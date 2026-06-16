ডুয়ার্সের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে ফের চালু হতে পারে প্রবেশমূল্য, ইঙ্গিত বনমন্ত্রীর

ডুয়ার্সের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে ফের চালু হতে পারে প্রবেশমূল্য, ইঙ্গিত বনমন্ত্রীর
গত বছর আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাজ্যে বনাঞ্চলে প্রবেশের মূল্য তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : June 16, 2026 at 6:35 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 16 জুন: ফের চালু হতে পারে জঙ্গলে প্রবেশমূল্য ! ডুয়ার্সের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের ফের কাটতে হবে টিকিট ৷ মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যায় অনুষ্ঠিত এক রিভিউ বৈঠকে যোগ দিয়ে এমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ।
আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানান, গত সরকারের আমলে জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়ায় সিদ্ধান্তে বন দফতরের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "তুঘলকি সিদ্ধান্ত নিয়ে বনে প্রবেশের মূল্য মকুব করে দেওয়া হয়েছিল। বনকর্তারা এই ফি চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। তারপর আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷"
তাঁর দাবি, গত সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে যেমন বনদফতরের রাজস্ব আদায় কমেছে, তেমনই বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের প্রাপ্য আর্থিক লভ্যাংশ দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে ৷ তিনি আরও জানান, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তুলে ধরবেন।
2025 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠকে এসে সারা রাজ্যে পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের কোনও প্রবেশ মুল্য নেওয়া যাবে না-বলে জানিয়েছিলেন ৷ এরপর থেকেই পর্যটকদের বিনা টিকিটে প্রবেশের ব্যবস্থা চালু হয়। বনদফতর একাংশের মতে এর ফলে রাজস্ব ঘাটতি তৈরি হয়, যা বন সংরক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে প্রভাব ফেলেছে ৷ গত সরকারের এই সিদ্ধান্তে এক বছরে বন দফতরের প্রায় 15 কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৷ সেই প্রবেশ মূল্য ফের চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন বনকর্তারা। বনকর্তাদের এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী।
জানা গিয়েছে অনলাইনে পুনরায় টিকিট ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হবে এবং তাঁর অনুমোদনের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রবেশ মুল্য কত টাকা করা হবে ৷ একই সঙ্গে বনমন্ত্রী জানান, বক্সাতে বাঘ আনা হবে। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ এখানে জল মহিষ আনারও পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান তিনি ৷