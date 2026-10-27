চোরবাগান থেকে শিক্ষা, দর্শকদের সুরক্ষায় বাড়তি সতর্কতা ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটির

চোরবাগান থেকে শিক্ষা, দর্শকদের সুরক্ষায় বাড়তি সতর্কতা ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটির
Fatakeshto Kali Puja: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মতো ঘটনা যেন না ঘটে । সতর্ক ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটি । প্রতিবেদন মনোজিৎ দাসের ।
Published : October 27, 2026 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: প্রথম সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে বিপুল ভিড়ে দর্শনার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় ম্লান হয়ে গিয়েছে উৎসবের আলো । প্রাণ গিয়েছে 19 জনের ৷ সেই ঘটনার পর এবার দর্শকদের নিয়ে সতর্ক কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা কালীপুজো কমিটি ফাটাকেষ্ট নব যুবক সংঘ ।
শহরের জনপ্রিয় ও বিখ্যাত এই ফাটাকেষ্টর কালীপুজো দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ । চোরবাগানের আবহে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে নজর দিচ্ছে ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটি । অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মণ্ডপ থেকে বেরনোর গেটের মাপ আরও বাড়ানো হয়েছে ।
খুঁটি পুজোর পর শুরু হয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। 15 ফুট সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে হয় এই কালীপুজো । এই পুজোয় মা কালীর দর্শন করতে কখনও এসেছেন মহানায়ক উত্তম কুমার, কখনও বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে নামজাদা ব্যক্তিত্বরা ।
এই মণ্ডপ ও মায়ের প্রতিমা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন ভক্তরা। দর্শকদের ঢল থাকে রাতভর । অন্যান্য বছরগুলিতে গতানুগতিকতা অবলম্বন করে হচ্ছিল প্রতিমা ও মণ্ডপ । বিগত বছরে প্রতিমা শিল্পী পরিবর্তন নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে ।
2025 সাল থেকেই কুমোরটুলি খ্যাতনামা শিল্পী মিন্টু পাল এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন । আগামী বুধবার সকালে মিন্টু পালের স্টুডিয়ো থেকে মণ্ডপে আসবে এই বছরের ফাটাকেষ্ট নব যুবক সংঘের মা কালীর প্রতিমা । ঐতিহ্যের জন্যই এই পুজো দেখতে ভিড় হয় প্রতি বছর । এবার সেই ভিড়ের দিকেই বেশি নজর পুজো কমিটির ।
পুজো কমিটির সহ সম্পাদক ধনঞ্জয় ধর বলেন, "এই বছর আমাদের পুজোর 69তম বর্ষ । শনিবার পুজোর উদ্বোধন । আগামী বুধবার প্রতিমা আসবে মণ্ডপে । আমাদের মহালয়া থেকেই মণ্ডপ তৈরি শুরু হয়েছিল । প্রতি বছরই মণ্ডপের মঞ্চ উঁচু করে করা হয়, নীচ দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করে । এবার সেই আসা-যাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত করা হয়েছে । সঙ্কীর্ণ গলির সিংহভাগ খোলা রাখা হচ্ছে । আমাদের পুজোর জিনিস আনার জন্য একটা সরু রাস্তা থাকবে । বাকিটা দর্শক ও স্থানীয় লোকজন যাতায়াত করবে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের মণ্ডপের ভিতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত আলো থাকে । এইবারও থাকবে । বাজির আগুন থেকে যাতে অঘটন না ঘটে তাই আমরা মণ্ডপের মাথায় ত্রিপলের উপরে টিন লাগিয়ে দিই । দু'পাশের বাড়িগুলির ছাদে বালির বস্তা ও স্বেচ্ছাসেবক থাকবে । বাইরে দমকলের গাড়ি থাকছে । দর্শকরা কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা থাকছে । হেলথ চেকআপ ক্যাম্পও থাকছে ।"
উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোয় চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মর্মান্তিক পরিণতির রেশ এখনও কাটেনি । পুলিশের সমান্তরালে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এই ঘটনার তদন্ত করছে । ইতিমধ্যে 9 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । মঙ্গলবার মণ্ডপ শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালকে ডেকে পাঠানো হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ।