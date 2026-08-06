চা-পাতায় বিষের আতঙ্ক, উত্তরবঙ্গে দিশেহারা চাষিরা ! সমাধানের খোঁজে জরুরি বৈঠক
নিষিদ্ধ কীটনাশক বিতর্কে বিপাকে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিরা, সচেতনতার বার্তা জলপাইগুড়ির বৈঠকে ! 'শুধু চাষিকে দোষী করলে হবে না, খুঁজতে হবে সমস্যার আসল উৎস' ৷
Published : August 6, 2026 at 5:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অগস্ট: কাঁচা চা-পাতায় নিষিদ্ধ কীটনাশকের উপস্থিতি ঘিরে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে তৈরি হওয়া সংকট এখনও পুরোপুরি কাটেনি । সেই আবহেই ক্ষুদ্র চা-চাষিদের একাংশকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে জরুরি বৈঠক করল চাষিদের সংগঠন । বৈঠক থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল, কোনও পরিস্থিতিতেই নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না । একই সঙ্গে শুধু ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না বলেও মত প্রকাশ করেন উপস্থিত চাষিরা । তাঁদের দাবি, কাঁচা চা-পাতায় নিষিদ্ধ রাসায়নিকের উৎস কোথায়, তা খুঁজে বের করতে হবে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ।
জলপাইগুড়ি ক্লাবে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র চা-চাষিরা উপস্থিত ছিলেন । সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কীভাবে চা-শিল্পকে সংকটের হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং চাষিদের আর্থিক ক্ষতি রোধ করা যায়, তা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয় ।
কীভাবে শুরু হল বিতর্ক ?
গত 27 জুলাই কাঁচা চা-পাতার নমুনা পরীক্ষায় নিষিদ্ধ কীটনাশকের উপস্থিতির অভিযোগ সামনে আসার পর উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ (Bought Leaf) ফ্যাক্টরি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা পাতা কেনা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় । ফ্যাক্টরিগুলির তরফে জানানো হয়, MRL (Maximum Residue Limit) পরীক্ষার সন্তোষজনক রিপোর্ট ছাড়া আর কোনও কাঁচা চা পাতা গ্রহণ করা হবে না ।
এর জেরে কার্যত বিপর্যয়ের মুখে পড়েন হাজার হাজার ক্ষুদ্র চা-চাষি । প্রতিদিন তোলা কাঁচা পাতা বিক্রি করতে না পেরে অনেকেরই বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় । কারণ চা-পাতা দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় না। ফলে পাতা না বিকোতে পারলে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় সাংসদের উদ্যোগে ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধি এবং বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকদের মধ্যে বৈঠক হয় । আলোচনার পর গত 3 অগস্ট থেকে আবার কাঁচা চা-পাতা কেনা শুরু করে অধিকাংশ ফ্যাক্টরি। তবে MRL পরীক্ষার বিষয়টি এখনও বহাল রয়েছে ।
চাষিদের প্রশ্ন, 'আমরা ব্যবহার না করলে বিষ এল কোথা থেকে?'
বুধবারের বৈঠকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, তাঁরা যদি নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারই না করেন, তা হলে পরীক্ষায় সেই রাসায়নিকের উপস্থিতি মিলছে কীভাবে ? চাষিদের একাংশের দাবি, নতুন করে পাতা সংগ্রহ শুরু হওয়ার পরেও কিছু নমুনায় নিষিদ্ধ কীটনাশকের উপস্থিতির অভিযোগ উঠছে। ফলে শুধু চাষিদের দায়ী করে সমস্যার সমাধান হবে না । বরং গোটা সরবরাহ শৃঙ্খল, ব্যবহৃত কৃষি উপকরণ এবং নমুনা পরীক্ষার পদ্ধতি- সব কিছু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ৷ তাঁদের বক্তব্য, সমস্যার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত না হলে ভবিষ্যতেও একই ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে ।
রফতানি ও বড় সংস্থার কড়া নজর
চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য নিরাপত্তার মানদণ্ড ক্রমশ কঠোর হচ্ছে । বড় চা সংস্থা ও প্যাকেটজাত চা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি কাঁচামালের গুণমান নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না । নিষিদ্ধ কীটনাশকের অভিযোগ উঠলে সেই চা কেনা থেকে তারা বিরত থাকে । ফলে সমস্যার প্রভাব শুধু ক্ষুদ্র চাষিদের আয়ের উপর নয়, গোটা চা শিল্পের বিশ্বাসযোগ্যতার উপরও পড়তে পারে ।
এই কারণেই ক্ষুদ্র চা-চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে । বৈঠকে উপস্থিত সকলকে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার, সঠিক মাত্রা মেনে স্প্রে করা এবং কৃষি দফতরের নির্দেশিকা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
'একসঙ্গে লড়াই করতে হবে'
জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগঠনের সহকারী সম্পাদক অসীম সরকার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক । তাই সমস্ত ক্ষুদ্র চা-চাষিকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে । তিনি বলেন, "আমরা সবাইকে স্পষ্ট জানিয়েছি, কোনও অবস্থাতেই নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না । আমরা নিজেরাও সেই নিয়ম মেনে চলি । কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি পরীক্ষায় নিষিদ্ধ কীটনাশকের উপস্থিতি ধরা পড়ে, তা হলে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতেই হবে । শুধু চাষিদের দোষারোপ করলে সমস্যার সমাধান হবে না ।"
তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চাষিদের সঙ্গে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে । চা-শিল্পের সুনাম রক্ষা এবং ক্ষুদ্র চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
চিন্তা কাটেনি
ফ্যাক্টরিগুলি আবার কাঁচা চা-পাতা সংগ্রহ শুরু করলেও ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উদ্বেগ এখনও কাটেনি । তাঁদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে আবার যদি নিষিদ্ধ কীটনাশকের অভিযোগ ওঠে, তবে একই ধরনের সংকট ফিরে আসতে পারে । তাই চাষিদের দাবি, প্রশাসন, পরীক্ষাগার, বটলিফ ফ্যাক্টরি এবং চাষি- সকলকে নিয়ে স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে । কারণ এই সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব পড়বে শুধু ক্ষুদ্র চা চাষিদের জীবিকায় নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি চা-শিল্পের উপরও ।