গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারির আশঙ্কা, যুদ্ধের আবহে লালবাজারের কড়া নজরদারি
সম্ভাব্য সংকটের কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থার দিকেও ঝুঁকছে প্রশাসন । পুলিশের একাধিক ব্যারাক ও ক্যান্টিনে গ্যাস সিলিন্ডারের বদলে ইনডাকশনের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে ।
কলকাতা, 12 মার্চ: আন্তর্জাতিক অস্থিরতার জেরে জ্বালানির বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়ছে । এই পরিস্থিতিতে অসাধু চক্র গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে শহরে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে পারে বলে কোনও কোনও মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ এমন পরিস্থিতি ঠেকাতে এবার সক্রিয় হল কলকাতা পুলিশ । সম্ভাব্য কালোবাজারি রুখতে গ্যাস ডিলার, গুদাম ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে লালবাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল সহ শীর্ষ আধিকারিকরা । সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শহরে গ্যাস সিলিন্ডারের স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রাখতে এবং কোনও ধরনের বেআইনি মজুত রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের এক আধিকারিক জানান, এই মুহূর্তে স্থানীয় থানাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাদা পোশাকে পুলিশের বিশেষ দল গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা, ডিলার এবং গুদামগুলির উপর নজর রাখছে । কোথাও কোনও অনিয়ম বা অতিরিক্ত মজুতের অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
লালবাজার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শহরের প্রতিটি ডিভিশনের ডিসিদের এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে । তাঁদের অধীনস্থ থানাগুলিকেও বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদাম ও ডিলারদের স্টক নিয়মিত খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নির্ধারিত অর্ডারের বাইরে সিলিন্ডার পাচার হচ্ছে কি না কিংবা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে কি না, তাও নজরে রাখছেন আধিকারিকরা ।
পুলিশের নজর রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে । বাড়িতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত রান্নার গ্যাস কোনও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কারণ বহু ক্ষেত্রে গৃহস্থালির সিলিন্ডার বেআইনিভাবে রেস্তোরাঁ বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে । এমন ঘটনা ধরা পড়লে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে পুলিশ ।
এদিকে, সম্ভাব্য সংকটের কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থার দিকেও ঝুঁকছে পুলিশ প্রশাসন । সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের একাধিক ব্যারাক ও ক্যান্টিনে ধীরে ধীরে গ্যাস সিলিন্ডারের বদলে ইনডাকশন চুলার ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে । এতে গ্যাসের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।
সব মিলিয়ে জ্বালানির বাজারে অনিশ্চয়তার এই সময়ে যাতে শহরে কৃত্রিম গ্যাস সংকট তৈরি না হয় এবং সাধারণ মানুষ সমস্যায় না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই লালবাজারের এই বিশেষ নজরদারি অভিযান শুরু হয়েছে ।
