢাকের দল করেছি, তখন নানা আপত্তি এমনকি মারধর করার উপক্রমও হয়েছিল । এখন তাঁরাই আমার প্রশংসা করেন ।"
আগে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জিনিস বন্ধক দিয়ে সংসার চালাতে হতো এই মহিলাদের । এখন আর মহাজনের কাছে টাকা ধার নিতে হয় না । দিলীপ দাস জানালেন, এক এক জন মহিলা প্রায় 20 হাজার টাকা আয় করেন ঢাক বাজিয়ে । এখন সচ্ছলতার সঙ্গেই সংসার চালাচ্ছেন তাঁরা । সরকারি তরফে 18 জন মহিলারা শিল্পী ভাতাও পান । সরকারি অনুষ্ঠানে গেলে টাকা পান তাঁরা।
দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর মতো বিভিন্ন উৎসবে ঢাক বাজাতে ছুটে যান মহিলারা । সকলেই আরামবাগের পার্বতীচক ও বলরামপুরের বাসিন্দা । মহিলা ঢাকি চম্পা মল্লিক বলেন, "দিলীপবাবু আমাকে বলেছিলেন ঢাকির দল তৈরি করার জন্য চারজন মহিলা জোগাড় করতে । মহিলা হয়ে ঢাক বাজানোর কথা শুনে তখন হেসে ফেলেছিলাম ! স্বামীকে বললে তিনিও আপত্তি করেছিলেন । কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল ৷ স্বামীর বারণ সত্ত্বেও চারজন মহিলা জোগাড় করে মাস্টারমশাইয়ের কাছে ঢাক বাজানো শিখি । তারপর থেকেই বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে বাজাতে যাই । আগে থেকেই চাষবাস ও বাদাম কলে কাজ করতাম । এবারেও আলু চাষ করে লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে । ঢাক বাজানোর যখনই ডাক আসে আমরা বেরিয়ে পড়ি । প্রথমদিকে তো 300 টাকা করে পেতাম, এখন 800 -1000 টাকা আমাদের মজুরি হয় । সংসারের কাজ করেই ঢাক বাজাতে বিভিন্ন জায়গায়, অনেক কষ্ট করেছি । দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে সারা বছরই আমাদের ডাক আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে । সংসার, ছেলেপুলে সামলে এই দলটাকে তৈরি করেছি । আগামী দিনেও চালিয়ে যাব ।"
আর এক আদিবাসী মহিলা ঢাকি, বুলটি মান্ডি বলেন,"রাত তিনটেয় উঠে সমস্ত সংসার সামলে আমরা ঢাক বাজাতে যাই । নিজেদের সমস্ত কষ্ট ভুলে মানুষকে আনন্দ দিতে ও কিছু রোজগারের আশায় ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছি । আগে স্বামী আপত্তি করত লোকসমাজের জন্য । স্বামী যে টাকা রোজগার করে, তার বেশিটাই নেশা করতে চলে যায়। আমরা নিজেরা যেটুকু রোজগার করি, সেই টাকায় সংসার চালানো থেকে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা, সবকিছুই টানি । পুজোর জামা কাপড় থেকে সমস্ত চিন্তা ভাবনাই আমাদের ।"
বুলটি যোগ করেন, "দেড় মাস কাজ করি । মাঠে খেটে, ঢাক বাজিয়ে যেটুকু সঞ্চয় করেছিলাম সেটা দিয়ে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানও করেছি । মাস্টারমশাইয়ের জন্যই এই ঢাক বাজানোর কাজে যুক্ত হয়েছি । বাঁকুড়া, ঘাটাল, তারকেশ্বর বিভিন্ন জায়গায় ঢাক বাজাতে যাই। কলকাতা থেকেও আমাদের প্রচুর ডাক আসে। আগামী দিনে আমরা মহিলারা চাই আরও প্রশিক্ষণ নিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতে ।"
মহালয়ার অনুষ্ঠানে ইডেনও গিয়েছিলেন বুলটিরা। বন্যার সময় তাঁদের বাড়ি ভেসে যায় । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বুলটির অনুরোধ, বাড়ি তৈরি ও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করে দিন । ভবিষ্যৎটা এভাবেই উজ্জ্বল করতে চাইছে পার্বতীচকের মহিলা ঢাকির দল ৷