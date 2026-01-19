SIR'র শুনানিতে ডাকার অভিযোগ মহিলা BLO'কে মারধর ! বারুইপুরে গ্রেফতার অভিযুক্ত
এসআইআর শুনানিতে ডাকার অভিযোগে বিএলও-কে মারধরের অভিযোগ বারুইপুরে ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত ৷
Published : January 19, 2026 at 1:46 PM IST
বারুইপুর, 19 জানুয়ারি: শুনানিতে কেন ডাকা হয়েছে ? প্রশ্ন তুলে এক মহিলা বিএলও-কে মারধরের অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের শঙ্করপুর-2 পঞ্চায়েতের দুর্গ এলাকায় । বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা বিএলও অনুপমা পাল । এক অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বিএলও-র নাম অনুপমা পাল । তিনি বারুইপুর এলাকার একটি বুথে নির্বাচনী সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে ছিলেন ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধন ও যাচাই সংক্রান্ত শুনানিতে এক ব্যক্তিকে ডাকা হয় । সেই শুনানির কথা বলতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি আচমকাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ।
অনুপমার অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি তখন মত্ত অবস্থায় ছিলেন । প্রথমে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় কথাবার্তা শুরু করেন এবং পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় । বাকবিতণ্ডার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি হঠাৎ অনুপমার উপর চড়াও হন এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন বলে অভিযোগ । সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । এরপর বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অনুপমা ৷
আক্রান্ত বিএলও-এর অভিযোগের ভিত্তিতে, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা বলে খবর । তবে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছে ৷ ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত সরকারি কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠছে ৷
বুথ লেভেল অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ ভোটার তালিকা সংশোধন, শুনানি ও যাচাইয়ের মতো কাজ করতে গিয়ে বিএলও-দের সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হতে হয় । সেই পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা প্রশাসনের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীর উপর হামলা, কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া এবং অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হতে পারে ।
এসআইআর শুনানিতে সাংসদকে তলব
এদিকে, এসআইআর শুনানিতে তলব করা হয়েছে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারকে ৷ সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ ও তথ্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁকে । নির্ধারিত দিনে শুনানিতে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়েছে সাংসদকে ৷
উল্লেখ্য, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল কয়েকবার সিইও দফতরে যায় ৷ সেই দলে ছিলেন সাংসদ বাপি হালদার । শুনানি নোটিশ পাওয়ার পর রবিবার নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি । এসআইআরের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মথুরাপুরের সাংসদ ৷ তিনি বলেন, "আমাদের বেশ কয়েকজন সাংসদকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে । যেখানে কম্পিউটারের মাউসের একটি ক্লিকে জনপ্রতিনিধিদের সমস্ত তথ্য জানা যায়, সেখানে এগুলি করা হচ্ছে কেন ? শুধুমাত্র ভয় দেখাতে ।" তাঁর অভিযোগ, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করতে চাইছে কমিশন । সাংসদ আরও বলেন, "তৃণমূলকে এই ভাবে হয়রান করতে পারবে না । চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা প্রস্তুত ।"
সম্প্রতি মথুরাপুর-সহ ডায়মণ্ড হারবার, জয়নগর ও মগরাহাট এলাকায় এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য-রাজনীতি ৷ একাধিক জায়গায় রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিও করা হয় । এই আবহে একজন সাংসদকে হেয়ারিংয়ের নোটিশ পাঠানোয় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ।