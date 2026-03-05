হোলির রাতে শুট-আউটে মৃত কিশোর, গণপিটুনিতে নিহত অভিযুক্তের বাবা
মূল অভিযুক্ত-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আটক করা হয়েছে আরও কয়েকজনকে ৷
Published : March 5, 2026 at 8:03 PM IST
মালদা, 5 মার্চ: হোলির রাতে গুলি চালনার ঘটনা ঘটল মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রামে ৷ মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরের ৷ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও এক কিশোর-সহ মোট আটজন ৷ তাঁরা সবাই বর্তমানে মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন ৷ এদিকে, ঘটনার পর ক্ষিপ্ত জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনার মূল অভিযুক্তের বাবার ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী ৷ ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আটক করা হয়েছে আরও কয়েকজনকে ৷
গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মথুরাপুর গ্রামের কাহার পাড়ায় ৷ স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অল্পবয়সি ছেলেদের সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে গতকাল রাতে ঝামেলা বাঁধে দুই পরিবারের ৷ একসময় স্থানীয় রেশন ডিলার সমীর দাশগুপ্তর ছেলে, 16 বছর বয়সি সময় দাশগুপ্ত ঘর থেকে তাঁর বাবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক নিয়ে এসে গুলি চালিয়ে দেয় ৷ ছররা গুলি লাগে অনেকের শরীরে ৷
স্থানীয় মানুষজন আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি প্রথমে স্থানীয় মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল, পরবর্তীতে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যান ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় 11 বছর বয়সি সমর রজকের ৷ সেই খবর এলাকায় পৌঁছতেই উন্মত্ত জনতার রোষ আছড়ে পড়ে সমীরবাবুদের উপর ৷ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সময় ৷ ক্ষিপ্ত জনতার গণপিটুনির স্বীকার হন তাঁর বাবা সমীর ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সমীরকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যালে পাঠালে চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেন ৷
এই ঘটনায় মালদা মেডিক্যালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ ঘিসু রজক (35), সিন্টু রজক (27), কালু রজক (40), বিষ্ণু রজক (19), দীপালি রজক (28), অরুণ মণ্ডল (45), তাপসী রজক (38) ও সম্রাট মাহারা (12)৷ আহতদের মধ্যে অরুণ ও সমীর রেশন দোকানেরই কর্মী ৷ মেডিক্যালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে ৷ তবে প্রত্যেকে এখন স্থিতিশীল ৷ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ৷
এলাকার বাসিন্দা নয়ন মাহারা বলছেন, “গতকাল হোলিতে দু’পক্ষই মদ্যপান করে নেশার ঘোরে ছিল ৷ বাইক চালানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় ৷ রেশন ডিলার সমীর দাশগুপ্তর ছেলে সবাইকে মারধর শুরু করে ৷ এলাকার লোকজন তাকে তাড়া করে ৷ তাড়া খেয়ে সে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় ৷ এর প্রতিবাদে মানুষজন ডিলারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ৷ একসময় ডিলারের ছেলে ঘর থেকে বন্দুক বের করে গুলি চালাতে শুরু করে ৷ অন্তত তিনটি গুলি চালায় ৷ ছররা গুলিতে অনেকে আহত হয় ৷ আমরাই সবাইকে উদ্ধার করে মালদা পাঠাই ৷ পরে পুলিশ এসে ডিলারের ছেলেকে গ্রেফতার করে ৷ আমরা চাই, ওর কঠোর শাস্তি হোক ৷ গুলিতে 11 বছর বয়সি সমরের মৃত্যুর খবর পেয়ে মানুষজন উত্তেজিত হয়ে পড়ে ৷ তারা ডিলারের বাড়ি ভাঙচুর শুরু করে দেয় ৷ জনতার মারে ডিলারও মারা গিয়েছে ৷”
বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “গতকাল মানিকচকের মথুরাপুরে একটি গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছে ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে অভিযুক্তের বাবার ৷ এই ঘটনায় দু’পক্ষের তরফে দুটি অভিযোগ মানিকচক থানায় দায়ের হয়েছে ৷ তার ভিত্তিতে দুটি মামলা রুজু করে পুলিশি তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷”