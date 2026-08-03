পৈতৃক সম্পত্তি নিজের নামে না-পেয়ে আড়াই বছরের শিশুপুত্রকে খুন ! গ্রেফতার বাবা
স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রসেনজিৎ নিয়মিত কাজ করতেন না। মদ্যপান ও জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই নেশার খরচ জোগাতে অতীতে পরিবারের সম্পত্তির একাংশ বিক্রিও করেছিলেন ।
Published : August 3, 2026 at 2:55 PM IST
বাদুড়িয়া, 3 অগস্ট: শিশুর বয়স মাত্র আড়াই বছর । এখনও ঠিক করে নিজের নামটুকুও বলতে শেখেনি । সেই শিশুকেই নিজের হাতে গলা টিপে খুন করার অভিযোগ উঠল জন্মদাতা বাবার বিরুদ্ধে ! উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার এই ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা এলাকা । প্রতিবেশীদের চোখে এখনও ভাসছে নিষ্পাপ শিশুটির মুখ । আর সেই মুখই এখন শোক আর ক্ষোভের প্রতীক হয়ে উঠেছে ।
মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়া পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডে । মৃত শিশুর নাম অরিজিৎ সরকার । বয়স মাত্র দু'বছর ছ'মাস । পরিবারের অভিযোগ, পৈতৃক সম্পত্তি তাঁর নামে না লিখে তাঁর ছেলের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে শিশুপুত্রকে গলা টিপে খুন করেছেন বাবা প্রসেনজিৎ সরকার । ঘটনার পর পালানোর চেষ্টা করলেও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রসেনজিৎ দীর্ঘদিন কোনও নিয়মিত কাজ করতেন না । মদ্যপান ও জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়েছিলেন । সেই নেশার খরচ জোগাতে অতীতে পরিবারের সম্পত্তির একাংশ বিক্রিও করেছিলেন বলে অভিযোগ । পরে অবশিষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি যাতে আর হাতছাড়া না হয়, সেই কারণেই প্রসেনজিতের বাবা সেটি ছেলের নামে না লিখে নাতি অরিজিতের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন । পরিবারের অভিযোগ, সেই সিদ্ধান্তই অভিযুক্তের ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে ।
স্থানীয়দের আরও দাবি, এটাই প্রথম নয় । এর আগেও সম্পত্তি নিয়ে অশান্তির জেরে শিশুটির উপর হামলার চেষ্টা করেছিলেন প্রসেনজিৎ । অভিযোগ, তখন পরিবারের লোকজন বাধা দেওয়ায় শিশুটি প্রাণে বেঁচে যায় । সেই ঘটনায় প্রসেনজিৎ গ্রেফতারও হয়েছিলেন এবং কয়েক মাস জেল খেটে পরে জামিনে মুক্তি পান । কিন্তু তাতেও তাঁর আচরণে কোনও পরিবর্তন আসেনি বলে দাবি পরিবারের ।
পরিবারের অভিযোগ, রবিবার সকালে বাড়ির অন্য সদস্যদের চোখ এড়িয়ে শিশুপুত্রকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করেন প্রসেনজিৎ । কিছুক্ষণ পর বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন । খবর দেওয়া হয় বাদুড়িয়া থানায় । পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে রুদ্রপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
ঘটনার পর অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের । কিন্তু এলাকাবাসী তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন । পরে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে । পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । বাড়িটিও আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর ।
প্রতিবেশী বিকাশ মণ্ডল বলেন, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি শিশুটি নিথর পড়ে রয়েছে । পুলিশকে খবর দিই । প্রসেনজিৎ দীর্ঘদিন ধরে মদ খেত এবং সম্পত্তি বিক্রি করত । দাদু নাতির নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার পর থেকেই ও ক্ষুব্ধ ছিল বলে শুনেছি । এর আগেও শিশুটির উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল । আমরা চাই, দোষী হলে ওর কঠোরতম শাস্তি হোক ।"
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক অশান্তি ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধের দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
বাদুড়িয়ার এই ঘটনা আবারও সামনে এনে দিল পারিবারিক বিবাদের এক ভয়াবহ পরিণতি । যে শিশুর নামে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন দাদু, সেই শিশুর জীবনই শেষ করে দিল জন্মদাতা বাবা ! এমন অভিযোগে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা । এখন তদন্ত শেষ হলে তবেই স্পষ্ট হবে, এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী ঘটেছিল ।