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নিউটাউনে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক মা

নিউটাউনের নতুনপুকুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ ৷ ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে।

NEWTOWN FATHER AND SON KILLED
নিউটাউনে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 5:55 PM IST

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নিউটাউন, 21 জুলাই: দিনে-দুপুরে রক্তারক্তি কাণ্ড নিউটাউনের নতুনপুকুর এলাকায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন একই পরিবারের তিন সদস্য। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মধ্যে দু' জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের টেকনোসিটি থানার পুলিশ। জমি ও পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই সংঘর্ষ বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউটাউনের নতুনপুকুর এলাকায় জমি এবং পারিবারিক বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ সেই বিবাদ চরম আকার নেয়। দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়, যা দ্রুত হাতাহাতি এবং পরবর্তীতে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় । অভিযোগ, চন্টু মিস্ত্রি এবং মিন্টু মিস্ত্রি আচমকাই ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপর পক্ষ বাপি মিস্ত্রি, হোসনেয়ারা বিবিদের উপর চড়াও হয় ৷ অভিযুক্তরা এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে তাদের ৷

নিউটাউনে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

এই হামলায় গুরুতর জখম হন বাপি মিস্ত্রি, তাঁর মা হোসনেয়ারা বিবি এবং বাবা মোজাফফর মিস্ত্রি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যদিও কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বাবা ও ছেলে দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন ৷ বাপি মিস্ত্রির মা হোসনেয়ারা বিবি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন বলে হাসপাতাল সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টেকনোসিটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্য়ায়ও। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত চন্টু মিস্ত্রি ও মিন্টু মিস্ত্রিকে আটক করেছে।

পার্থমিকভাবে পুলিশের অনুমান জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ যদিও আটক করে দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনার পর থেকে গোটা নতুনপুকুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে টেকনোসিটি থানার পুলিশ।

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FATHER AND SON KILLED
NEWTOWN KILLED
নিউটাউনে বাবা ছেলের মৃত্যু
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NEWTOWN FATHER AND SON KILLED

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