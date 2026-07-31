মেলেনি আবাস যোজনার বরাদ্দ ! মগরায় বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি ভেঙে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

মেলেনি আবাস যোজনার বরাদ্দ ! মগরায় বৃষ্টিতে মাটির বাড়ি ভেঙে মৃত্যু বাবা-মেয়ের
আবাস যোজনার পুরো টাকা না-মেলায় অর্ধসমাপ্ত ছিল বাড়ি ৷ বাধ্য হয়ে মাটির বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে থাকছিলেন ব্যক্তি ৷
Published : July 31, 2026 at 2:38 PM IST
মগরা, 31 জুলাই: আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দ হলেও মেলেনি পুরো টাকা ৷ অর্থের অভাবে নতুন ঘরের কাজও শেষ হয়নি ৷ তাই মাটির ঘরেই বসবাস ৷ টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল বাবা ও মেয়ের ৷ মৃতদের নাম গৌর মালিক (56) এবং মাম মালিক (12) ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি হুগলি জেলার মগরার গজঘণ্টা মালিক পাড়া এলাকার ৷ গৌর মালিক পেশায় সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন ৷ মগরা থানার পুুলিশ দু’জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত 2টো নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা ৷ তাঁরা বাইরে বেরিয়ে দেখেন গৌর মালিকের মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে ৷ স্থানীয়রাই রাতে উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷ এরপর খবর দেওয়া হয় মগরা থানায় ৷ পুলিশ এসে পুরোদমে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে গৌর এবং তাঁর মেয়ের দেহ উদ্ধার হয় ৷
মেয়েকে নিয়ে মাটির ঘরেই থাকতেন গৌর ৷ তাঁর এক ছেলে কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন ৷ অভিযোগ, মগরা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গৌরের নামে আবাস যোজনার বাড়ি বরাদ্দ হয়েছিল ৷ কিন্তু, আবাসের বাড়ি তৈরির পুরো টাকা তিনি পাননি ৷ তাই পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করাতে পারেননি গৌর বাধ্য হয়ে মাটির বাড়িতেই বসবাস করছিলেন ৷ গত তিন-চারদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে সেই মাটির বাড়ির দেওয়াল কমজোর হয়ে ভেঙে পড়ে এবং বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয় ৷
অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে তাঁর নামে আবাস যোজনার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল মগরা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৷ কিন্তু, প্রথম কিস্তির টাকা দিতে গড়িমসি করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের তরফে ৷ শেষমেশ টাকা হাতে পেলেও, তা পুরো ছিল না-বলে অভিযোগ ৷ তবে, সেই টাকা দিয়েই কোনওমতে কাজ শুরু করলেও, দ্বিতীয় ধাপের টাকা আর হাতে পাননি এই প্রৌঢ় ৷ ফলে অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই থেকে যায় আবাস যোজনার বাড়ি ৷
মৃতের ছেলে প্রসেনজিৎ মালিক বলেন, "প্রতিবেশীরা ফোন করে জানায় দুর্ঘটনার কথা ৷ গত পরশু বাবার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা হয়েছিল ৷ রবিবারে বাড়ি গিয়ে কিছু টাকা দিয়ে আসার কথাও বলেছিলাম ৷ প্রতি রবিবার বাড়ি আসি ৷ যখন যেমন পাই, সেরকম কাজ করি ৷ 10-12 বছর ধরে বাইরে আছি ৷ বাবাকে বলেছিলাম দেয়ালটা ফেলে দিয়ে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিতে ৷ কিন্তু, বাবা আমার কথা শোনেনি ৷ তাই এই দুর্ঘটনা ঘটল ৷"