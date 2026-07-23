পরপর কন্যাসন্তান, দু'মাসের শিশুকে মেরে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বাবা ও দাদু
প্রতিবেশীদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ যদিও পরিবারের দাবি, শিশুটি আগেই মারা গিয়েছিল ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 23, 2026 at 8:46 AM IST
জগদ্দল, 23 জুলাই: পরপর দুই কন্যাসন্তান হওয়ায় দু'মাসের শিশুকে মেরে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাবা ও দাদুর বিরুদ্ধে । বুধবার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মামুদপুরে । অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মাটি খুঁড়ে শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার করে ব্যারাকপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, জগদ্দলের মামুদপুর পঞ্চায়েতের দেবক বড়পুকুর এলাকায় অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি । বিয়ের পর প্রথমবার সমাপ্তি সন্তানসম্ভবা হলে পরিবারের লোকেরা পুত্রসন্তান হবে বলে আশা করেছিলেন । কিন্তু সমাপ্তির কন্যাসন্তান হয় । দু'বছর পর সমাপ্তি ফের সন্তানসম্ভবা হন । পরিবারের লোকেরা ফের পুত্রসন্তানের দাবি করেন । কিন্তু দ্বিতীয়বারও সমাপ্তি কন্যাসন্তান প্রসব করেন । তাতে ক্ষুব্ধ পরিবারের লোকেরা হাসপাতালে মা ও সন্তানকে কেউ দেখতে যাননি ।
সমাপ্তির দ্বিতীয় সন্তানের বয়স প্রায় দু'মাস । গত দু'-তিনদিন ধরে শিশুটি অসুস্থ ছিল বলে পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন । বুধবার সকালে গ্রামে রটে যায় দু'মাসের শিশুকন্যাকে মেরে বাড়ির পাশে জঙ্গলে পুঁতে দিয়েছেন তার বাবা ও দাদু । বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা সোচ্চার হন । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে । মৃত শিশুর দাদু বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ওই জঙ্গলে যায় । সেখানে অপূর্ব ও বিকাশ শিশুকন্যাকে কোথায় পোঁতা হয়েছে পুলিশকে তা দেখিয়ে দেন । এরপর মাটি খুঁড়ে ওই শিশুকন্যার দেহ তুলে ময়নাতদন্তের জন্য ব্যারাকপুর মহাকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ ।
এই ঘটনায় প্রতিবেশী চন্দ্রানী মণ্ডল বলেন, "সকালবেলা খবর পেলাম বাচ্চাটিকে মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে তার বাবা ও দাদু । বিষয়টি নিয়ে আমরা জানতে গিয়েছিলাম । কিন্তু তাঁরা আমাদের জানান, শিশুকন্যাটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে । যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে পরিবারের লোকেরা প্রতিবেশীদের না জানিয়ে তড়িঘড়ি মাটিতে পুঁতে দিলেন কেন ? আমরা চাই, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করুক । ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা ও দাদুকে পুলিশ গ্রেফতার করুক ।"
মৃত শিশু কন্যার মা সমাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "আমার মেয়ে দু'তিন দিন ধরে অসুস্থ ছিল । আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ওর শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে । শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নিচ্ছে না । আমি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম । কিন্তু আমার স্বামী ও শ্বশুরমশাই তাতে রাজি হননি । তড়িঘড়ি তাঁরা দু'জন আমার কোল থেকে মৃত মেয়েকে নিয়ে বাড়ির পাশে জঙ্গলে পুঁতে দিয়েছেন ।"
প্রতিবেশীদের অভিযোগ সম্পর্কে সমাপ্তির বক্তব্য, "প্রতিবেশীরা বলছেন, আমরাই নাকি শ্বাসরোধ করে মেয়েকে মেরে ফেলেছি । অভিযোগ সত্যি নয় । কোনও মা তাঁর দু'মাসের শিশু সন্তানকে মেরে ফেলতে পারেন না ।" যদিও বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃত শিশুকন্যার দাদু বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ।