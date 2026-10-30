চোরবাগান-কাণ্ডে মৃত বাবা-ছেলে ! বিহারের পরিবারকে 50 লক্ষ অর্থ সাহায্য শুভেন্দুর
Chorbagan Stampede Incident: সরকারের তরফে মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের হাত দিয়ে ওই আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
Published : October 30, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: কলকাতার চোরবাগানে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার । ওই ঘটনায় প্রাণ হারানো বিহারের মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা বাবা ও ছেলের পরিবারের জন্য মোট 50 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য পাঠাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । নিহত দু’জনের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য 25 লক্ষ টাকা করে দুটি পৃথক চেক পাঠানো হচ্ছে । শোকসন্তপ্ত পরিজনদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভিডিয়ো কলে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী । সরকারের তরফে মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের হাত দিয়ে ওই আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
সম্প্রতি চোরবাগানের ভয়াল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান মোট 19 জন । সেই তালিকায় রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন 17 জন । দুর্ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সেই 17টি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছিলেন । তবে ওই বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ভিনরাজ্যের দুই জন । তাঁরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে । জীবিকার টানে বিহারের মুজফ্ফরপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা । পরিবারের দুই প্রধান রোজগেরে মানুষকে এক নিমেষে হারিয়ে কার্যত অথৈ জলে পড়েছে উত্তর বিহারের ওই পরিবারটি । তাঁদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেন ।
প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেন । স্বজনহারাদের সান্ত্বনা দিয়ে তিনি জানান, রাজ্য সরকার এই চরম দুঃসময়ে তাঁদের পাশে রয়েছে । পরিজনদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি । এর পরেই নিহত বাবা ও ছেলের জন্য 25 লক্ষ টাকা করে মোট 50 লক্ষ টাকার দুটি চেক মঞ্জুর করা হয় । সেই চেক দুটি তুলে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় মন্ত্রী উমেশ রাইকে ।
চেক হাতে পেয়ে মন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, “মৃত বাবা ও ছেলের পরিবারের জন্য 25 লক্ষ টাকা করে মোট 50 লক্ষ টাকার দুটি ক্ষতিপূরণের চেক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পক্ষ থেকে আমার হাতে পাঠিয়েছেন, যাতে তা শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় ।” তিনি আরও জানান, একই পরিবারের দুই সদস্যকে হারানোর যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । এই চরম দুর্দিনে ভিনরাজ্যের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিয়েছেন । প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত এই চেক বিহারে পাঠিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।