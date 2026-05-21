গ্রেফতারি আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন অদিতি-দেবরাজের

গ্রেফতারি আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন অদিতি-দেবরাজের
বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে৷ আগামী 8 জুন শুনানি হতে পারে৷
Published : May 21, 2026 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 21 মে: আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি ও তাঁর স্বামী তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী 8 জুন এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। তবে তার আগেই আগামিকাল বৃহস্পতিবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতে পারে জরুরি শুনানির আবেদন নিয়ে।
হিসেব বর্হিভূত সম্পত্তির অভিযোগ আগেই উঠেছে তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এই দম্পতি।
মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী আকাশদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আইন বর্হিভূত সম্পত্তির অভিযোগে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গত 28 এপ্রিল একটা অভিযোগ থানায় দায়ের করেছিলেন তরুণজ্যোতি তিওয়ারি (রাজারহাট-গোপালপুরের বর্তমান বিধায়ক, সেই সময় ওই আসনের বিজেপি প্রার্থী)। সরকার পরিবর্তন হতেই সেটাকে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করেছে থানা। সেজন্য আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন দু’জনেই। আজ সকালে আমরা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে বিষয়টা উল্লেখ করেছিলাম। আগামিকাল বিচারপতি মামলাটি শুনানি করতে পারেন।’’
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে গত 4 মে দেড় দশকের তৃণমূল জমানা শেষ হয়ে গিয়েছে৷ এরাজ্যে প্রথমবারের জন্য সরকার গড়েছে বিজেপি৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তৃণমূলের আমলে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে, সেই সময় পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে থাকলে, এখন সেই অভিযোগ করা হবে৷ ফলে রাজ্যজুড়ে একাধিক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার হতে দেখা গিয়েছে৷ কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ তথা কলকাতা পুরনিগমের চেয়ারপার্সন মালা রায়, কসবার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ খানকে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিতে দেখা গিয়েছে৷
এই পরিস্থিতিতে গ্রেফতারির আশঙ্কা নিয়ে একেবারে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন দেবরাজ চক্রবর্তী ও অদিতি মুন্সি৷ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর যে তৃণমূলের যে সব নেতাদের বিরুদ্ধে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিল, সেই তালিকায় নাম রয়েছে দেবরাজ চক্রবর্তীরও৷ রাজারহাট এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে৷
নিয়োগ দুর্নীতিতেও তাঁর নাম জড়ায়৷ তাঁকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করে৷ তাঁর বাড়ি-সহ একাধিক ঠিকানায় সিবিআই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে৷ এখন দেখার কলকাতা হাইকোর্ট দেবরাজ ও তাঁর স্ত্রী অদিতিকে আগাম জামিন দেয় কি না!