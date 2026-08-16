সিজেপি সমর্থকের বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ! ইন্দাসে বিজেপি নেতা-সহ গ্রেফতার 8

সিজেপি সমর্থকের বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ! ইন্দাসে বিজেপি নেতা-সহ গ্রেফতার 8
দিল্লির আন্দোলন থেকে গ্রামে ফিরে স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে সরব হওয়ায় বাড়িতে হামলার অভিযোগ ৷ ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন সিজেপি সাপোর্টারের বাবা ৷
Published : August 16, 2026 at 6:42 PM IST
বাঁকুড়া ও বর্ধমান, 16 অগস্ট: দিল্লির আন্দোলন থেকে গ্রামে ফিরে স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র কর্মী শেখ হাফিজ । অভিযোগ, তার পরেই তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী । হাফিজকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককেও লাঠি, রড ও শাবল দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয় । গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি থাকা মাফিকের শনিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে । সেই ঘটনাতেই রবিবার ইন্দাসে এক স্থানীয় বিজেপি নেতা-সহ আট জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের স্ত্রী হাসিনা বেগম রবিবার দুপুরে ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর-এ নাম থাকা পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন-সহ মোট আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতেরা হলেন শেখ আজাদ, শ্রীকান্ত মাঝি, প্রশান্ত রুইদাস, রোহিত মাঝি, বাবলু মাঝি, সন্তু মাঝি, টিঙ্কু কেওড়া এবং অষ্টম মাঝি । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে অষ্টম মাঝি স্থানীয় বিজেপি নেতা হিসাবে পরিচিত ।
ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, হামলা, নৃশংস ভাবে মারধর, সম্পত্তি নষ্ট করা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় ধারায় মামলা করেছে পুলিশ । রবিবার ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে হাজির করিয়ে তিনজনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয় ।
বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন, "রবিবার দুপুরে অভিযোগ পেয়েছি । অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনায় যুক্ত মোট আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে । আরও অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
ঘটনার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগে । গত 19 জুলাই দিল্লিতে সিজেপির একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন হাফিজ । তাঁর দাবি, পরের দিন রাজীব চকে তাঁকে আটকে দেওয়া হয় । সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে । আহত অবস্থায় দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে 27 জুলাই গ্রামে ফেরেন হাফিজ ।
গ্রামে ফেরার পর দিল্লির আন্দোলনের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছিলেন তিনি । অভিযোগ, সেই পোস্টগুলি স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের নজরে আসে । সিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি হাফিজের । পরিস্থিতি বুঝে কিছুদিন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করাও বন্ধ করে দেন তিনি ।
এর মধ্যেই সিজেপির 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচির অংশ হিসাবে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নিয়ে সরব হন হাফিজ । গত 12 অগস্ট স্কুলে পানীয় জল, বাথরুম-সহ একাধিক সমস্যা নিয়ে প্রধান শিক্ষক কাশীনাথ দে-র সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি । হাফিজের বক্তব্য ছিল, তিনি নিজেও ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন । তাই স্কুলের সমস্যাগুলি প্রশাসনের নজরে এনে সমাধানের চেষ্টা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ।
অভিযোগ, স্কুলে যাওয়ার পরের রাতেই হাফিজের বাড়িতে হামলা হয় । হাফিজের দাবি, এক দল দুষ্কৃতী লাঠি, রড ও শাবল নিয়ে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় । কোনওক্রমে বাড়ির ভিতরে ঢুকে প্রাণে বাঁচেন তিনি । কিন্তু হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পাননি তাঁর বাবা মাফিক । তাঁকে ধরে বেধড়ক মারধর করা হয় । পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে গুরুতর আহত অবস্থায় মাফিককে উদ্ধার করে ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় । অবস্থার অবনতি হলে 15 অগস্ট তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয় । সেখানেই শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয় ।
মাফিকের মা জাহানারা বেগমের অভিযোগ, "আমার নাতি দিল্লিতে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল । সে কারণেই বিজেপির লোকেরা নাতিকে মারতে আসে, আমার ছেলে বাধা দিলে ওকে পিটিয়ে মেরেছে । আমি প্রত্যেকের কঠোর শাস্তি চাই ।" নিহতের স্ত্রী হাসিনারও দাবি, ‘‘হামলায় যারা জড়িত, প্রত্যেকের কঠোরতর শাস্তি চাই ।"
অন্য দিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । বাঁকুড়ার বিজেপি নেতা জীবন চক্রবর্তী বলেন, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই । পুলিশি তদন্তেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে তাঁর দাবি ।
রবিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিজেপির যোগের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, "এরা সবাই দুষ্কৃতী। এখানে বিজেপির কোনও ব্যাপার নেই । আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে ।" তাঁর বক্তব্য, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে ৷
ঘটনার পর হাফিজের পাশে দাঁড়িয়েছে সিজেপি। রবিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দেদীপ্য গঙ্গোপাধ্যায় । পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে দলের তরফে ।
এখন তদন্তকারীদের সামনে মূল প্রশ্ন, স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে হাফিজের সরব হওয়া এবং সামাজিক মাধ্যমে তাঁর কার্যকলাপই কি হামলার নেপথ্যে ছিল ? নাকি এর পিছনে রয়েছে পুরনো কোনও রাজনৈতিক বিরোধ ? ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের অগ্রগতিতেই তার উত্তর মিলবে বলে মনে করছে পুলিশ ।